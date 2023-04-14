«Ехали ремонтировать машину»: за рулем кроссовера, насмерть сбившего пешехода, сидел сын опального экс-депутата из Барнаула

— Александр Бушков пояснил, что в компании друзей на автомобиле Geely Tugella рано утром отправился на шиномонтаж. После того как произошло ДТП, он испугался и уехал с места ДТП, но потом сам позвонил в полицию и сдался, — сообщил собеседник.

