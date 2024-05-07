«Еще и здесь стоять»: в «кольце ада» произошло ДТП — пробка собралась на Станционной

В Новосибирске сегодня, 7 мая, на Станционной появилась пробка длиной около 3 километров. Причиной затора могло стать ДТП, которое случилось около 07:30 на проезде Энергетиков. Информация о нем появилась в сервисе 2ГИС.
Как видно по опубликованному фото, два автомобиля столкнулись посреди дороги. Их объезжают другие водители.
— Ну трындец… Еще и здесь стоять, — написал один из пользователей 2ГИС.
Затор появился и на улицах Станиславского и Широкой. Сама площадь Труда в приложении 2ГИС отмечена зеленым цветом. Димитровский мост пока тоже отмечен зеленым, а вот на Октябрьском движение затруднено.
В конце апреля водитель пытался объехать пробку на Троллейной по улице-дублеру. А там произошло ДТП, из-за которого водитель выехал на газон. Водителя лишили 25% премиальной части зарплаты.