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Дороги и транспорт «Еще и здесь стоять»: в «кольце ада» произошло ДТП — пробка собралась на Станционной

«Еще и здесь стоять»: в «кольце ада» произошло ДТП — пробка собралась на Станционной

Затор растянулся на 3 километра

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ДТП произошло посреди дороги

В Новосибирске сегодня, 7 мая, на Станционной появилась пробка длиной около 3 километров. Причиной затора могло стать ДТП, которое случилось около 07:30 на проезде Энергетиков. Информация о нем появилась в сервисе 2ГИС.

Как видно по опубликованному фото, два автомобиля столкнулись посреди дороги. Их объезжают другие водители.

Красным цветом отмечены улицы Станционная, Широкая и Станиславского

— Ну трындец… Еще и здесь стоять, — написал один из пользователей 2ГИС.

Затор появился и на улицах Станиславского и Широкой. Сама площадь Труда в приложении 2ГИС отмечена зеленым цветом. Димитровский мост пока тоже отмечен зеленым, а вот на Октябрьском движение затруднено.

В конце апреля водитель пытался объехать пробку на Троллейной по улице-дублеру. А там произошло ДТП, из-за которого водитель выехал на газон. Водителя лишили 25% премиальной части зарплаты.

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