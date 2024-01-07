freedom
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 1/10
usd 89.69
eur 99.19
СрочноПутин назначил председателя суда в Сибири
Все новости
Все новости
Обзор

Несокрушимые квартиры: недоступная ипотека и тысячи пустых квартир — почему жилье не дешевеет и чего ждать в 2024 году

Эксперты отмечают, что рынок не рухнул даже из-за повышения ставок по ипотеке

133

Цены на аренду квартир, отмечают специалисты, в этом году выросли и продолжают держаться на высоком уровне

Поделиться

В 2023 году аналитики фиксировали постепенный рост цен на недвижимость в Новосибирске, как на вторичном, так и первичном рынке. При этом осенью горожане вдруг решили скупить жилье в новостройках, что тут же снизило количество предложений, а цены побежали вверх. В то же время рост цен на вторичное жилье остановился. Рынок пошатнуло не сильно, говорить о кризисе пока рано, даже при повышенной ставки по ипотеке. Эксперты прогнозируют, что в новом году покупатели побегут уже на вторичный рынок и в аренду, а стоимость жилья вряд ли снизится. Читайте в материале НГС, что произошло с ценами на недвижимость в Новосибирске и чего ожидают эксперты в 2024 году.

Ажиотаж и стагнация

Цены на недвижимость, как на первичном рынке, так и на вторичном, росли постепенно, отмечает Елена Ермолаева, директор консалтинговой компании RID Analytics: за 11 месяцев 2023 года новостройки приросли на 11%, вторичное жилье — на 6% (данных за декабрь пока нет). Средняя цена предложения в ноябре на первичном рынке — 140 тысяч рублей за квадратный метр, на вторичном — 111 тысяч рублей за квадратный метр.

Среди тенденций 2023 года эксперт отмечает высокий спрос на недвижимость, особенно осенью 2023 года, из-за чего продолжился рост цен. Стоимость жилья также выросла из-за высокой инфляции. В частности, в регионе увеличились темпы ввода жилья, но сократилось число строящихся домов, в которых идут продажи квартир на ранней стадии строительства.

— После ажиотажного спроса, отмеченного осенью, снизился объем предложения в новостройках, — говорит Елена Ермолаева.

Спрос на недвижимость и инфляция в течение года росли, что привело к повышению цен на квартиры

Спрос на недвижимость и инфляция в течение года росли, что привело к повышению цен на квартиры

Поделиться

Основатель компании «Бусы» Ирина Гущина заметила, что средняя цена квадратного метра в новостройках в 2023 году выросла на 12–15% по сравнению с прошлым годом и составила 121 тысячу рублей. При этом застройщики активно стимулировали покупательский спрос с помощью субсидированной ипотеки, траншевой ипотеки и беспроцентной рассрочки. Кроме того, на рынке стали чаще встречаться квартиры с ремонтом — оказалось, что это привлекательно для покупателей.

— Однако самое большое влияние на динамику рынка оказало повышение ключевой ставки Центробанка, в преддверии которой отделы продаж фиксировали ажиотаж на протяжении трёх месяцев: в августе, сентябре и октябре. Суммарно за эти три месяца реализовано почти 9 667 квартир — это более 40% от общего объема продаж в новостройках за 11 месяцев 2022 года, — рассказала Ирина Гущина.

Всего с января по ноябрь этого года, посчитали в «Бусах», было продано более 23 тысяч квартир и апартаментов — это на 53% больше, чем за весь 2022 год, когда общий объем продаж составил более 15 тысяч квартир. Но вместе с продажами незначительно выросли и остатки нераспроданных квартир — на декабрь 2023 года их число составило более 56 тысяч. Увеличение именно этих двух показателей, отмечает Ирина Гущина, стало результатом активного запуска застройщиками новых проектов и появления других игроков на рынке.

Как посчитал эксперт в сфере недвижимости Александр Астахов, рост цен на вторичном рынке в это время составил 3,2%, а цена за квадратный метр стагнировала на уровне чуть более 107 тысяч рублей за квадратный метр.

— С сентября рост цен на вторичным рынке остановился — это последствия изменения ипотечных ставок. Это еще не означает, что произошел кризис на рынке или ожидание серьёзного спада цен, так как для большинства участников важная не абсолютная цена покупаемой квартиры, а разница цен продаваемого и покупаемого жилья, — отмечает аналитик.

Апартаменты идут в рост

По данным «Жилфонда», рынок недвижимости весь год был активным. К крушению не привело даже то, что во второй половине года произошло серьезное повышение ставок по ипотеке. Аналитики связывают это с тем, что на момент повышения ключевой ставки уже было одобрено большое количество кредитов, и сделки проходили планомерно.

— Сейчас Центральный банк с помощью повышения ключевой ставки пытается снизить ажиотажный спрос на недвижимость, и этого не надо бояться. Будет обычная рабочая ситуация, когда те люди, которые действительно нуждаются в недвижимости, будут её покупать, — отмечает управляющий агентством недвижимости «Жилфонд» Александр Чернокульский.

В «Жилфонде» отмечают, что покупатели в основном продают свои квартиры и покупают другое жилье

В «Жилфонде» отмечают, что покупатели в основном продают свои квартиры и покупают другое жилье

Поделиться

По словам эксперта, покупатели сейчас в основном продают свое жилье и покупают другое, и в тот момент, когда ипотечная ставка повышается, сделки, связанные с доплатой, остаются, потому что сумма ипотеки незначительная и повышение ставки не является катастрофическим.

— Рациональный покупатель понимает, что сейчас, когда ипотечная ставка высокая, ажиотажного спроса на недвижимость нет: можно купить квартиру по более низкой цене, включая механизм торга, а после того, как ипотечная ставка откатится, сделать рефинансирование кредита. То есть высокие платежи будут короткое время, и в дальнейшем можно смягчить долговую нагрузку, — объяснил Александр Чернокульский.

При этом ужесточение мер по льготной ипотеке может привести к тому, что денег на рынке станет меньше, спрос снизится, а вместе с ним и количество сделок.

— Недвижимость — товар инертный. Она реагирует на колебания в экономике небыстро, и некоторые процессы могут продолжаться достаточно долго, даже если влияющий фактор перестал действовать. Поэтому сейчас будет какое-то снижение спроса — и мы его уже наблюдаем, начиная с сентября. Три осенних месяца показывают снижение динамики, — добавил управляющий «Жилфондом».

Цены на недвижимость, посчитали аналитики, росли постепенно

Цены на недвижимость, посчитали аналитики, росли постепенно

Поделиться

Сергей Хахулин, руководитель направления вторичного и загородного жилья в «Авито Недвижимости», отмечает, что объем предложения первичных квартир в Новосибирске с января по декабрь увеличился в 2,2 раза — на 120,8% относительного прошлого года. Рынок новостроек, говорит аналитик, развивается очень активно, каждый год застройщики вводят большие объемы жилья. При этом больше всего за год увеличилось количество студий — на 186,2%.

— В то же время спрос на новое жилье в Новосибирске вырос на 18,5% — даже несмотря на такие изменения на рынке, как повышение ключевой ставки несколько раз за год и увеличение ставок по ипотеке и первоначального взноса, — отмечает Сергей Хахулин.

Но несмотря на заметный рост спроса, средняя стоимость новой квартиры в Новосибирске на платформе «Авито» за год не изменилась и составляет 5,6 миллиона рублей. Серьезных ценовых колебаний, отмечает аналитик, на первичном рынке в течение года не наблюдалось.

При этом на первичном рынке колоссально увеличилось число апартаментов: по данным исследования «Авито Недвижимости», проведенного в конце осени, объем их предложения вырос на 155%. Спрос поднялся на 71%, а цена на новые апартаменты выросла на 26% год к году и остановилась на отметке около 4 миллионов рублей. При этом апартаменты в старом фонде подешевели на 1% и в среднем стоят 4,6 миллиона рублей.

Количество квартир на вторичном рынке увеличилось на 18% за год, а спрос на них вырос меньше, чем на новостройки, и составил 10%. Особый интерес, говорит Сергей Хахулин, новосибирцы проявляли к двухкомнатным квартирам: спрос на них увеличился на 13,6%. Средняя цена на вторичное жилье при этом снизилась на 3%.

— Как и на рынке новостроек, на вторичном рынке жилья Новосибирска по большей мере также отсутствуют колебания, а рост средней стоимости объекта объясним двумя базовыми показателями: усилением спроса и ежегодной инфляцией. Однако рост ключевой ставки сыграл определенную роль, и спрос на «вторичку» с момента повышения ключевой ставки в октябре сократился на 5,7%, — заметил Сергей Хахулин.

Вместо покупки уходят в аренду

Арендная плата за квартиры, по данным Елены Ермолаевой, выросла на 17% от декабря 2013-го к ноябрю 2024. Средняя плата за жилье составила 27,6 тысячи рублей в месяц.

В «Авито Недвижимости» подсчитали, что на рынке долгосрочной аренды количество вариантов сократилось на 6,4% год к году. На это повлиял активный интерес к аренде — спрос вырос на 28,9%, а средняя цена на платформе увеличилась на 10% (с 20 до 22 тысяч рублей в месяц). Стоимость аренды двух- и трехкомнатных квартир не изменилась и осталась на отметке 25 тысяч и 35 тысяч рублей соответственно.

— Особенно заметный рост арендной ставки в Новосибирске наблюдался традиционно на стыке августа и сентября — с началом делового и студенческого сезонов. Так, в сентябре 2023-го средняя ставка найма достигла 26 тысяч рублей, а в октябре — 27 тысяч рублей. После повышения 27 октября ключевой ставки ЦБ ценовой показатель на рынке долгосрочной аренды Новосибирска не изменился, — отмечает Сергей Хахулин.

Эксперты отмечают, что вместо того, чтобы покупать квартиры, новосибирцы снимают жилье

Эксперты отмечают, что вместо того, чтобы покупать квартиры, новосибирцы снимают жилье

Поделиться

Как сообщает руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, спрос на долгосрочную аренду растет из-за снижения доступности ипотеки: значительное количество тех, кто хотел купить квартиру, вынуждены переключиться на рынок аренды, потому что поднимаются ставки и сокращается число предложений.

Чего ждать от 2024-го

В компании «Бусы» предполагают, что с января первоначальный взнос на покупку квартиры в ипотеку возрастет до 30%, а банки будут обращать большее внимание на доходы и платёжеспособность покупателя при выдаче кредитов.

— Комплекс факторов — возросшая стоимость квадратного метра, повышение ключевой ставки и первоначального взноса — будут сдерживать спрос, но при этом цена квадратного метра, по нашим прогнозам, снижаться не будет. Тенденции к понижению стоимости квадратного метра в новостройках на данный момент мы не видим, — говорит Ирина Гущина.

Сергей Хахулин считает, что, несмотря на изменения в условиях по ипотеке, спрос на вторичный и первичный рынки в Новосибирске остается на высоком уровне. При этом рост ключевой ставки уже привел к заградительным условиям на вторичном рынке жилья, что может негативно сказаться на активности покупателей.

— На фоне высоких ставок по ипотеке может еще больше вырасти интерес к рынку долгосрочной аренде в Новосибирске, — предположил эксперт.

В «Жилфонде» прогнозируют, что в 2024 году рынок недвижимости будет стабильным: предпосылок к росту цен не ожидается, потому что ипотечная ставка и без того довольно высокая. Если же посмотреть долгосрочный период, отмечают в компании, то за последние 5 лет квартиры подорожали незначительно: по сути, они отыграли уровень инфляции.

Управляющий агентством Александр Чернокульский считает, что из-за большой разницы цен на новостройки и готовое жилье часть покупателей переориентируется на вторичный рынок и загородное жилье.

— В связи с повышением первоначального взноса на новостройки ожидаем снижение активности на первичном рынке. В то же время, тренд на увеличение продаж загородной недвижимости будет продолжаться. Обычно наблюдаем всплеск спроса в марте — июне, — отмечает Александр Чернокульский.

Сейчас в Новосибирске активно застраивают район Телецентра: когда-то уютное, хоть и не сильно благополучное место превращается в хаотичную застройку, жителей бараков расселяют, вместо них появляются новые жильцы. На территории строится два жилых комплекса, вскоре возводить дома начнут еще два застройщика, а по планам мэрии до 2030 года застроить весь микрорайон высотками.

По теме

НедвижимостьНовостройкиВторичный рынокАналитикаЦены на жильеИпотекаАренда жилья
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter