Дом на закат: на берегу Обского моря построили необычную виллу с 6-метровыми окнами и лесом на участке
Фоторепортаж из дома молодой семьи, где есть ванная со стеклянной стеной и оранжерея
Новосибирцы в целом достаточно консервативны в плане архитектуры: им нравятся сталинский ампир и привычные коттеджи из кирпича или дерева. На белый фасад и окна высотой 6 метров решаются немногие — тем интереснее такие проекты для Сибири. И именно такой дом на берегу Обского моря построила семья Куприяновых. На завершение проекта ушло несколько лет, зато он принес архитектору Андрею Буслаеву и его команде одну из престижных премий. НГС побывал в гостях в необычном коттедже.
LK Villa — частный дом в поселке «Морской берег», авторы проекта — Андрей Буслаев и команда Buslaev Architects. Проект получил приз зрительских симпатий премии «Арх-Тайга 2022».
Дом семьи Куприяновых в поселке «Морской берег» довольно заметный и выделяется на общем фоне: лаконичный коттедж, белый фасад, много стекла. Проект разработал новосибирский архитектор Андрей Буслаев. Лавр Куприянов рассказал, что архитектора они выбрали в 2015 году, увидев статью НГС о другом проекте архитектора, «Доме восходящего солнца». Поняли, что они на одной волне, и заказали дом.
У Куприяновых семейный бизнес — они занимаются территориальным планированием городов и систем, связанных с ЖКХ, объездили всю Россию и часто бывают за рубежом. Коттедж строили долго: новоселье семья отметила в прошлом году. Светлана Куприянова говорит, что работы шли в основном летом, а на зиму стройку замораживали и отдыхали от нее.
— Если бы мы всё спроектировали и построили за год, мы бы не успели подумать, что-то поменять в процессе, — добавляет Лавр. — И это очень затратное дело, которое в процессе всё дорожало и дорожало.
Куприяновы со смехом вспомнили, что, когда дом только начинали строить, соседи думали, что это будет торговый центр. Въезд и вход в дом накрыты монолитной бетонной плитой. В процессе строительства огромный навес владельцев сначала испугал: «Казалось, что это перебор». Но уже в первую зиму они оценили его по достоинству.
— Андрей всё рассчитал по розе ветров, откуда снег наметает, и сказал, что нам не придется его чистить. А я знаю, что это такое: все, у кого въезд в гараж, с утра выходят с лопатой и чистят снег, а мы не чистили его ни разу, — рассказал Лавр. — Его и наметает меньше, и на навесе — он мощный, бетонный, рассчитан под снеговую нагрузку — он тает сам.
Теплый гараж от жилых помещений отделяют технические комнаты, но в целом он — часть дома. По словам его хозяев, отдельный гараж в Сибири — это утопия, а выхлопы в дом не попадают: в помещении есть отдельная вытяжка. И то больше для того, чтобы в нём было сухо зимой и в непогоду.
Коттедж четко разделен на частное и общее пространство: спальни и санузлы членов семьи находятся наверху. Почти весь первый уровень занимает пространство, в котором можно собираться семьей, даже если все заняты своими делами, и принимать гостей. Это одновременно и кухня, и столовая, и гостиная, и каминный зал.
Впрочем, зонирование здесь, конечно, есть — цветом и материалами. Кухню-бар и зону камина объединяет темный испанский керамогранит, гостиная и столовая выполнены в светлых тонах: здесь керамогранит светлый, с текстурой дерева, белые стены и огромное угловое панорамное окно.
Кухня — немецкая, Nolte. Андрей Буслаев шутит, что грозился наложить вето на нее, «потому что кухня должна быть приличная».
— У меня были споры с Андреем: когда я говорила, что кухню надо другого цвета, Андрей садился и объяснял, почему нет. Потому что если мы поменяем цвет кухни, нам придется менять пол, Лавр хватался за голову и говорил: «Света, зачем тебе кухня другого цвета», — вспоминает Светлана Куприянова.
В кухню встроили всё необходимое, вплоть до кофемашины, чтобы на поверхностях не было ничего лишнего. В раковину встроен подсмотренный в отпуске в США измельчитель органических отходов — это позволяет избавиться от запаха в мусоре. Окошко, смеется хозяйка, сделали, чтобы через него можно было сразу из машины передавать продукты.
Весь первый, общественный уровень построен на принципе прозрачности: просматриваемое от кухонной ниши до каждого угла пространство, окна, пропускающие максимальное количество света, даже топка в камине прозрачная.
— Мы долго пропорции искали, — говорит Андрей Буслаев. — Он, конечно, не нужен такой прямо гигантский, но это специально для лестницы: он так расположен, чтобы ничего не закрывать, кроме лестницы, чтобы не было тяжести. Отчасти он зонирует пространство, но при этом прозрачный.
Хозяева дома говорят, что камин дает много тепла — в дополнение к теплому полу. Куприяновы специально выбирали газовый, чтобы в минималистичном доме не было ничего лишнего, например золы.
— У моих родителей дом с традиционным камином, и это через дом надо пронести дрова, где-то что-то упало, какие-то щепки, потом угли вынести, золу выгрести… Это красиво, здорово, но пыли много, — объяснил Лавр. — Если хочется живого открытого огня, у нас есть костровище, а здесь хочется такого.
У остекленного угла дома сделали столовую, рядом с ней — зону гостиной. Вся мягкая мебель — стулья, кресла, диван — приехала сюда из Европы с задержкой из-за пандемии. Остальное изготовили по индивидуальному заказу в Новосибирске, в компании «Большевик».
Высота потолка в гостиной и столовой — 7 метров, окна — почти такой же высоты. Обычно в таких случаях возникает два вопроса: про тепло и про эксплуатацию.
— Андрей переживал, что будет холодно, но, как практика показала, всё хорошо. Тут сам профиль — Reynaers Aluminium, они отличаются в выгодную сторону по теплопроводности от наших российских аналогов, — показывает Лавр. — В стеклопакете три стекла: внешнее отражает солнечные лучи, поэтому на 30–40% меньше тепла приходит летом, когда оно нагревается, а внутренний теплосберегающий слой способствует тому, что тепло не выпускается. Мы даже рамку, куда стекло вставляется, сделали энергоэффективной, не блестящей алюминиевой, потому что она как мостик холода работает. На отопление мы немного тратим.
Светлана призналась, что ее все спрашивают о том, будет ли она вешать шторы, и очень удивляются, когда она отвечает «нет».
— Говорят: «Вас же все видят!» А что интересного за нами смотреть? Ну, едим, с детьми играем, кино смотрим — ничего такого не происходит, чтобы сидеть и наблюдать, — считает она.
Для мытья больших окон Куприяновы даже не заказывают клининг, справляются сами с помощью специальной техники — дети воспринимают это как семейное развлечение. По вечерам, когда садится солнце, белая гостиная превращается в розовую — ее всю заливает закатным солнцем.
Кроме основного открытого пространства, на первом этаже есть пара гостевых комнат и гостевые же санузлы, а также оранжерея — одно из любимых мест хозяйских кошек. Оранжерею разместили с южной стороны дома и дополнительно оборудовали фитолампами, чтобы растения круглый год чувствовали себя комфортно. Здесь сделали живую зеленую стену: растения посажены в специальные лотки, в них насосами из большой емкости, которую можно принять за скамейку, подается вода.
Будто парящую лестницу с наборными ступенями с подсветкой и стеклянным ограждением изготовили в Новосибирске. Она ведет на галерею и библиотеку второго этажа, с галереи можно попасть в спальни и в открытую зону библиотеки. Галерею можно воспринимать и буквально: Светлана увлекается фотографией, и в перспективе на белых стенах появятся ее работы — для этого здесь уже есть специальное освещение.
Библиотека, рассказал Андрей Буслаев, появилась благодаря конструктиву дома: здесь нет поперечных балок, но есть колонны. С нее отлично видно и гостиную с камином внизу, и Обское море на горизонте в окне. Хозяева дома говорят, что обычно читают здесь с детьми, и вообще это довольно активная детская зона.
Как и во всём остальном доме, в спальне хозяев царит минимализм. Почти всю комнату занимает подиум-кровать. Светлана рассказала, что такая у них была в отеле, когда они ездили отдыхать в Таиланд, и идея им очень понравилась. По словам Андрея Буслаева, выделять спальную зону темным деревом — как раз азиатская традиция.
Никаких шкафов и комодов в спальне нет. Все вещи хранятся в отдельных гардеробных — всего их в доме шесть.
— У нас нелюбовь к шкафам, мы не любим тумбочки, шкафчики и Андрею сказали сразу: гардеробные. У нас в каждой комнате есть гардеробная, где хранятся личные вещи: и у детей, и у нас, — объяснила Светлана.
Одна из стен спальни — полностью стеклянная. Отсюда можно выйти на террасу, но пока она не закончена: еще нужно установить стеклянные ограждения для безопасности детей и уложить деревянное покрытие.
Такое же огромное окно — в ванной, которая примыкает к спальне хозяев. Андрей называет это решение «кусочком юга в Сибири» и отмечает, что, конечно, его можно закрыть шторой с электроприводом.
— Была идея, чтобы было много стекла, много света. У нас сибирская вилла, но для Сибири это проект очень нетипичный, — говорит Лавр.
Центр помещения занимает ванна-остров — ее выбирали специально, чтобы она выглядела легкой, но была при этом вместительной. У стены есть две раковины, чтобы не было очередей, у другой стены, в дополнение к ванне, — душ. Мебель для ванной заказывали в «Большевике».
Стены в ванной отделаны очень тонким керамогранитом, высота каждой плиты — 3 метра. Монтировала их бригада от поставщика: рабочие специальным оборудованием запиливали плиты на углах под 45 градусов так, что стыков почти не видно.
Детские в доме совершенно одинаковые, различаются только цветом и множеством мелочей, по которым понимаешь, что в одной живет мальчик, а в другой — девочка. В детских еще должны добавиться телевизоры и декор на стенах.
— Сын постоянно меняет мнение, что он здесь хочет: начинали с динозавров, потом были черепашки ниндзя, сейчас — космос, — улыбается Светлана.
Для детей сделали два санузла: когда дом строили, еще не знали, что дети будут разнополыми, второй санузел сделали на всякий случай — и угадали.
На втором этаже также находится одна из важных комнат — техническая. Здесь прячется всё оборудование, которое обеспечивает жизнедеятельность дома.
— Здесь воздух чистится и зимой подогревается, чтобы был свежий воздух. И еще мы сделали увлажнитель, потому что зимой, когда работает отопление, теплые полы, воздух сильно высушивается. Увлажнитель создает водяной пар, который попадает в систему приточной вентиляции, и воздух подается уже увлажненным. Там выставляется желаемый уровень увлажнения, мониторится влажность входящего воздуха, — рассказывает Лавр. Окна в доме, по идее, можно вообще не открывать, но на всякий случай пару сегментов сделали на электроприводе — для проветривания.
Возле дома с одной стороны разместилась детская площадка — ее обустроили над зоной коммуникаций, где деревья сажать нельзя. В перспективе детский городок может сменить спортивная зона.
Большую часть участка занимает лес. Андрей Буслаев говорит, что для него это особая гордость — это первый реализованный ландшафтный проект, потому что обычно до этого дело не доходит. У дома сделали зону для барбекю и альпийскую горку, которая со временем целиком зарастет растениями. Перед ним появился небольшой сад с яблонями и газоном и лес, где высадили около 40 больших сосен, елей и кедров. Среди деревьев оставили место для домика для детей и планируют высадить лесные ягоды, в другой части участка оборудовали костровище, где по вечерам собираются с гостями.
— Когда тут сидишь и дом освещается изнутри, выглядит очень красиво, даже подсветка дома не нужна, — поделился Лавр Куприянов. Впрочем, подсветка у дома, конечно, есть.
Минималистичный дом может показаться неуютным, но это впечатление обманчиво. Куприяновы рассказали, что общались с декораторами и рассматривали варианты с вазочками и прочими мелочами, но поняли, что это не для них.
— Мы против захламления, лишних вещей, — говорит Светлана. — И это про порядок: если у человека внутри всё по полочкам, то и дома у него так же.