Рядом с «Жуковкой» продают загородный дом с лифтом: смотрим интерьеры коттеджа из Новосибирска за 76 миллионов
Жилье продают с мебелью
В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу трехэтажный коттедж с банным комплексом. За роскошное жилье, расположенное рядом с элитным кварталом «Жуковка», просят 76 миллионов рублей.
Объявление о его продаже появилось на сайте N1.ru еще летом, в конце сентября его обновили.
— Продается комфортный уютный теплый дом от собственника, расположенный в шаговой доступности от центра города. В доме есть лифт и профессиональный кинозал. На участке имеется банный комплекс 105 кв. м, в котором располагается бассейн, сауна, душевая, с/узел, просторная комната отдыха, — говорится в объявлении.
Это не единственный дорогой коттедж, продающийся недалеко от «Жуковки». Этим летом в продаже оказался особняк с ручной росписью и итальянской мебелью, цена вопроса — 103 миллиона рублей.