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Тема дняЗагородный дом с лифтом за 76 миллионов. Фото
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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Рядом с «Жуковкой» продают загородный дом с лифтом: смотрим интерьеры коттеджа из Новосибирска за 76 миллионов

Жилье продают с мебелью

7 178
ds

В доме классическая обстановка

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В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу трехэтажный коттедж с банным комплексом. За роскошное жилье, расположенное рядом с элитным кварталом «Жуковка», просят 76 миллионов рублей.

Объявление о его продаже появилось на сайте N1.ru еще летом, в конце сентября его обновили.

— Продается комфортный уютный теплый дом от собственника, расположенный в шаговой доступности от центра города. В доме есть лифт и профессиональный кинозал. На участке имеется банный комплекс 105 кв. м, в котором располагается бассейн, сауна, душевая, с/узел, просторная комната отдыха, — говорится в объявлении.

Коттедж, скрытый высокими елями, занимает более 500 квадратных метров

Коттедж, скрытый высокими елями, занимает более 500 квадратных метров

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Кроме него на участке (более 8 соток) есть банный комплекс

Кроме него на участке (более 8 соток) есть банный комплекс

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А вот так выглядит комплекс изнутри

А вот так выглядит комплекс изнутри

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В гостиной есть камин...

В гостиной есть камин...

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...и большой стол для приемов

...и большой стол для приемов

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В обеденной зоне много дерева

В обеденной зоне много дерева

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В трехэтажном коттедже есть лифт. Вероятно, для быстрых перемещений по этажам

В трехэтажном коттедже есть лифт. Вероятно, для быстрых перемещений по этажам

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В кабинете можно разглядеть оружие (прямо по центру)

В кабинете можно разглядеть оружие (прямо по центру)

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Огромная кровать в хозяйской спальне

Огромная кровать в хозяйской спальне

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Пышная обстановка сохраняется даже в ванной

Пышная обстановка сохраняется даже в ванной

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Это не единственный дорогой коттедж, продающийся недалеко от «Жуковки». Этим летом в продаже оказался особняк с ручной росписью и итальянской мебелью, цена вопроса — 103 миллиона рублей.

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