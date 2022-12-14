В Первомайке продают коттедж с пирсом и видом на протоку Оби — за что еще просят почти 50 миллионов

— На территории участка (70 соток) расположены: коттедж площадью 450 кв. м , домик охраны площадью 45 кв. м , площадка для стоянки машин, фундамент для бани, место для огорода и часть нетронутого леса. Сам коттедж построен 5 лет назад по индивидуальному проекту, с соблюдением всех норм и в современном стиле, — говорится в описании к объекту.