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Элитный коттедж с водопадом продают за 110 миллионов в Новосибирске — смотрим виды внутри

Жилье могут обменять на квартиру в Новосибирске, Санкт-Петербурге или Москве

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Коттедж находится на территории Заельцовского парка

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В Новосибирске выставили на продажу четырехэтажный коттедж в Заельцовском районе города. Согласно объявлению, опубликованному на сайте N1, жилье располагается на улице Видной.

По данным продавца, общая площадь участка, на котором находится коттедж, составляет 20 соток, площадь жилья достигает 496 квадратных метров. На территории участка растут многолетние растения, обустроены пруд, пляжная зона и водопад.

Смотрим фотографии недвижимости.

В доме разместили кинозал, бассейн и сауну

В доме разместили кинозал, бассейн и сауну

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В объявлении указано, что в коттедже есть, в частности, гостиная с центральным камином, кинозал, библиотека, зимний сад, бассейн, сауна. В здании два полноценных этажа, цокольный этаж, мансардный и гараж.

В доме разместили пять санузлов и три гардеробных.

В доме разместили пять санузлов и три гардеробных.

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— До дома асфальтированная дорога, каменный лицевой забор. На территории участка растут многолетние деревья, сосны, ели, кедры, ивы. В пруду — камыши и кувшинки. Снаружи территория засажена елями, — указано в объявлении.

Дом для охраны находится отдельно на территории

Дом для охраны находится отдельно на территории

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Участок разделен на две зоны

Участок разделен на две зоны

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Отмечается, что территория участка поделена на южную и северную зоны. С южной стороны дома расположены пруд, дровяная баня и пляжная зона. Северную часть занимает беседка с русской печью и барбекю, а также водопад, который переходит в ручей, огибающий дом. Ручей впадает в пруд.

Стоимость жилья оценивается в 110 миллионов рублей

Стоимость жилья оценивается в 110 миллионов рублей

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Согласно объявлению, жилье могут обменять с доплатой на квартиру в Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость коттеджа оценивается в 110 миллионов рублей.

Ранее НГС сообщал о том, что в Новосибирске выставили на продажу коттедж с пирсом и видом на протоку Оби. Объект недвижимости оценивается в 47 миллионов рублей.

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