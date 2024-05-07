Новосибирец, которого сбил подросток за рулем Toyota Corolla, умер в больнице — подробности ДТП

В городе Обь Новосибирской области погиб мужчина, которого сбил 17-летний подросток. Смертельное ДТП произошло вчера, 6 мая, в 18:10. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области.
Водитель Toyota Corolla, у которого нет водительского удостоверения, ехал по улице Ломоносова со стороны проспекта Мозжерина в направлении улицы ЖКО Аэропорта. Подросток наехал на 73-летнего мужчину, который шел вне зоны пешеходного перехода в непосредственной его близости. Как уточнили в ГИБДД, пешеход был на расстоянии около 60 метров от пешеходного перехода.
В результате происшествия мужчину без сознания доставили в центральную больницу Оби, где он скончался в 22:40. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
На прошлой неделе водитель мопеда разбился в Новосибирской области. Он слетел с дороги.