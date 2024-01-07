Несокрушимые квартиры: недоступная ипотека и тысячи пустых квартир — почему жилье не дешевеет и чего ждать в 2024 году

Ажиотаж и стагнация

Цены на недвижимость, как на первичном рынке, так и на вторичном, росли постепенно, отмечает Елена Ермолаева, директор консалтинговой компании RID Analytics: за 11 месяцев 2023 года новостройки приросли на 11%, вторичное жилье — на 6% (данных за декабрь пока нет). Средняя цена предложения в ноябре на первичном рынке — 140 тысяч рублей за квадратный метр, на вторичном — 111 тысяч рублей за квадратный метр.

Среди тенденций 2023 года эксперт отмечает высокий спрос на недвижимость, особенно осенью 2023 года, из-за чего продолжился рост цен. Стоимость жилья также выросла из-за высокой инфляции. В частности, в регионе увеличились темпы ввода жилья, но сократилось число строящихся домов, в которых идут продажи квартир на ранней стадии строительства.