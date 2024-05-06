«Плохо прикрутили на СТО»: маршрутка потеряла колесо на Троллейном — видео, как шина влетела в авто

В понедельник, 6 мая, в Новосибирске произошло ДТП с участием маршрутки. У пассажирского транспорта отвалилось колесо во время езды, сообщает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».

В сообщении сказано, что инцидент произошел на улице Новосибирской, 12 на жилмассиве Троллейный и попал на видео.

— У маршрутки, наполненной пассажирами, прямо во время езды отвалилось колесо и отлетело во встречный автомобиль, — сказано в сообщении.

На кадрах видно, как пассажирский транспорт движется по дороге, когда «теряет» одно из колес. Шина прокатилась по асфальту и врезалась в черный автомобиль, а затем отскочила на несколько метров от машины. После этого из маршрутки выходят люди.

