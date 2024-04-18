В Новосибирске заявили, что троллейбус повалил столб на Красном проспекте — видео с места

Вечером 18 апреля на Красном проспекте Новосибирска случилось дорожно-транспортное происшествие. Как заявил редакции читатель НГС Михаил, на участке магистрали троллейбус повалил столб.
Инцидент произошел около здания правительства региона. Сибиряк прислал видео с места ДТП.
— Троллейбус повалил столб и знаки на Красном проспекте, около дома правительства, — сообщил новосибирец. — Он, наверное, до сих пор там стоит.
Еще одна читательница НГС прислала фотографии с места событий. Судя по снимкам, дорожные знаки лежат на асфальте.
В МКП «Горэлектротранспорт» (ГЭТ) НГС подтвердили, что информация о ситуации поступала специалистам. Данные о том, были ли в салоне транспорта пассажиры, не передавали.
— Всё хорошо и с водителем, и с троллейбусом в принципе. Уже бригада… контакты и сеть будут чинить, — сообщили в организации.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать данные.
В апреле в Новосибирске произошло ДТП с трамваем и троллейбусом. СК начал проверку.