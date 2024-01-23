Купить хотят, платить — не могут: в Новосибирске взлетели цены и спрос на коттеджи — куда бегут от «бабушкиных дач»

Разброс в миллионы

Эксперт в сфере недвижимости Александр Астахов отмечает, что на строительство нового коттеджа уйдет в среднем от 65 до 70 тысяч рублей за квадратный метр без учета покупки самого участка. Все зависит от того, из каких материалов построен дом. За озвученную сумму выйдет коттедж под самоотделку, средняя бюджетная цена отделки — еще около 20 тысяч за квадратный метр. Большим спросом, говорит аналитик, пользуются дома площадью от 70 до 130 квадратов.

— Гипотетический участок в 10 соток в коттеджном поселке в пригороде, к которому подведено электричество и где есть вода, будет стоить от 1,5 до 2,5 миллиона рублей в среднем, — подсчитал Астахов. — В одном и том же поселке участок может различаться по цене в зависимости от того, в каком месте он находится, в том числе из-за вида.