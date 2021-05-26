Место в Сибири, где почти не осталось детей. Репортаж с последнего звонка в маленькой таежной школе

В Новосибирской области нашлась школа, где всего 5 выпускников в 2021 году
В татарском селе Юрт-Акбалык на краю Новосибирской области чуть больше
Суета в Юрт-Акбалыке началась ещё вечером, накануне последнего звонка. Пока учителя старательно вырезали цветы из бумаги для украшения небольшого спортзала школы, её директор Вильлюр Мавлютов воевал с технологиями.
— Старшеклассники сдали контрольную работу по биологии, а у нас, учителей, началась спецоперация: в полдевятого дали пароли, коды от КИМов, пока мы их распечатывали, дети сели, за час написали. В
То, что для обычной городской школы — рядовая ситуация, для учителей в селе — настоящее испытание. Особенно в Юрт-Акбалыке, где связи почти нет, а интернет в школе работает не всегда. Поэтому даже во время каникул в школьном дворе полно детей и подростков. Не от тяги к знаниям, объясняет директор школы, а ради интернета — школьники пытаются поймать слабенький сигнал роутера.
Время —
Суетятся и в доме, где живёт выпускница Гуля. Девочка — старшая в семье Ирины и Фаиля Мавлютовых. Они приходятся родственниками директору школы Вильлюру Рафиковичу — тоже Мавлютову. По его словам, сейчас почти все школьники в Юрт-Акбалыке так или иначе друг другу родня, пусть и далёкая.
— В пятом классе мы в клубе праздновали, а сейчас будем в школе. Там всё стандартно — стихи, поздравления, выступления, за столом с родителями посидим. Нас же всего пять человек. Но в пятом классе было больше, восемь, — рассказывает Гуля. — Одна девочка уехала в Томск, у одного пацана проблемы были, он в Кожевниково уехал (Томская область — Прим. ред.), а ещё один — ну он просто по другой форме учиться стал. Там сложности со здоровьем.
Гуля считает, что её классу даже повезло. Пять человек — это много для их школы, а вот некоторые ученики помладше — единственные в классе. Например, Гулин брат — шестиклассник Рушан. В седьмом классе тоже одна-единственная ученица на всё село. Из-за этого маленькие классы часто объединяют и обучают вместе на таких предметах, как ИЗО.
С классом Рушана такая же история, как и с Гулиным — когда-то в нём было четыре ученика, но потом семьи начали уезжать в Новосибирск. Так Рушан остался единственным 12-летним ребёнком на всё село.
— Да потому что остались тут люди 73–74–75 года рождения. И старики остались, — вмешивается в разговор Фаиль, папа Гули и коренной житель Юрт-Акбалыка. — Много было у нас мужиков, которые не женились по каким-то обстоятельствам. Маменькины сынки, которые не могли от матери оторваться. Мать командовала ими, вот они и не женились, детей не завели. До сих пор с матерями живут. Много таких, это портит всё. Нельзя сыну много внимания уделять, потому что это заразительная вещь вот с такими последствиями.
Сам Фаиль рассчитывает отдать своих сыновей в кадетский корпус, а Гулю — учиться на бухгалтера. Девочка и сама хочет заниматься бухучетом — она подробно рассказывает, как уедет учиться в аграрный колледж Колывани на три года, будет жить в общежитии и параллельно учить языки (в школе Гулин класс изучал немецкий). А уже потом она уедет в Новосибирск, чтобы найти работу по профилю.
— Думаю, чтобы найти хорошее место, надо где-то лет пять стажа. Поработаю, получу опыт, займусь бухучетом, ну с компьютером буду работать. А не просто кассиром каким-нибудь. Специальность уже будет. Я именно так хочу, — мечтает вслух Гуля.
— Единственная проблема, что для нас, многодетных, в хороших вузах никаких льгот нет. Вот сейчас я на бухгалтерию её отправляю — это мне всё на платной основе надо, — добавляет Фаиль.
Он рассказывает, что в Колыванском колледже есть несколько бесплатных направлений, например, агрономия, а за учебу на бухгалтера придётся платить около
— Я всё-таки подстраховался насчёт этого. Их маткапиталы я не израсходовал, а этот дом построил сам, своими силами. Работал на пилорамах, выписывал лес, короче, бился с утра до ночи. Вот окна чтобы купить, пришлось быка зарезать, крышу покрыть — тёлочку. Ну вот так, как говорится, я подгадывал, подсчитывал, в общем, своими силами пробились.
Пока взрослые внизу обсуждают финансовые вопросы, Гуля с её подругой и одноклассницей Алиной на втором этаже наводят последние штрихи. Разбросав на полу палетки с тенями, баночки румян и яркие блески для губ, они смотрят видео с красиво накрашенной девушкой из «ТикТока», пытаясь повторить её макияж на себе.
— Я не отказываюсь от того, что буду приезжать сюда как на дачу на выходные. Но оставаться тут не хочу, в селе и работы нет, — отвечает Гуля на мой вопрос о том, планирует ли она после Колывани и Новосибирска возвращаться в Юрт-Акбалык.
— А мне просто не нравится, — пожимает плечами выпускница Алина. Она планирует переехать в город и учиться в радиоколледже. От поездки в Новосибирск её отделяют несколько экзаменов.
Что происходило на празднике в школе
— В большую жизнь идём, и ты, и я, чтоб там осуществить свои мечты. Мы все взволнованы и чуть-чуть грустны, и кажется сейчас не до весны, — поставленным голосом читает с листка высокая восьмиклассница Зарина. Позже она со своей подругой из седьмого класса (той самой, которая единственная в классе) исполнит танец под какой-то задорный трек из «ТикТока» — это часть праздничной программы последнего звонка.
Пусть школа и сельская, но здесь постарались сделать всё «как в городе» — для зрителей поставили стулья в спортзале, пригласили гостей и родителей, исполнили гимн России, родители станцевали со школьниками под «Родительский дом — начало начал», а девятиклассники даже выпустили в небо воздушные шарики.
— Ничего же, да, получилось? — шёпотом спрашивает меня классная руководительница
В школе она преподает ИЗО — учит детей с 1-го по 8-й класс черчению, рисует натюрморты, проводит уроки рисования на открытом воздухе. В Новосибирске она тоже была учителем ИЗО, правда, вела уроки в школе с художественным профилем.
— Хорошие у меня дети, хорошие. Дружелюбные, доброжелательные. Деревенские они даже интереснее что ли, потому что дружнее и непосредственнее, — говорит Марина Викторовна.
Вместе с Гулей и Алиной выпускаются мальчишки Тимур и Радик. Мама Радика рассказывает, что он — единственный ребёнок в семье, а потом ей будет очень не хватать сына, который собрался учиться в Колывани.
— Но я уже выяснила, тут автобус в Колывань каждый понедельник, среду и пятницу ходит. Ну а в выходные он ко мне приезжать будет. Я так и сказала: «Сына, будешь маму видеть очень часто», — смеется она. — Ну а как? Ему всего 15, конечно, мне страшно за ребёнка.
Сумма в
— Чуть с грустинкой праздник, у девятого класса выпускной. Ну и что, что первоклассник, школьный праздник — значит мой, — нараспев читает поздравительные стихи первоклассник.
Первый класс в этом году заканчивают всего два ученика — мальчик и девочка, а потом в поздравительную часть «от малышей» включили второй и третий классы. Дети сидят на первом ряду, болтают ногами и едят шоколадки, которыми задарили старшеклассников. Всего в «началке» не больше 6–7 человек.
За час поздравительной программы с напутственным словом выступили директор, первая учительница, Марина Викторовна, а вслед за ней и оставшиеся пять учителей. Выпускникам желали ясного ума, крепких нервов на экзаменах и не забывать родной край. А в завершении вышли на старое деревянное крыльцо для памятного фото. Все выпускники и гости без труда поместились у двери с надписью над дверью «Рахим итегез».
Человек на празднике могло бы быть больше, но, как замечает Вильлюр Рафикович, половина восьмого класса уехали на заработки в лес.
— Тут в лесу где-то уборка идёт, делянки убирают. Вот, видимо, таким образом и решили подзаработать —
На прошлой неделе мы побывали в одной из лучших школ города —