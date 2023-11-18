Пять дворцов у «Жуковки». Изучаем дома элитного поселка: особняк в стиле прерий, расписные стены и коттедж за 130 миллионов

Коттеджный поселок «Дубравушка» появился в начале 2000-х годов. Стиль застройки во многом хаотичный: встречается и хай-тек, и кирпичная классика, и причудливые постройки, вроде замков и крепостей. К 2015 году коттеджи в среднем продавали за 20–30 миллионов рублей (хотя и встречались суперлюкс-предложения за 100 миллионов), сейчас же, по данным N1, в продаже дома от 43 миллионов и выше. Большинство из них продают уже не первый год.



Классический особняк — с камином, бильярдной и солидным кабинетом (43 миллиона)

Самый скромный дом этого обзора продают на улице Отрадной. Это последняя улица поселка, дальше — стена Заельцовского бора, так что уединение будущим владельцам обеспечено. В доме четыре уровня, если считать цоколь, а внутри чего только нет: обеденная комната, кабинет, бильярдная с дровяным камином, три спальни, тренажерный зал, сауна, бассейн и комната отдыха.