Элитный коттедж с водопадом продают за 110 миллионов в Новосибирске — смотрим виды внутри

В Новосибирске выставили на продажу четырехэтажный коттедж в Заельцовском районе города. Согласно объявлению, опубликованному на сайте N1, жилье располагается на улице Видной.
По данным продавца, общая площадь участка, на котором находится коттедж, составляет 20 соток, площадь жилья достигает 496 квадратных метров. На территории участка растут многолетние растения, обустроены пруд, пляжная зона и водопад.
Смотрим фотографии недвижимости.
В объявлении указано, что в коттедже есть, в частности, гостиная с центральным камином, кинозал, библиотека, зимний сад, бассейн, сауна. В здании два полноценных этажа, цокольный этаж, мансардный и гараж.
— До дома асфальтированная дорога, каменный лицевой забор. На территории участка растут многолетние деревья, сосны, ели, кедры, ивы. В пруду — камыши и кувшинки. Снаружи территория засажена елями, — указано в объявлении.
Отмечается, что территория участка поделена на южную и северную зоны. С южной стороны дома расположены пруд, дровяная баня и пляжная зона. Северную часть занимает беседка с русской печью и барбекю, а также водопад, который переходит в ручей, огибающий дом. Ручей впадает в пруд.
Согласно объявлению, жилье могут обменять с доплатой на квартиру в Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость коттеджа оценивается в 110 миллионов рублей.
Ранее НГС сообщал о том, что в Новосибирске выставили на продажу коттедж с пирсом и видом на протоку Оби. Объект недвижимости оценивается в 47 миллионов рублей.