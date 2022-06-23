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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Рядом с «Жуковкой» продают коттедж с ручной росписью и итальянской мебелью — смотрим на дом за 103 миллиона

Продавец подчеркивает, что все материалы для строительства «проверялись на радиацию»

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В большом доме нашлось место и для бассейна, и для спортзала, и для домашнего кинотеатра

В большом доме нашлось место и для бассейна, и для спортзала, и для домашнего кинотеатра

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В Заельцовском районе продают большой элитный коттедж, расположенный рядом с сосновым бором и ЖК «Жуковка». За дом площадью 590 квадратов и участок в 10 соток просят 103 миллиона рублей. Объявление о его продаже появилось на сайте N1.ru 16 июня.

— В строительстве дома использовались только качественные и дорогостоящие материалы. Все строительные материалы проверялись на радиацию. Облицовка дома и забора выполнена дагестанским камнем. Все двери (высота — 2,4) и мебель в доме производства Италии, ручная художественная роспись в спа-зоне. Этапы строительства от фундамента до кровли запечатлены в памятном альбоме, — пишет продавец в описании к дому.

Огромный коттедж облицовали дагестанским камнем

Огромный коттедж облицовали дагестанским камнем

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В объявлении говорится, что оформлением участка занимался ландшафтный дизайнер

В объявлении говорится, что оформлением участка занимался ландшафтный дизайнер

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Внутри такая же торжественная обстановка, как и снаружи

Внутри такая же торжественная обстановка, как и снаружи

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Всего в доме 2 этажа, а также цоколь, в котором оборудовали спа-зону с сауной, восьмиметровым бассейном, бильярдной, спортзалом и баром. На остальных этажах разместились кухня-столовая, гостиная, большая гардеробная и терраса, которую хозяева предлагают использовать как зимний сад. Кроме этого, в коттедже есть гостиная с камином, кабинет, домашний кинозал, хозяйская спальня и гостевая спальня.

На участке есть небольшой огород с плодовыми деревьями, барбекю-зона и гараж на три машины.

В гостиной установлен камин

В гостиной установлен камин

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Вся мебель в доме, как подчеркивается в описании к объекту, произведена в Италии

Вся мебель в доме, как подчеркивается в описании к объекту, произведена в Италии

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Кухню отделили от гостиной

Кухню отделили от гостиной

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Одна из комнат отдыха

Одна из комнат отдыха

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Спальня хозяев напоминает классический будуар

Спальня хозяев напоминает классический будуар

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В ванной комнате удалось выдержать классический стиль

В ванной комнате удалось выдержать классический стиль

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А вот так строго и выдержанно выглядит кабинет

А вот так строго и выдержанно выглядит кабинет

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Судя по всему, это домашний кинозал с росписью на стенах

Судя по всему, это домашний кинозал с росписью на стенах

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Роспись можно увидеть и в спа-зоне

Роспись можно увидеть и в спа-зоне

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А в бильярдной неожиданно обнаружились колонны

А в бильярдной неожиданно обнаружились колонны

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В настоящее время это самый дорогой объект с улицы Багратиона, выставленный на продажу (по данным N1.ru). Кроме этого коттеджа, на этой улице продают еще три дома, в том числе недостроенный, — их стоимость примерно в три раза ниже.

СЮЖЕТ

Элитные дома и квартиры в НовосибирскеЭлитные дома и квартиры в Новосибирске

Собственником дома и участка является предприниматель, занимающийся торговлей рыбы. Несколько лет назад он был председателем регионального отделения «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Недавно мы побывали на необычной вилле в поселке «Морской берег» — на ней есть 6-метровые окна во всю стену и оранжерея.

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