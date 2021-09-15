В 7-м классе могут не знать русского языка. Как учатся в школе у Хилокского рынка, где большая часть детей — мигранты

По ее словам, школе каким-то образом удается избегать возможных конфликтов на почве национальности:



— Национальное самосознание никуда не делось, оно же у них там, внутри. Как сказать… Дети растут, и внутри они и продолжают отождествлять себя с узбеками или таджиками, например, но ходить тут у меня по школе и говорить, что мы вот такие и такие, мы лучше всех — такого точно нет.



Она рассказывает, что в школе не встретишь национальных платков и хиджабов — может быть, девочки их носят дома, но в школе строгий дресс-код. Что касается постов и национальных праздников, их они отмечают дома. Хотя Ольга Александровна замечала, как некоторые ученики не ходят в столовую во время Рамадана. Хотя кое с чем всё-таки приходится бороться.



— Мальчиков после 8-го класса принимают во взрослую компанию своих дядь-пап-дедушек, это лет в 14–16. И тут изменения видны: кто-то в столовой после еды что-то там делает, намаз что ли… Спрашиваю: «А что ты делаешь?». Да и девочки себя тут чувствуют как в семье. Всё же оттуда идет. Бывает, что где-нибудь в очереди девочки пропускают мальчиков демонстративно вперед, и мальчики вот так, — она изображает важный вид. — Мы одергиваем, это что такое? Говорим: «По очереди встали и стоим». Ну это, конечно, чувствуется. Девочки — это девочки, я бы даже сказала, более работящие. У них дома есть свои обязанности. Когда в столовой дежурят, можно видеть, как девочки усердно работают, знают свою обязанность женскую. Мальчиков больше балуют, им многое позволяют. Я бы даже сказала, они дома не занимаются никакими делами, наверное… Ну а что касается учебы, то тут всё индивидуально, зависит от способностей каждого. Бывает, что девчонки что-то лучше схватывают, а бывает, мальчишки.

