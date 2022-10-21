Коттедж в венецианском стиле продают в Краснообске за 36 миллионов — смотрим фото с золотой сантехникой

В поселке Краснообск выставили на продажу особняк с классическими интерьерами и итальянской мебелью. У дома есть собственный теннисный корт, два бассейна и баня. За трехэтажный дом просят 36,6 миллиона рублей. Объявление появилось 18 октября на сайте N1.ru.



— Продается прекрасный дом с дизайнерским ремонтом. В доме на полу художественный паркет из ценных пород дерева и итальянская мозаика, на стенах — венецианская штукатурка. Свет и сантехника — производство Италии и США, в гостиной мраморный испанский камин. Мебель привезена из Италии, — описывает объект продавец.