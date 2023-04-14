«Ехали ремонтировать машину»: за рулем кроссовера, насмерть сбившего пешехода, сидел сын опального экс-депутата из Барнаула

За рулем китайского кроссовера, который насмерть сбил 45-летнюю женщину на улице Серебренниковской, сидел сын бывшего депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Николая Бушкова. Об этом НГС сообщил источник в правоохранительных органах.
— Александр Бушков пояснил, что в компании друзей на автомобиле Geely Tugella рано утром отправился на шиномонтаж. После того как произошло ДТП, он испугался и уехал с места ДТП, но потом сам позвонил в полицию и сдался, — сообщил собеседник.
После задержания водителя кроссовера в Telegram-канале «Экстренный НСК» появилось видео, на котором молодой парень запечатлен в салоне автомобиля ГИБДД. Он рассказал журналистам, что выпил алкоголь уже после того, как сбил женщину. Якобы из-за нервного напряжения.
В сервисе GetContact телефон Александра Бушкова в том числе идентифицируется как «Саня Сын Депутата» и «Санек (главный Алкаш В Городе)».
По словам источника НГС, Александр Бушков — сын экс-депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Николая Бушкова. По данным «Коммерсанта», Николай Бушков обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений в Тальменском районе Алтайского края в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 260 УК РФ) и обороте заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере (ч. 3 ст. 191.1 УК РФ). Сейчас он находится в СИЗО.
В Черепановском суде Новосибирской области сегодня рассматривают другое уголовное дело с участием Николая Бушкова. Его также обвиняют в незаконной вырубке леса.
Сын опального экс-депутата Александр Бушков, как сообщают источники, устроил смертельную аварию рано утром 14 апреля. Китайский кроссовер на большой скорости пытался проехать перекресток на красный свет и насмерть сбил 45-летнюю женщину. Водитель с места происшествия скрылся. Момент ДТП попал на видео.