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Происшествия Трое пострадавших, разбитые окна и проверка следователей: в Ленинском районе столкнулись трамвай и троллейбус

Трое пострадавших, разбитые окна и проверка следователей: в Ленинском районе столкнулись трамвай и троллейбус

ДТП произошло на перекрестке Вертковской и Станиславского

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От удара у общественного транспорта разбились окна

Следственный комитет проводит проверку по ДТП с трамваем и троллейбусом. В Ленинском районе сегодня, 1 апреля, утром Новосибирска в аварии с общественным транспортом пострадали три человека. Проверку начали по факту ненадлежащего оказания услуг водителем маршрутного транспортного средства

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области, ДТП произошло в 09:50. Водитель трамвая ехал по улице Вертковская. На перекрестке с улицей Станиславского трамвай столкнулся с троллейбусом, который в результате удара врезался в попутно движущуюся «Ладу-Приору».

В аварии пострадали три человека

Трех пострадавших женщин доставили в медицинское учреждение. Как добавили в пресс-службе СК по Новосибирской области, их жизни ничего не угрожает.

Две недели назад в Новосибирской области произошло массовое ДТП с участием дух фур и микроавтобуса. Авария случилась на 70-м километре автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт».

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ДТП Трамвай Троллейбус Новосибирск
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