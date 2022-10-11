Рядом с «Жуковкой» продают загородный дом с лифтом: смотрим интерьеры коттеджа из Новосибирска за 76 миллионов

Объявление о его продаже появилось на сайте N1.ru еще летом, в конце сентября его обновили.



— Продается комфортный уютный теплый дом от собственника, расположенный в шаговой доступности от центра города. В доме есть лифт и профессиональный кинозал. На участке имеется банный комплекс 105 кв. м, в котором располагается бассейн, сауна, душевая, с/узел, просторная комната отдыха, — говорится в объявлении.