В Первомайке продают коттедж с пирсом и видом на протоку Оби — за что еще просят почти 50 миллионов

В одном из дачных сообществ Первомайского района Новосибирска выставили на продажу кирпичный коттедж с огромным участком земли в 70 соток. Объявление о продаже недвижимости появилось на сайте N1.ru этой осенью, последний раз объявление обновляли
— На территории участка (70 соток) расположены: коттедж площадью 450
В объявлении также указывается, что владельцы рассматривают вариант обмена коттеджа на другую недвижимость или авто.
Недавно в Краснообске выставили на продажу трехэтажный коттедж с золотой сантехникой и собственным теннисным кортом. За роскошный дом просили 36 миллионов.