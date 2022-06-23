Рядом с «Жуковкой» продают коттедж с ручной росписью и итальянской мебелью — смотрим на дом за 103 миллиона

В Заельцовском районе продают большой элитный коттедж, расположенный рядом с сосновым бором и ЖК «Жуковка». За дом площадью 590 квадратов и участок в 10 соток просят 103 миллиона рублей. Объявление о его продаже появилось на сайте N1.ru 16 июня.



— В строительстве дома использовались только качественные и дорогостоящие материалы. Все строительные материалы проверялись на радиацию. Облицовка дома и забора выполнена дагестанским камнем. Все двери (высота — 2,4) и мебель в доме производства Италии, ручная художественная роспись в спа-зоне. Этапы строительства от фундамента до кровли запечатлены в памятном альбоме, — пишет продавец в описании к дому.