Дом на закат: на берегу Обского моря построили необычную виллу с 6-метровыми окнами и лесом на участке

У Куприяновых семейный бизнес — они занимаются территориальным планированием городов и систем, связанных с ЖКХ, объездили всю Россию и часто бывают за рубежом. Коттедж строили долго: новоселье семья отметила в прошлом году. Светлана Куприянова говорит, что работы шли в основном летом, а на зиму стройку замораживали и отдыхали от нее.



— Если бы мы всё спроектировали и построили за год, мы бы не успели подумать, что-то поменять в процессе, — добавляет Лавр. — И это очень затратное дело, которое в процессе всё дорожало и дорожало.

