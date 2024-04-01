Трое пострадавших, разбитые окна и проверка следователей: в Ленинском районе столкнулись трамвай и троллейбус

Следственный комитет проводит проверку по ДТП с трамваем и троллейбусом. В Ленинском районе сегодня, 1 апреля, утром Новосибирска в аварии с общественным транспортом пострадали три человека. Проверку начали по факту ненадлежащего оказания услуг водителем маршрутного транспортного средства
Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области, ДТП произошло в 09:50. Водитель трамвая ехал по улице Вертковская. На перекрестке с улицей Станиславского трамвай столкнулся с троллейбусом, который в результате удара врезался в попутно движущуюся «Ладу-Приору».
Трех пострадавших женщин доставили в медицинское учреждение. Как добавили в пресс-службе СК по Новосибирской области, их жизни ничего не угрожает.
Две недели назад в Новосибирской области произошло массовое ДТП с участием дух фур и микроавтобуса. Авария случилась на 70-м километре автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт».