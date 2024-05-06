Куртка с логотипом «Самокат»: в Октябрьском районе пропал мужчина

В Октябрьском районе Новосибирска ищут 32-летнего Авизбека Мирзахмедова. Об исчезновении мужчины сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте».
В сообщении сказано, что местонахождение жителя Новосибирска неизвестно несколько дней, с 3 мая. Информационный координатор поискового отряда объяснила НГС, что заявка на поиск мужчины поступила 6 мая.
— 3 мая в дневное время Авизбек Набиджанович вышел из дома в Октябрьском районе. Группой распространения информации регионального подразделения ДПСО «ЛизаАлерт» запущено массовое размещение ориентировки в Сети, — уточнила специалист.
Рост мужчины составляет 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-каштановые, глаза черные. Предположительно, пропавший был в красной куртке с логотипом «Самокат» и темно-серых кроссовках.
Новосибирцев просят сообщать любую информацию о мужчине по телефону горячей линии 8(800)700–54–52 или по номеру 112.
В начале мая в Новосибирской области пропал 12-летний мальчик из Бердска. Его нашли живым.