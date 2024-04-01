Трое пострадавших, разбитые окна и проверка следователей: в Ленинском районе столкнулись трамвай и троллейбус

От удара у общественного транспорта разбились окна Источник: СК по Новосибирской области











Следственный комитет проводит проверку по ДТП с трамваем и троллейбусом. В Ленинском районе сегодня, 1 апреля, утром Новосибирска в аварии с общественным транспортом пострадали три человека. Проверку начали по факту ненадлежащего оказания услуг водителем маршрутного транспортного средства

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области, ДТП произошло в 09:50. Водитель трамвая ехал по улице Вертковская. На перекрестке с улицей Станиславского трамвай столкнулся с троллейбусом, который в результате удара врезался в попутно движущуюся «Ладу-Приору».

В аварии пострадали три человека Источник: СК по Новосибирской области











Трех пострадавших женщин доставили в медицинское учреждение. Как добавили в пресс-службе СК по Новосибирской области, их жизни ничего не угрожает.

