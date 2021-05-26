26 мая среда
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 1/10
usd 73.40
eur 89.95
Тема дняВ роддоме перепутали детей

Все новости

Все новости

Место в Сибири, где почти не осталось детей. Репортаж с последнего звонка в маленькой таежной школе

Вместо дорогих букетов здесь — ветки черемухи из сада, а вместо актового зала — крохотный спортзал

307
Обсудить

Поделиться

В 2020 году из юрт-акбалыкской школы выпускаются пять девятиклассников, среди них Гуля и Алина

В 2020 году из юрт-акбалыкской школы выпускаются пять девятиклассников, среди них Гуля и Алина

Поделиться

В Новосибирской области нашлась школа, где всего 5 выпускников в 2021 году

В татарском селе Юрт-Акбалык на краю Новосибирской области чуть больше 200 жителей. Молодёжи тут почти нет — после окончания школы почти все уезжают в Колывань, Новосибирск, Томск и города покрупнее. А в маленьком селе, где из развлечений — отдых на речке Уени и старенький клуб с редкими дискотеками, им быстро становится скучно. Этим летом в Юрт-Акбалыке станет ещё на пять человек меньше, разъедутся выпускники 9 класса (10 и 11-го классов здесь нет) местной школы — единственной в селе. Корреспондент Ксения Лысенко и фотограф Александр Ощепков побывали на сельском последнем звонке — главном празднике школы, где всего 7 учителей и 23 ученика.

Суета в Юрт-Акбалыке началась ещё вечером, накануне последнего звонка. Пока учителя старательно вырезали цветы из бумаги для украшения небольшого спортзала школы, её директор Вильлюр Мавлютов воевал с технологиями.

— Старшеклассники сдали контрольную работу по биологии, а у нас, учителей, началась спецоперация: в полдевятого дали пароли, коды от КИМов, пока мы их распечатывали, дети сели, за час написали. В 8 вечера пришли коды от ответов и критерии оценки. Мы вот сели вечером с учителями — нужно было на ноутбук скачать станцию и через станцию, через сканер всё это вбить в программу. На второй день надо было всё распечатать и с флешкой везти в Колывань сдавать, — с улыбкой рассказывает он.

То, что для обычной городской школы — рядовая ситуация, для учителей в селе — настоящее испытание. Особенно в Юрт-Акбалыке, где связи почти нет, а интернет в школе работает не всегда. Поэтому даже во время каникул в школьном дворе полно детей и подростков. Не от тяги к знаниям, объясняет директор школы, а ради интернета — школьники пытаются поймать слабенький сигнал роутера.

Время — 9 утра, до праздника остаётся 2 часа, но Вильлюр Рафикович уже в костюме. Дел невпроворот, и, несмотря на то, что выпускаются всего 5 учеников (четверо сдают экзамены и получают аттестаты, пятый выпускник из-за особенностей здоровья получит справку об окончании школы), он торопится в школу.

Суетятся и в доме, где живёт выпускница Гуля. Девочка — старшая в семье Ирины и Фаиля Мавлютовых. Они приходятся родственниками директору школы Вильлюру Рафиковичу — тоже Мавлютову. По его словам, сейчас почти все школьники в Юрт-Акбалыке так или иначе друг другу родня, пусть и далёкая.

Собираться на последний звонок в гости к большой семье Мавлютовых пришла Алина, одноклассница Гули

Собираться на последний звонок в гости к большой семье Мавлютовых пришла Алина, одноклассница Гули

Поделиться

— В пятом классе мы в клубе праздновали, а сейчас будем в школе. Там всё стандартно — стихи, поздравления, выступления, за столом с родителями посидим. Нас же всего пять человек. Но в пятом классе было больше, восемь, — рассказывает Гуля. — Одна девочка уехала в Томск, у одного пацана проблемы были, он в Кожевниково уехал (Томская область — Прим. ред.), а ещё один — ну он просто по другой форме учиться стал. Там сложности со здоровьем.

Гуля считает, что её классу даже повезло. Пять человек — это много для их школы, а вот некоторые ученики помладше — единственные в классе. Например, Гулин брат — шестиклассник Рушан. В седьмом классе тоже одна-единственная ученица на всё село. Из-за этого маленькие классы часто объединяют и обучают вместе на таких предметах, как ИЗО.

С классом Рушана такая же история, как и с Гулиным — когда-то в нём было четыре ученика, но потом семьи начали уезжать в Новосибирск. Так Рушан остался единственным 12-летним ребёнком на всё село.

Рушану приходится несладко на уроках — списать или просить не у кого, он один ученик в классе

Рушану приходится несладко на уроках — списать или просить не у кого, он один ученик в классе

Поделиться

— Да потому что остались тут люди 73–74–75 года рождения. И старики остались, — вмешивается в разговор Фаиль, папа Гули и коренной житель Юрт-Акбалыка. — Много было у нас мужиков, которые не женились по каким-то обстоятельствам. Маменькины сынки, которые не могли от матери оторваться. Мать командовала ими, вот они и не женились, детей не завели. До сих пор с матерями живут. Много таких, это портит всё. Нельзя сыну много внимания уделять, потому что это заразительная вещь вот с такими последствиями.

Сам Фаиль рассчитывает отдать своих сыновей в кадетский корпус, а Гулю — учиться на бухгалтера. Девочка и сама хочет заниматься бухучетом — она подробно рассказывает, как уедет учиться в аграрный колледж Колывани на три года, будет жить в общежитии и параллельно учить языки (в школе Гулин класс изучал немецкий). А уже потом она уедет в Новосибирск, чтобы найти работу по профилю.

— Думаю, чтобы найти хорошее место, надо где-то лет пять стажа. Поработаю, получу опыт, займусь бухучетом, ну с компьютером буду работать. А не просто кассиром каким-нибудь. Специальность уже будет. Я именно так хочу, — мечтает вслух Гуля.

— Единственная проблема, что для нас, многодетных, в хороших вузах никаких льгот нет. Вот сейчас я на бухгалтерию её отправляю — это мне всё на платной основе надо, — добавляет Фаиль.

Сестренка Гули — Динара — учится во втором классе

Сестренка Гули — Динара — учится во втором классе

Поделиться

Он рассказывает, что в Колыванском колледже есть несколько бесплатных направлений, например, агрономия, а за учебу на бухгалтера придётся платить около 40–50 тысяч в год:

— Я всё-таки подстраховался насчёт этого. Их маткапиталы я не израсходовал, а этот дом построил сам, своими силами. Работал на пилорамах, выписывал лес, короче, бился с утра до ночи. Вот окна чтобы купить, пришлось быка зарезать, крышу покрыть — тёлочку. Ну вот так, как говорится, я подгадывал, подсчитывал, в общем, своими силами пробились.

Пока взрослые внизу обсуждают финансовые вопросы, Гуля с её подругой и одноклассницей Алиной на втором этаже наводят последние штрихи. Разбросав на полу палетки с тенями, баночки румян и яркие блески для губ, они смотрят видео с красиво накрашенной девушкой из «ТикТока», пытаясь повторить её макияж на себе.

Пока старшие девочки наводят красоту, за ними подглядывает Динара — через <nobr class="_">8 лет</nobr> её ждёт собственный последний звонок

Пока старшие девочки наводят красоту, за ними подглядывает Динара — через 8 лет её ждёт собственный последний звонок

Поделиться

— Я не отказываюсь от того, что буду приезжать сюда как на дачу на выходные. Но оставаться тут не хочу, в селе и работы нет, — отвечает Гуля на мой вопрос о том, планирует ли она после Колывани и Новосибирска возвращаться в Юрт-Акбалык.

— А мне просто не нравится, — пожимает плечами выпускница Алина. Она планирует переехать в город и учиться в радиоколледже. От поездки в Новосибирск её отделяют несколько экзаменов.

Что происходило на празднике в школе

— В большую жизнь идём, и ты, и я, чтоб там осуществить свои мечты. Мы все взволнованы и чуть-чуть грустны, и кажется сейчас не до весны, — поставленным голосом читает с листка высокая восьмиклассница Зарина. Позже она со своей подругой из седьмого класса (той самой, которая единственная в классе) исполнит танец под какой-то задорный трек из «ТикТока» — это часть праздничной программы последнего звонка.

Самых маленьких посадили на первый ряд. В небольшом спортзале без труда уместились и школьники, и родители, и учителя

Самых маленьких посадили на первый ряд. В небольшом спортзале без труда уместились и школьники, и родители, и учителя

Поделиться

Последний звонок начался с вручения Вильлюром Рафиковичем грамот выпускникам — аттестаты они получат позже, как только расправятся с ОГЭ

Последний звонок начался с вручения Вильлюром Рафиковичем грамот выпускникам — аттестаты они получат позже, как только расправятся с ОГЭ

Поделиться

Пусть школа и сельская, но здесь постарались сделать всё «как в городе» — для зрителей поставили стулья в спортзале, пригласили гостей и родителей, исполнили гимн России, родители станцевали со школьниками под «Родительский дом — начало начал», а девятиклассники даже выпустили в небо воздушные шарики.

— Ничего же, да, получилось? — шёпотом спрашивает меня классная руководительница 9 класса Марина Викторовна, кивая на бумажные украшения зала. Она — относительно новый человек в Юрт-Акбалыке, приехала сюда 2–3 года назад из Новосибирска. Говорит, что оставила там трехкомнатную квартиру, а татарское село выбрала из-за мужа — он очень рвался сюда.

В школе она преподает ИЗО — учит детей с 1-го по 8-й класс черчению, рисует натюрморты, проводит уроки рисования на открытом воздухе. В Новосибирске она тоже была учителем ИЗО, правда, вела уроки в школе с художественным профилем.

Марина Викторовна в этом году выпускает 9 класс в Юрт-Акбалыке. Еще пару лет назад она жила в Новосибирске и вела уроки в профильной школе

Марина Викторовна в этом году выпускает 9 класс в Юрт-Акбалыке. Еще пару лет назад она жила в Новосибирске и вела уроки в профильной школе

Поделиться

— Хорошие у меня дети, хорошие. Дружелюбные, доброжелательные. Деревенские они даже интереснее что ли, потому что дружнее и непосредственнее, — говорит Марина Викторовна.

Вместе с Гулей и Алиной выпускаются мальчишки Тимур и Радик. Мама Радика рассказывает, что он — единственный ребёнок в семье, а потом ей будет очень не хватать сына, который собрался учиться в Колывани.

— Но я уже выяснила, тут автобус в Колывань каждый понедельник, среду и пятницу ходит. Ну а в выходные он ко мне приезжать будет. Я так и сказала: «Сына, будешь маму видеть очень часто», — смеется она. — Ну а как? Ему всего 15, конечно, мне страшно за ребёнка.

Сумма в 40 тысяч рублей за обучение для семьи Радика неподъемная, поэтому он пойдет учиться на агронома.

Не у всех семей выпускников нашлись деньги на платное обучение. Некоторые пойдут учиться в колледж на бесплатные направления — это в первую очередь агрономия

Не у всех семей выпускников нашлись деньги на платное обучение. Некоторые пойдут учиться в колледж на бесплатные направления — это в первую очередь агрономия

Поделиться

Время танца выпускников — пары хватило не всем, а потому для танца привлекли школьницу помладше

Время танца выпускников — пары хватило не всем, а потому для танца привлекли школьницу помладше

Поделиться

— Чуть с грустинкой праздник, у девятого класса выпускной. Ну и что, что первоклассник, школьный праздник — значит мой, — нараспев читает поздравительные стихи первоклассник.

Первый класс в этом году заканчивают всего два ученика — мальчик и девочка, а потом в поздравительную часть «от малышей» включили второй и третий классы. Дети сидят на первом ряду, болтают ногами и едят шоколадки, которыми задарили старшеклассников. Всего в «началке» не больше 6–7 человек.

Не обошлось и без того самого последнего звонка

Не обошлось и без того самого последнего звонка

Поделиться

За час поздравительной программы с напутственным словом выступили директор, первая учительница, Марина Викторовна, а вслед за ней и оставшиеся пять учителей. Выпускникам желали ясного ума, крепких нервов на экзаменах и не забывать родной край. А в завершении вышли на старое деревянное крыльцо для памятного фото. Все выпускники и гости без труда поместились у двери с надписью над дверью «Рахим итегез».

Человек на празднике могло бы быть больше, но, как замечает Вильлюр Рафикович, половина восьмого класса уехали на заработки в лес.

Через несколько лет в юрт-акбалыкской школе станет ещё меньше детей и больше классов с единственными учениками

Через несколько лет в юрт-акбалыкской школе станет ещё меньше детей и больше классов с единственными учениками

Поделиться

— Тут в лесу где-то уборка идёт, делянки убирают. Вот, видимо, таким образом и решили подзаработать — тысяча рублей в день, — объясняет он отсутствие мальчишек. — Вот сейчас пятерых выпущу, в следующем году нас шесть выпускников будет. И всё. Дальше я посмотрел, по одному, по два человека выпускать будем. И будущих первоклассников тоже — один-два человека. Не осталось почти детей.

На прошлой неделе мы побывали в одной из лучших школ города — школе № 82. Поздравлять выпускников с окончанием школы пришёл мэр Анатолий Локоть. Взгляните, как последний звонок проходил в центре Новосибирска.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

селошколаЮрт-Акбалыкпоследний звонок
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...