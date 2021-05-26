Место в Сибири, где почти не осталось детей. Репортаж с последнего звонка в маленькой таежной школе

Суета в Юрт-Акбалыке началась ещё вечером, накануне последнего звонка. Пока учителя старательно вырезали цветы из бумаги для украшения небольшого спортзала школы, её директор Вильлюр Мавлютов воевал с технологиями.



— Старшеклассники сдали контрольную работу по биологии, а у нас, учителей, началась спецоперация: в полдевятого дали пароли, коды от КИМов, пока мы их распечатывали, дети сели, за час написали. В 8 вечера пришли коды от ответов и критерии оценки. Мы вот сели вечером с учителями — нужно было на ноутбук скачать станцию и через станцию, через сканер всё это вбить в программу. На второй день надо было всё распечатать и с флешкой везти в Колывань сдавать, — с улыбкой рассказывает он.



То, что для обычной городской школы — рядовая ситуация, для учителей в селе — настоящее испытание. Особенно в Юрт-Акбалыке, где связи почти нет, а интернет в школе работает не всегда. Поэтому даже во время каникул в школьном дворе полно детей и подростков. Не от тяги к знаниям, объясняет директор школы, а ради интернета — школьники пытаются поймать слабенький сигнал роутера.

