Дерево дороже кирпича: цены на стройматериалы в Новосибирске подскочили на 30% за год — снижения можно не ждать

Цены на стройматериалы растут обычно перед летом Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирске стремительно растут цены на дерево, утеплитель и другие стройматериалы — эксперты говорят о повышении на 30% с начала года из-за старта строительного сезона. Обычно с наступлением тепла дачники и жители частного сектора готовятся к обновлению домов или же строят новые, поэтому спрос растет, а вместе с ним и цены. Эксперты отмечают, что на повышение повлияли также паводки в регионах России и восстановительные работы на территории присоединенных регионов. Что сейчас происходит на рынке стройматериалов и стоит ли ждать, что цены скоро снизятся — в материале НГС.



Сезонное повышение цен на стройматериалы обычно приходится на февраль, март, апрель и первую половину мая, говорит эксперт в сфере недвижимости Александр Астахов. Об этом рассказывают и руководители строительных магазинов: по их словам, с наступлением тепла горожане начинают закупать материалы для строительства частных домов или дачных домиков.

Для покупки чаще всего рассматривают бетон, утеплитель и трубы. Поэтому в магазинах ожидают, что бетон в 2024 году может вырасти в цене на 20–25%, утеплитель примерно на 50%. При этом и отделочные материалы начинают дорожать: например, вагонка и напольные покрытия. Колеблется стоимость и на песок, щебень и арматуру.

Цены на дерево особенно выросли в этом году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По словам Александра Астахова, с начала года цены на утеплитель, отделочные и фасадные материалы, кирпич, сибит и дерево выросли на 10–15%. Если сравнивать стоимость с аналогичным периодом прошлого года, говорит эксперт, то рост составил все 30%, но примерно с июля по декабрь сезонных повышений нет.



— На повышение цен влияет спрос. Снижение стоимости стройматериалов мы не ожидаем, потому что всегда есть затраты на производство и добычу, инфляция никогда не даст материалам снизиться в цене. В последние недели на рост цен повлияла ситуация с затоплением в ряде регионов, потому что туда в первую очередь направляют стройматериалы, — рассказал Александр Астахов.



Утеплитель также не отстает в дорожании Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Независимый аналитик в сфере недвижимости Сергей Николаев отмечает, что вектор цен идет вверх из-за строительства частных домов и дач. За последние три года, по его словам, доля ИЖС растет в объеме ипотечного кредитования: примерно 3,5 года назад она составляла 1–2%, но с тех пор выросла в 12 раз. При этом ключевая ставка не позволяет брать ипотеку на вторичном рынке из-за больших процентов, поэтому желающие купить дом выбирают первичный рынок. Все это, говорит Сергей Николаев, стимулирует спрос на стройматериалы, а вместе со спросом растут и цены.



— Мы сейчас восстанавливаем новые регионы, туда уходит много материалов. Кроме того, в этом году случилась беда, и несколько регионов России подтопило, там тоже необходимо все восстанавливать, — объяснил причины роста цен эксперт. — Сейчас на рынке сложилась такая ситуация, что цены на дерево сильно выросли — теперь кирпичные дома стали дешевле деревянных именно за счет стройматериалов. Обычно все наоборот.

С наступлением тепла новосибирцы начинают заниматься строительством на своих участках Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Рост цен заметили и новосибирцы. Например, один из покупателей отметил, что ориентированно-стружечная плита подорожала — теперь строительство дома выходит примерно на 600 тысяч дороже, чем год назад с учетом всех строительных расходов. По данным Новосибирскстата, кубометр обрезной доски в марте 2023 года стоил 15,4 тысячи рублей — сейчас 16,3 тысячи рублей, стоимость 50 кг цемента за год выросла с 525 рублей до 591 рубля.



Консультанты в магазинах крупных сетей, в основном, отказываются от комментариев, или отвечают: «не хотим пугать народ». При этом один из тех, с кем удалось пообщаться журналисту, рассказал, что сейчас стройматериалы завозить в Россию достаточно трудно — подобное было во время пандемии коронавируса. Магазины переориентируются с Европы на Китай, и цены растут, в том числе, из-за логистики, потому что стоимость на бензин и другие комплектующие для автомобилей растут.

В интернет-магазине строительных и отделочных товаров «Склад ремонта» рассказали НГС, что тенденция на увеличение цен действительно есть, снизить стоимость позиций или сдерживать рост стараются акциями и специальными предложениями. Дорожают не только стройматериалы, но и другие категории товаров для ремонта, ввозимые из-за рубежа.

Несмотря на рабочий день, в строительных магазинах очереди на кассах — покупатели в основном покупают дерево и металл Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Например, по данным «Склада ремонта», керамогранит по сравнению с началом прошлого года подорожал в среднем на 15–20%, напольные покрытия — на 10–15%, а входные двери — на 30–40%. Ламинат сейчас стоит от 800 до 1200 рублей за кв. м, линолеум — от 700 до 900 рублей за кв. м, керамогранит в среднем доходит до 2300 рублей за кв. м. Специалисты привели в пример медианную цену: есть товары как дешевле, так и дороже — все зависит от предпочтений покупателя.



— Есть сезонность, которая касается пика проведения строек и ремонта — это вторая половина весны и летнее время. Из-за этого некоторые производители на волне всеобщего ажиотажа корректируют цены в сторону увеличения. Но чаще всего основной причиной повышения является колебание курса валюты, а также рост цен на сырье. Больше всего подорожали входные двери, так как цены на металл начали серьезно подниматься еще с начала прошлого года, — рассказали в магазине «Склад ремонта».

Обычно горожане занимаются строительством летом, но готовятся к работам заранее — весной Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Выросли в цене и товары, которые доставляют из Китая, говорят в интернет-магазине. Это связывают с ростом курса юаня, который составил примерно 43% по сравнению с началом прошлого года. Дешевле товары, рассказывают в магазине, становятся чаще всего за счет менее качественных материалов — этим пользуются некоторые производители, чтобы держать цены ниже, чем у конкурентов.



— Точный прогноз по ценам давать не совсем правильно. Достаточно вспомнить март 2022 года, когда из-за экономической ситуации в стране цены взлетали вверх от 20 до 200% и менялись ежедневно по несколько раз. Рост цен зависит от разных условий — экономических, политических, социальных. Конечно, курс доллара и юаня играют большую роль, из-за того, что даже российские производители так или иначе закупают сырье или комплектующие из-за рубежа. Уверенно можно говорить о тенденции роста цен, — уверяют в магазине «Склад ремонта».

В начале года эксперты рассказывали НГС, что цены на загородные дома и сами строительные материалы год за годом растут. Повышение стоимости на стройматериалы тянет за собой повышение стоимости домов.

Например, на строительство нового коттеджа уйдет в среднем от 65 до 70 тысяч рублей за квадратный метр без учета покупки самого участка. Каркасный дом или жилье из СИП-панелей с фундаментом, самой коробкой, крышей, окнами и дверью обойдется минимум в 30–35 тысяч рублей за кв. м. В будущем, ожидают аналитики, цены на дома будут стартовать с 5 миллионов рублей.

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