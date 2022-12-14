СЕЙЧАС -25°С
Пробки 5/10
usd 63.21
eur 66.70
Тема дняБесплатный проезд для школьников
Все новости
Все новости
Элитные дома и квартиры в Новосибирске

В Первомайке продают коттедж с пирсом и видом на протоку Оби — за что еще просят почти 50 миллионов

Внутри — классические интерьеры, камин и библиотека

1 835

Дом располагается в одном из СНТ возле Старого шоссе

Поделиться

В одном из дачных сообществ Первомайского района Новосибирска выставили на продажу кирпичный коттедж с огромным участком земли в 70 соток. Объявление о продаже недвижимости появилось на сайте N1.ru этой осенью, последний раз объявление обновляли 7 декабря. Цена объекта — 47 миллионов рублей.

— На территории участка (70 соток) расположены: коттедж площадью 450 кв. м, домик охраны площадью 45 кв. м, площадка для стоянки машин, фундамент для бани, место для огорода и часть нетронутого леса. Сам коттедж построен 5 лет назад по индивидуальному проекту, с соблюдением всех норм и в современном стиле, — говорится в описании к объекту.

В доме два этажа, также есть открытая терраса с мангалом

В доме два этажа, также есть открытая терраса с мангалом

Поделиться

А еще — пирс, с которого можно любоваться дачной жизнью в соседнем СНТ

А еще — пирс, с которого можно любоваться дачной жизнью в соседнем СНТ

Поделиться

Внутри — классические интерьеры

Внутри — классические интерьеры

Поделиться

В коттедже имеется и кабинет для работы

В коттедже имеется и кабинет для работы

Поделиться

На первом этаже можно найти сауну

На первом этаже можно найти сауну

Поделиться

На втором этаже четыре спальни, вот так выглядит одна из них

На втором этаже четыре спальни, вот так выглядит одна из них

Поделиться

Еще одну комнату отдали под детскую

Еще одну комнату отдали под детскую

Поделиться

Судя по обилию водяных знаков на фото, дом пытаются продать не в первый раз

Судя по обилию водяных знаков на фото, дом пытаются продать не в первый раз

Поделиться

В объявлении также указывается, что владельцы рассматривают вариант обмена коттеджа на другую недвижимость или авто.

Недавно в Краснообске выставили на продажу трехэтажный коттедж с золотой сантехникой и собственным теннисным кортом. За роскошный дом просили 36 миллионов.

По теме

КоттеджЭлитный домПирс
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter