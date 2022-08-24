Создатель «Марриотта» строит школу за
2,2 млрд. Как будут учиться дети миллионеров и сколько простых детей туда возьмут
Обучение в частном учреждении обойдется в 69 тысяч рублей в месяц
12-часовой учебный день, 5-разовое питание и 50 кружков и секций от шахмат до робототехники — только часть того, что обещает ученикам частной школы «РОСТ» ее создатель, новосибирский девелопер Александр Бойко. Учиться здесь будут дети новосибирских миллионеров и одаренные школьники, а учить — в том числе преподаватели из СУНЦ НГУ. Журналисты НГС побывали в школе, где обучение стоит 69 тысяч рублей в месяц, и посмотрели, как будет выглядеть собственное здание учебного заведения, которое начнут строить в Заельцовском бору уже в марте.
Как работает частная школа, которую еще не построили
Сегодня частная школа «РОСТ» в общем подобна коту Шредингера: с одной стороны, она существует уже два года (как образовательный центр, включающий в себя и детский сад, и школу, и колледж), с другой — на месте будущего футуристического здания еще даже не вырубили лесок. Пока учебное заведение занимает часть здания жилого квартала «Жуковка». Новенькое здание в неоклассическом стиле объединяет в себе жилой дом, гостиницу (она же практический полигон для студентов колледжа) и собственно школу. Несмотря на то что до конца каникул еще неделя, в классах идут занятия: здесь работает летний лагерь дневного пребывания. Одна из смен называется «Вспомнить всё» и рассчитана, похоже, на тех ребят, у кого за 3 месяца полученные в ушедшем учебном году знания покинули голову.
Пока частная школа представляет собой меньше десятка классов, актовый зал, одновременно являющийся танцевальным, и столовую. Спортивная площадка — на улице, и она по масштабам больше соответствует будущей школе: пока в «РОСТЕ» обучается всего около 200 детей, включая детсадовцев.
— 143 — это школа, 15 человек — колледж, порядка 40 ребятишек — дошколята, — рассказывает девелопер Александр Бойко. — Всего 16, максимум 18 человек в классе. У каждого своя парта, они расставлены как угодно. В таком формате проходит примерно 60% занятий, а 40% — они еще делятся пополам, и уже по 6, по 8 человек остается в классе.
Стены кабинетов здесь прозрачные, чтобы дети учились не отвлекаться, в холле — ярко-желтые шкафчики для личных вещей. Вообще ярких красок здесь много: в новой школе, по задумке дизайнеров, будут преобладать природные тона, а во внутреннем дворе вообще посадят сосну как живую метафору роста.
Новая школа будет рассчитана на куда большее количество учеников — до 700 человек. Строить здание девелопер планирует начать уже в марте, а закончить — к лету 2026 года. Здание будет меньше, чем обычные государственные школы, за счет максимального использования пространства и, в отличие от строгой «Жуковки», по плану скорее напоминает космический корабль.
— Школа представляет собой мягкий силуэт, который контрастирует с жилым комплексом «Жуковка», но при этом она органично вписывается в структуру Заельцовского парка, реки, которая изгибается. Мы даже немного уменьшили габариты здания, чтобы березы, которые растут на том участке, сохранились, — рассказывает директор архитектурного бюро «Канура» Артур Лотарев. — Чем школа уникальна, помимо своего внешнего облика? В ней заложено несколько блоков, и все эти образовательные блоки связаны ядром школы — атриумом, в котором происходят все внутренние активности.
Связаны с ним будут и спортивный, и актовый залы. Обычно эти помещения разносят в разные концы школы, но Бойко и Лотарев уверены, что это должно стать особой фишкой школы, связью младшеклассников и старших ребят.
Располагающиеся вокруг блоки будут включать собственно учебные классы, спортивный блок, в том числе два бассейна, один для маленьких детей, другой — на 6 дорожек, общежитие для иногородних учеников и блок дополнительного образования. В последний войдет и детский технопарк «Кванториум» — детей в нем будут обучать IT-инжинирингу, робототехнике и программированию. Помимо этого, в качестве дополнительного образования школьники смогут выучить пять иностранных языков (английский, французский, китайский, испанский и немецкий), научиться играть на гитаре или фортепиано и выбрать карате, футбол или шахматы в качестве спортивных занятий.
Необычной задумали и столовую: старшеклассникам сделают шведский стол, малышам оставят раздачу.
— А то полную тарелку «Нутеллы» себе положат, и всё, — шутит Александр Бойко.
Для талантливых старшеклассников преподавать точные науки будут учителя из СУНЦ НГУ, в планах — выделить учебные дни, когда подростки будут заниматься в университете.
Школа для своих
Проект разрабатывается на широкую ногу и, по словам Александра Бойко и Артура Лотарева, в первую очередь — для себя:
— Александр Всеволодович мне несколько лет назад позвонил вечером и спрашивает: у тебя ребенок в какую школу пойдет? — вспоминает архитектор. — Я говорю: пока еще не знаю, первый класс... В государственную школу точно не хотим, надо искать частную. Он говорит: у меня такая же проблема, давай построим школу для наших детей.
Стоимость обучения для среднего новосибирца кажется совершенно неподъемной: 69 тысяч рублей в месяц, и этот ценник наверняка еще вырастет. Правда, сюда заложены не только учеба, но и все кружки и секции, а также
Еще одна часть этой суммы уйдет на льготное обучение менее обеспеченных, но при этом одаренных детей. Как рассказал Александр Бойко, учиться в «РОСТЕ» будут и олимпиадники.
— В чистом виде — полностью бесплатно — мы берем 15 ребят, а если от 20 до 80% [скидка], то порядка 45 ребят. Это, конечно, старшая школа,
Оплачивать питание родителям придется и в этом случае, зато учеба будет бесплатной. Вопрос возможных проблем из-за социального расслоения при журналистах пока не обсуждается.
За новую школу заплатит область (но не полностью)
Затраты на строительство школы уже превысили 90 миллионов рублей, и это можно назвать каплей в море: общий объем инвестиций, по оценкам, составит 2,2 миллиарда рублей. Часть девелопер планирует занять у банков, часть — вложить сам. Порядка четверти расходов ему обещают компенсировать из бюджета Новосибирской области.
Официальное название школы — автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования «РОСТ»: помимо школьников, здесь занимаются и студенты, изучающие гостиничный бизнес. В рекламных проспектах учебное заведение называют «колледж-отель»: порядка 40% занятий — теоретические, в аудиториях, 60% — на базе расположенной здесь же гостиницы.
По данным сервиса «Контур.Фокус», АНО СПО «Образовательный центр «РОСТ»» существует с февраля 2020 года, чистая прибыль по итогам 2020 года составила 1,2 миллиона рублей (фактически образовательный центр на тот момент работал 4 месяца с начала учебного года). В качестве конечных владельцев организации изначально были указаны Александр Всеволодович Бойко и Маргарита Валентиновна Риттер. Александр Бойко известен в Новосибирске как девелопер, построивший отель Marriott, бизнес-центр «Гринвич» и жилой квартал бизнес-класса «Жуковка».
Среди амбициозных планов девелопера — даже давать высшее образование в сфере гостиничного дела, но это, скорее, планы на будущее. Пока же студенты могут получить дипломы только о среднем специальном.
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