Создатель «Марриотта» строит школу за 2,2 млрд. Как будут учиться дети миллионеров и сколько простых детей туда возьмут

Проект разрабатывается на широкую ногу и, по словам Александра Бойко и Артура Лотарева, в первую очередь — для себя:



— Александр Всеволодович мне несколько лет назад позвонил вечером и спрашивает: у тебя ребенок в какую школу пойдет? — вспоминает архитектор. — Я говорю: пока еще не знаю, первый класс... В государственную школу точно не хотим, надо искать частную. Он говорит: у меня такая же проблема, давай построим школу для наших детей.