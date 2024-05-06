«Плохо прикрутили на СТО»: маршрутка потеряла колесо на Троллейном — видео, как шина влетела в авто

В понедельник, 6 мая, в Новосибирске произошло ДТП с участием маршрутки. У пассажирского транспорта отвалилось колесо во время езды, сообщает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».
В сообщении сказано, что инцидент произошел на улице Новосибирской, 12 на жилмассиве Троллейный и попал на видео.
— У маршрутки, наполненной пассажирами, прямо во время езды отвалилось колесо и отлетело во встречный автомобиль, — сказано в сообщении.
На кадрах видно, как пассажирский транспорт движется по дороге, когда «теряет» одно из колес. Шина прокатилась по асфальту и врезалась в черный автомобиль, а затем отскочила на несколько метров от машины. После этого из маршрутки выходят люди.
Судя по кадрам, инцидент произошел с маршруткой №63. На сайте ЦУГАЭТ сказано, что перевозчиком данного маршрута выступает МУП «ПАТП-5». Диспетчер предприятия прокомментировал НГС информацию о происшествии.
— Никто не пострадал, — уточнили в организации.
Он сообщил, что инцидент произошел утром. После того, как у маршрутки отвалилось колесо, водитель поехал на ремонт.
— Он накануне его ремонтировал, видимо плохо прикрутили на СТО, — предположили в организации.
В середине апреля в Новосибирске троллейбус повалил столб. Инцидент произошел на Красном проспекте.