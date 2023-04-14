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ДТП на СеребренниковскойЭксклюзив

«Ехали ремонтировать машину»: за рулем кроссовера, насмерть сбившего пешехода, сидел сын опального экс-депутата из Барнаула

По предварительной информации, 21-летний Александр Бушков сам позвонил в полицию с заявлением, что сбил пешехода

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Парень уверяет, что после того как сбил женщину, выпил алкоголь, чтобы снять стресс

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За рулем китайского кроссовера, который насмерть сбил 45-летнюю женщину на улице Серебренниковской, сидел сын бывшего депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Николая Бушкова. Об этом НГС сообщил источник в правоохранительных органах.

— Александр Бушков пояснил, что в компании друзей на автомобиле Geely Tugella рано утром отправился на шиномонтаж. После того как произошло ДТП, он испугался и уехал с места ДТП, но потом сам позвонил в полицию и сдался, — сообщил собеседник.

После задержания водителя кроссовера в Telegram-канале «Экстренный НСК» появилось видео, на котором молодой парень запечатлен в салоне автомобиля ГИБДД. Он рассказал журналистам, что выпил алкоголь уже после того, как сбил женщину. Якобы из-за нервного напряжения.

В сервисе GetContact телефон Александра Бушкова в том числе идентифицируется как «Саня Сын Депутата» и «Санек (главный Алкаш В Городе)».

Приложение показывает, как абонент записан у других людей

Приложение показывает, как абонент записан у других людей

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По словам источника НГС, Александр Бушков — сын экс-депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Николая Бушкова. По данным «Коммерсанта», Николай Бушков обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений в Тальменском районе Алтайского края в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 260 УК РФ) и обороте заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере (ч. 3 ст. 191.1 УК РФ). Сейчас он находится в СИЗО.

Так машина выглядит после ДТП

Так машина выглядит после ДТП

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В Черепановском суде Новосибирской области сегодня рассматривают другое уголовное дело с участием Николая Бушкова. Его также обвиняют в незаконной вырубке леса.

Сын опального экс-депутата Александр Бушков, как сообщают источники, устроил смертельную аварию рано утром 14 апреля. Китайский кроссовер на большой скорости пытался проехать перекресток на красный свет и насмерть сбил 45-летнюю женщину. Водитель с места происшествия скрылся. Момент ДТП попал на видео.

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