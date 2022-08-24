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Создатель «Марриотта» строит школу за 2,2 млрд. Как будут учиться дети миллионеров и сколько простых детей туда возьмут

Обучение в частном учреждении обойдется в 69 тысяч рублей в месяц

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В отдельном здании дети начнут заниматься только в 2026–2027 учебном году

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12-часовой учебный день, 5-разовое питание и 50 кружков и секций от шахмат до робототехники — только часть того, что обещает ученикам частной школы «РОСТ» ее создатель, новосибирский девелопер Александр Бойко. Учиться здесь будут дети новосибирских миллионеров и одаренные школьники, а учить — в том числе преподаватели из СУНЦ НГУ. Журналисты НГС побывали в школе, где обучение стоит 69 тысяч рублей в месяц, и посмотрели, как будет выглядеть собственное здание учебного заведения, которое начнут строить в Заельцовском бору уже в марте.

Как работает частная школа, которую еще не построили

Сегодня частная школа «РОСТ» в общем подобна коту Шредингера: с одной стороны, она существует уже два года (как образовательный центр, включающий в себя и детский сад, и школу, и колледж), с другой — на месте будущего футуристического здания еще даже не вырубили лесок. Пока учебное заведение занимает часть здания жилого квартала «Жуковка». Новенькое здание в неоклассическом стиле объединяет в себе жилой дом, гостиницу (она же практический полигон для студентов колледжа) и собственно школу. Несмотря на то что до конца каникул еще неделя, в классах идут занятия: здесь работает летний лагерь дневного пребывания. Одна из смен называется «Вспомнить всё» и рассчитана, похоже, на тех ребят, у кого за 3 месяца полученные в ушедшем учебном году знания покинули голову.

Каждый класс оснащен интерактивной смарт-доской

Каждый класс оснащен интерактивной смарт-доской

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Пока частная школа представляет собой меньше десятка классов, актовый зал, одновременно являющийся танцевальным, и столовую. Спортивная площадка — на улице, и она по масштабам больше соответствует будущей школе: пока в «РОСТЕ» обучается всего около 200 детей, включая детсадовцев.

— 143 — это школа, 15 человек — колледж, порядка 40 ребятишек — дошколята, — рассказывает девелопер Александр Бойко. — Всего 16, максимум 18 человек в классе. У каждого своя парта, они расставлены как угодно. В таком формате проходит примерно 60% занятий, а 40% — они еще делятся пополам, и уже по 6, по 8 человек остается в классе.

Сейчас классы временно превратились в комнаты отдыха, но уже через неделю парты поставят назад

Сейчас классы временно превратились в комнаты отдыха, но уже через неделю парты поставят назад

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Стены кабинетов здесь прозрачные, чтобы дети учились не отвлекаться, в холле — ярко-желтые шкафчики для личных вещей. Вообще ярких красок здесь много: в новой школе, по задумке дизайнеров, будут преобладать природные тона, а во внутреннем дворе вообще посадят сосну как живую метафору роста.

Вот так выглядит школа с улицы сейчас...

Вот так выглядит школа с улицы сейчас...

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Новая школа будет рассчитана на куда большее количество учеников — до 700 человек. Строить здание девелопер планирует начать уже в марте, а закончить — к лету 2026 года. Здание будет меньше, чем обычные государственные школы, за счет максимального использования пространства и, в отличие от строгой «Жуковки», по плану скорее напоминает космический корабль.

...а вот так выглядит на плане. Единственный острый угол во всем здании — библиотека

...а вот так выглядит на плане. Единственный острый угол во всем здании — библиотека

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— Школа представляет собой мягкий силуэт, который контрастирует с жилым комплексом «Жуковка», но при этом она органично вписывается в структуру Заельцовского парка, реки, которая изгибается. Мы даже немного уменьшили габариты здания, чтобы березы, которые растут на том участке, сохранились, — рассказывает директор архитектурного бюро «Канура» Артур Лотарев. — Чем школа уникальна, помимо своего внешнего облика? В ней заложено несколько блоков, и все эти образовательные блоки связаны ядром школы — атриумом, в котором происходят все внутренние активности.

Связаны с ним будут и спортивный, и актовый залы. Обычно эти помещения разносят в разные концы школы, но Бойко и Лотарев уверены, что это должно стать особой фишкой школы, связью младшеклассников и старших ребят.

В актовом зале — макет будущей школы. Правда, с момента его постройки проект уже изменили

В актовом зале — макет будущей школы. Правда, с момента его постройки проект уже изменили

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Располагающиеся вокруг блоки будут включать собственно учебные классы, спортивный блок, в том числе два бассейна, один для маленьких детей, другой — на 6 дорожек, общежитие для иногородних учеников и блок дополнительного образования. В последний войдет и детский технопарк «Кванториум» — детей в нем будут обучать IT-инжинирингу, робототехнике и программированию. Помимо этого, в качестве дополнительного образования школьники смогут выучить пять иностранных языков (английский, французский, китайский, испанский и немецкий), научиться играть на гитаре или фортепиано и выбрать карате, футбол или шахматы в качестве спортивных занятий.

Необычной задумали и столовую: старшеклассникам сделают шведский стол, малышам оставят раздачу.

— А то полную тарелку «Нутеллы» себе положат, и всё, — шутит Александр Бойко.

Для талантливых старшеклассников преподавать точные науки будут учителя из СУНЦ НГУ, в планах — выделить учебные дни, когда подростки будут заниматься в университете.

Школа для своих

О любимом проекте Александр Бойко рассказывает с большим удовольствием

О любимом проекте Александр Бойко рассказывает с большим удовольствием

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Проект разрабатывается на широкую ногу и, по словам Александра Бойко и Артура Лотарева, в первую очередь — для себя:

— Александр Всеволодович мне несколько лет назад позвонил вечером и спрашивает: у тебя ребенок в какую школу пойдет? — вспоминает архитектор. — Я говорю: пока еще не знаю, первый класс... В государственную школу точно не хотим, надо искать частную. Он говорит: у меня такая же проблема, давай построим школу для наших детей.

Стоимость обучения для среднего новосибирца кажется совершенно неподъемной: 69 тысяч рублей в месяц, и этот ценник наверняка еще вырастет. Правда, сюда заложены не только учеба, но и все кружки и секции, а также 5-разовое питание и 12-часовое пребывание в школе. Уроки школьники будут делать с тьютором в крошечных группах по 2–3 человека. Так что, возможно, за удовольствие никогда не ссориться из-за домашки родители готовы платить и больше.

За стадионом, в кустах, прячется небольшая речка. В планах девелопера — облагородить и ее берега, построив набережную

За стадионом, в кустах, прячется небольшая речка. В планах девелопера — облагородить и ее берега, построив набережную

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Еще одна часть этой суммы уйдет на льготное обучение менее обеспеченных, но при этом одаренных детей. Как рассказал Александр Бойко, учиться в «РОСТЕ» будут и олимпиадники.

— В чистом виде — полностью бесплатно — мы берем 15 ребят, а если от 20 до 80% [скидка], то порядка 45 ребят. Это, конечно, старшая школа, 9–11-й класс, и в этом году возьмем 7–8-й класс, то время, когда ребенок определяется. Если мы видим, что ребенок успевает, у него всё получается, но семья не в состоянии за него платить, мы готовы оплату до 100% взять на себя, — рассказал девелопер.

Оплачивать питание родителям придется и в этом случае, зато учеба будет бесплатной. Вопрос возможных проблем из-за социального расслоения при журналистах пока не обсуждается.

За новую школу заплатит область (но не полностью)

Для младшеклассников вот такая классическая столовая останется и в новом здании. Старшеклассники смогут выбирать еду сами

Для младшеклассников вот такая классическая столовая останется и в новом здании. Старшеклассники смогут выбирать еду сами

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Затраты на строительство школы уже превысили 90 миллионов рублей, и это можно назвать каплей в море: общий объем инвестиций, по оценкам, составит 2,2 миллиарда рублей. Часть девелопер планирует занять у банков, часть — вложить сам. Порядка четверти расходов ему обещают компенсировать из бюджета Новосибирской области.

Туалеты тоже отличаются от того, что можно увидеть в государственной школе. Правда, с высотой умывальников бизнесмен промахнулся: по словам Александра Бойко, даже для начальной школы раковины расположены слишком низко

Туалеты тоже отличаются от того, что можно увидеть в государственной школе. Правда, с высотой умывальников бизнесмен промахнулся: по словам Александра Бойко, даже для начальной школы раковины расположены слишком низко

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Официальное название школы — автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования «РОСТ»: помимо школьников, здесь занимаются и студенты, изучающие гостиничный бизнес. В рекламных проспектах учебное заведение называют «колледж-отель»: порядка 40% занятий — теоретические, в аудиториях, 60% — на базе расположенной здесь же гостиницы.

По данным сервиса «Контур.Фокус», АНО СПО «Образовательный центр «РОСТ»» существует с февраля 2020 года, чистая прибыль по итогам 2020 года составила 1,2 миллиона рублей (фактически образовательный центр на тот момент работал 4 месяца с начала учебного года). В качестве конечных владельцев организации изначально были указаны Александр Всеволодович Бойко и Маргарита Валентиновна Риттер. Александр Бойко известен в Новосибирске как девелопер, построивший отель Marriott, бизнес-центр «Гринвич» и жилой квартал бизнес-класса «Жуковка».

Обучение в школе, больше похожей на гостиницу, будет стоить почти 70 тысяч рублей в месяц

Обучение в школе, больше похожей на гостиницу, будет стоить почти 70 тысяч рублей в месяц

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Среди амбициозных планов девелопера — даже давать высшее образование в сфере гостиничного дела, но это, скорее, планы на будущее. Пока же студенты могут получить дипломы только о среднем специальном.

Что еще почитать о школах в Новосибирске и области

В этом году 118 детям отказали в приеме в школу № 216, расположенную на Виталия Потылицына. Дело в том, что учреждение переполнено — туда набрали 14 первых классов. Мы выяснили, кому могут отказать в месте и когда ситуация разрешится.

Год назад мы взглянули на то, как начинается новый учебный год в школе, расположенной недалеко от Хилокского рынка. За 20 лет тут сильно поменялся состав учеников: исконно русскоговорящих детей становится с каждым годом меньше, а новые ученики, приходящие в средние классы, могут не владеть русским языком вовсе. Как устроена обычная новосибирская школа, где адаптируются, а затем выпускаются дети из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, — в этом материале.

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