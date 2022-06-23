Рядом с «Жуковкой» продают коттедж с ручной росписью и итальянской мебелью — смотрим на дом за
103 миллиона
Продавец подчеркивает, что все материалы для строительства «проверялись на радиацию»
В Заельцовском районе продают большой элитный коттедж, расположенный рядом с сосновым бором и ЖК «Жуковка». За дом площадью 590 квадратов и участок в 10 соток просят 103 миллиона рублей. Объявление о его продаже появилось на сайте N1.ru 16 июня.
— В строительстве дома использовались только качественные и дорогостоящие материалы. Все строительные материалы проверялись на радиацию. Облицовка дома и забора выполнена дагестанским камнем. Все двери (высота — 2,4) и мебель в доме производства Италии, ручная художественная роспись в спа-зоне. Этапы строительства от фундамента до кровли запечатлены в памятном альбоме, — пишет продавец в описании к дому.
Всего в доме 2 этажа, а также цоколь, в котором оборудовали спа-зону с сауной, восьмиметровым бассейном, бильярдной, спортзалом и баром. На остальных этажах разместились кухня-столовая, гостиная, большая гардеробная и терраса, которую хозяева предлагают использовать как зимний сад. Кроме этого, в коттедже есть гостиная с камином, кабинет, домашний кинозал, хозяйская спальня и гостевая спальня.
На участке есть небольшой огород с плодовыми деревьями, барбекю-зона и гараж на три машины.
В настоящее время это самый дорогой объект с улицы Багратиона, выставленный на продажу (по данным N1.ru). Кроме этого коттеджа, на этой улице продают еще три дома, в том числе недостроенный, — их стоимость примерно в три раза ниже.
Собственником дома и участка является предприниматель, занимающийся торговлей рыбы. Несколько лет назад он был председателем регионального отделения «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
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