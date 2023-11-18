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Элитные дома и квартиры в НовосибирскеОбзор

Пять дворцов у «Жуковки». Изучаем дома элитного поселка: особняк в стиле прерий, расписные стены и коттедж за 130 миллионов

Несмотря на постоянно снижающиеся цены, роскошную недвижимость не торопятся раскупать, и коттеджи продают годами

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У коттеджного поселка «Дубравушка» удачное расположение: рядом Заельцовский бор, а единственные соседи — это престижный ЖК «Жуковка»

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Заельцовский район богат на всевозможные закрытые коттеджные поселки разной степени элитности. Возможно, дело в живописных пейзажах (рядом бор и берег Оби), а может быть — в статусном соседстве, поскольку жильем здесь предпочитают обзаводиться многие чиновники и бизнесмены. На этот раз мы обратили внимание на коттеджный поселок «Дубравушка» вдоль улицы Победы и даже нашли в продаже несколько впечатляющих особняков. Что продают по соседству с престижным ЖК «Жуковка» и школой для детей богачей — смотрите в нашем обзоре.

Коттеджный поселок «Дубравушка» появился в начале 2000-х годов. Стиль застройки во многом хаотичный: встречается и хай-тек, и кирпичная классика, и причудливые постройки, вроде замков и крепостей. К 2015 году коттеджи в среднем продавали за 20–30 миллионов рублей (хотя и встречались суперлюкс-предложения за 100 миллионов), сейчас же, по данным N1, в продаже дома от 43 миллионов и выше. Большинство из них продают уже не первый год.

Классический особняк — с камином, бильярдной и солидным кабинетом (43 миллиона)

Самый скромный дом этого обзора продают на улице Отрадной. Это последняя улица поселка, дальше — стена Заельцовского бора, так что уединение будущим владельцам обеспечено. В доме четыре уровня, если считать цоколь, а внутри чего только нет: обеденная комната, кабинет, бильярдная с дровяным камином, три спальни, тренажерный зал, сауна, бассейн и комната отдыха.

В домике с зеленой крышей обстановка в духе классицизма

В домике с зеленой крышей обстановка в духе классицизма

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Особняк продают с мебелью и техникой

Особняк продают с мебелью и техникой

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Так выглядит бильярдная с камином. Но не для всех комнат в доме придумано назначение, какие-то пустуют

Так выглядит бильярдная с камином. Но не для всех комнат в доме придумано назначение, какие-то пустуют

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Кабинет расположен на третьем этаже, под самой крышей

Кабинет расположен на третьем этаже, под самой крышей

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В коттедже площадью более 500 квадратов нашлось место бассейну с хаммамом

В коттедже площадью более 500 квадратов нашлось место бассейну с хаммамом

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— Коттедж расположен на участке 7,6 соток, границы которого с задней стороны двора заканчиваются террасой дома. Интерьер дома выполнен по индивидуальному дизайнерскому проекту, — пишет продавец.

Если верить объявлению, то предложение о продаже классического особняка появилось 3 ноября, но не исключено, что дом продавали и раньше — как и другие особняки «Дубравушки» (о них ниже). Цена коттеджа — 43 миллиона рублей.

Музейная роскошь в доме, которому давно ищут хозяина (43 миллиона)

Также в 43 миллиона рублей оценили особняк на улице Кутузова. И это настолько примечательный дом, что НГС уже обращал на него внимание: живопись на потолке и стенах, резной бар, пять спален, бассейн с декоративной стеной и много, как пишет продавец, шикарной деревянной мебели.

— Ремонт выполнен в классическом стиле, использованы качественные импортные материалы. Деревянные детали интерьера и некоторая мебель выполнены по индивидуальному заказу, — говорится в объявлении.

Главная особенность этого дома — в его интерьерах

Главная особенность этого дома — в его интерьерах

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Не музейная комната, а всего лишь прихожая в новосибирском коттедже

Не музейная комната, а всего лишь прихожая в новосибирском коттедже

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Деревянный бар, судя по всему, тоже делали на заказ

Деревянный бар, судя по всему, тоже делали на заказ

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Колонн и пилястр не бывает много — видимо, посчитали собственники дома (кстати, сколько насчитали?)

Колонн и пилястр не бывает много — видимо, посчитали собственники дома (кстати, сколько насчитали?)

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И еще немного фресок, чтобы окончательно впечатлиться

И еще немного фресок, чтобы окончательно впечатлиться

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Площадь дома, указанная в объявлении, — 523 квадрата. Хотя точно такой же дом продавали в 2020 году, и тогда его площадь составляла 1200 квадратов. Вариантов несколько: либо продавцы сознательно уменьшили квадратуру в объявлении, чтобы не пугать будущих владельцев габаритами, либо особняк разделили (о таком варианте продажи примечательных объектов рассказывал Игорь Зеленский, управляющий партнер «Макромир Новосибирск»). Кстати, в 2020 году за дом просили 60 миллионов.

Дом в стиле прерий — со спортзалом и комнатой охотника (75 миллионов)

Когда-то коттедж, который по периметру охраняют химеры, считался самым дорогим продающимся в поселке — в 2015 году его оценивали в 160 миллионов рублей. Сейчас аппетиты собственников значительно поубавились, и за дом просят 75 миллионов рублей.

У дома примечательный забор со скучающими химерами

У дома примечательный забор со скучающими химерами

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— Предлагаемый к продаже коттедж совсем не похож на большинство домов поселка, построенных в классическом стиле. Стиль прерий — архитектурное направление конца XIX — начала XX века, распространённое в основном на Среднем Западе США. Этот архитектурный стиль в настоящее время очень востребован среди людей, желающих немного отойти от рыцарских замков и всякого рода фьюжн. Хочется простоты, красоты и лаконичности, как внешнего, так и внутреннего пространства, — говорится в описании к дому.

Так выглядит основной дом, есть еще отдельно стоящий SPA-комплекс. Общая площадь — почти 700 квадратов

Так выглядит основной дом, есть еще отдельно стоящий SPA-комплекс. Общая площадь — почти 700 квадратов

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Не то комната отдыха, не то трофейная, не то рабочий кабинет

Не то комната отдыха, не то трофейная, не то рабочий кабинет

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Есть и вполне привычные интерьеры (но не обошлось без звериных мотивов)

Есть и вполне привычные интерьеры (но не обошлось без звериных мотивов)

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А это комната с печью и окнами во внутренний дворик

А это комната с печью и окнами во внутренний дворик

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Объявление на сайте висит с 2022 года, тогда дом оценивали в 99 миллионов рублей. Но весной этого года цену решили кардинально снизить.

Царство мрамора и позолоты — особняк из дагестанского камня (97 миллионов)

И снова уже знакомый дом. Летом прошлого года мы рассказывали об особняке на улице Багратиона с фасадом из дагестанского камня и ручной росписью — тогда за него просили 103 миллиона рублей. Сейчас же с ценой дома всё не так просто: на сайте N1.ru мы обнаружили три объявления с разными ценами, но за основу решили взять наиболее свежее — в нем дом оценили на 97 миллионов рублей.

В коттедже почти 600 квадратов, площадь участка — 10 соток

В коттедже почти 600 квадратов, площадь участка — 10 соток

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— Внешний образ дома выдержан в традициях классического стиля, со сложной ассиметричной архитектурой, подчеркивающей индивидуальность, благородство и красоту натуральных материалов. Внутренний интерьер дома также реализован в классическом стиле, раскрывающем и предающем пространству неповторимый стиль, — следует из описания.

В доме мраморные полы, много света и позолоты

В доме мраморные полы, много света и позолоты

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В гостиной — ожидаемый камин

В гостиной — ожидаемый камин

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Помимо бассейна (8 метров в длину) есть и сауна

Помимо бассейна (8 метров в длину) есть и сауна

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А это, судя по всему, комната отдыха

А это, судя по всему, комната отдыха

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К дому прилагаются гараж на три машины, зона барбекю и небольшой огород с посадками.

Поместье с прудом и водопадом за 133 миллиона рублей

Редкий случай для этой подборки: особняк продавали и раньше, но только сейчас цена на него не уменьшилась, а выросла — со 110 миллионов в 2022 году до 133 миллионов рублей.

— Дом действительно построен с душой, с очень благоприятной аурой. Идеален для личного проживания большой семьи — комфорт и уют, во всём продуман до мелочей. Два полноценных этажа, цокольный этаж, 3-й этаж мансардный, гараж на два автомобиля, — описывает особняк продавец.

500-метровый дом стоит на участке в 20 соток

500-метровый дом стоит на участке в 20 соток

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Участок разделен на северную и южную части. Еще здесь расположен пруд и небольшой водопад, который переходит в ручей

Участок разделен на северную и южную части. Еще здесь расположен пруд и небольшой водопад, который переходит в ручей

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А так дом выглядит внутри

А так дом выглядит внутри

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SPA-зона с небольшим бассейном и сауной

SPA-зона с небольшим бассейном и сауной

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Зона барбекю

Зона барбекю

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Площадь участка позволяет, как пишет продавец, построить еще один дом. С реальным покупателем собственники готовы поторговаться.

В мае мы прогулялись по еще одному закрытому поселку, который расположился на месте детского лагеря. Взгляните на романтичный замок, японские ворота и стильные коттеджи на ножках.

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