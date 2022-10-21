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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Коттедж в венецианском стиле продают в Краснообске за 36 миллионов — смотрим фото с золотой сантехникой

В доме три этажа, а также есть теннисный корт

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ds

Сообщается, что мебель в дом привезена из Италии

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В поселке Краснообск выставили на продажу особняк с классическими интерьерами и итальянской мебелью. У дома есть собственный теннисный корт, два бассейна и баня. За трехэтажный дом просят 36,6 миллиона рублей. Объявление появилось 18 октября на сайте N1.ru.

— Продается прекрасный дом с дизайнерским ремонтом. В доме на полу художественный паркет из ценных пород дерева и итальянская мозаика, на стенах — венецианская штукатурка. Свет и сантехника — производство Италии и США, в гостиной мраморный испанский камин. Мебель привезена из Италии, — описывает объект продавец.

Особняк занимает более 300 квадратных метров, справа виднеется теннисный корт

Особняк занимает более 300 квадратных метров, справа виднеется теннисный корт

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Один из бассейнов расположен на улице, примерно такой же расположен внутри особняка (там же есть джакузи и баня)

Один из бассейнов расположен на улице, примерно такой же расположен внутри особняка (там же есть джакузи и баня)

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Владельцы явно неравнодушны к классике (справа тот самый камин производства Испании)

Владельцы явно неравнодушны к классике (справа тот самый камин производства Испании)

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В кухне тоже постарались сохранить классический стиль, добавив к нему православные иконы

В кухне тоже постарались сохранить классический стиль, добавив к нему православные иконы

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Вычурная золотая сантехника и строчки на французском внутри раковины

Вычурная золотая сантехника и строчки на французском внутри раковины

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Это не единственная ванная комната в доме, но, пожалуй, самая впечатляющая

Это не единственная ванная комната в доме, но, пожалуй, самая впечатляющая

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И еще немного золота. К слову, павлины в доме встречаются весьма часто — они есть на стенах и в витражных окнах

И еще немного золота. К слову, павлины в доме встречаются весьма часто — они есть на стенах и в витражных окнах

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В настоящее время это самый дорогой из продающихся коттеджей на улице Микрорайон 4 территория.

Недавно в Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу трехэтажный коттедж с банным комплексом. За роскошное жилье, расположенное рядом с элитным кварталом «Жуковка», просили 76 миллионов рублей.

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