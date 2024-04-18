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Троллейбус повалил столб на Красном проспекте

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Происшествия В Новосибирске заявили, что троллейбус повалил столб на Красном проспекте — видео с места

В Новосибирске заявили, что троллейбус повалил столб на Красном проспекте — видео с места

Информация об инциденте поступила в ГЭТ

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В МКП «Горэлектротранспорт» (ГЭТ) НГС подтвердили, что информация о ситуации поступала специалистам

Вечером 18 апреля на Красном проспекте Новосибирска случилось дорожно-транспортное происшествие. Как заявил редакции читатель НГС Михаил, на участке магистрали троллейбус повалил столб.

Инцидент произошел около здания правительства региона. Сибиряк прислал видео с места ДТП.

— Троллейбус повалил столб и знаки на Красном проспекте, около дома правительства, — сообщил новосибирец. — Он, наверное, до сих пор там стоит.

Очевидец прислал видео с места ДТП

Еще одна читательница НГС прислала фотографии с места событий. Судя по снимкам, дорожные знаки лежат на асфальте.

Судя по снимкам, дорожные знаки лежат на асфальте

В МКП «Горэлектротранспорт» (ГЭТ) НГС подтвердили, что информация о ситуации поступала специалистам. Данные о том, были ли в салоне транспорта пассажиры, не передавали.

— Всё хорошо и с водителем, и с троллейбусом в принципе. Уже бригада… контакты и сеть будут чинить, — сообщили в организации.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать данные.

В апреле в Новосибирске произошло ДТП с трамваем и троллейбусом. СК начал проверку.

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Троллейбус Новосибирск Красный проспект Правительство Новосибирской области
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