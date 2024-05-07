В России пройдут учения с нестратегическим ядерным оружием: главные новости 6 мая

Как сообщили в Минобороны, цель учения - повышение готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 6 мая.



ВС РФ на учениях отработают применение нестратегического ядерного оружия

Минобороны сообщило, что Генштаб по поручению Верховного главнокомандующего начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота. Цель учения — «повышение готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач».

- В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, — сообщается в Telegram-канале Минобороны. - Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сообщил, что решение о проведении учений связаны с заявлениями представителей стран Запада о готовности отправить свои войска на Украину. По словам Пескова, это новый виток эскалации напряженности, он беспрецедентный, требует особого внимания и особых мер.

Как пишут "Известия", к нестратегическому или тактическому ядерному оружию относят боеголовки меньшей мощности, чем стратегическое ядерное оружие, мощность которого исчисляется сотнями килотонн и даже мегатоннами.

Путин встретился с уходящим в отставку правительством

Правительство России 7 мая уйдет в отставку. Днем состоится церемония инаугурации и Владимир Путин официально вступит в должность президента на новый срок, а правительство, согласно положениям действующей Конституции РФ, должно свои полномочия перед вновь избранным президентом страны.



Владимир Путин напоследок встретился с членами кабинета министров и поблагодарил за работу, вспомнив с чем пришлось столкнуться кабмину в действующем составе. Он отметил, что вскоре начнется работа по формированию нового правительства и в этот период важно, чтобы не было никаких пауз в работе и была обеспечена «преемственность в работе по достижению целей национального развития».



В России появится «черный список» должников по алиментам

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на создание в России реестра должников по алиментам. Сервис сделают общедоступным. Согласно документу, в список попадут граждане, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов на детей или нетрудоспособных родителей, а также объявленные приставами в розыск. Исключения из реестра будет возможно только после полного погашения долга.



Документ вступит в силу через 360 дней после его официального опубликования.



В Петербурге виновными в теракте признали двух подростков

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении двух несовершеннолетних, которые совершили поджог на железной дороге. Их признали виновными в теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По данным «Фонтанки», сейчас подросткам по 15 лет.

По версии следствия, в сентябре прошлого года они вступили в сговор со сторонником ВСУ для совершения теракта на железной дороге. Они подготовили бутылку с зажигательной смесью и намеревались поджечь локомотив на станции Лахта в Петербурге, но из-за его отсутствия подожгли релейный шкаф. Происходящее молодые люди снимали на видео для отчета.

