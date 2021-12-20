Крыша бежит, не хватает досок, уроки ведут студенты: как выживает школа в Нижней Ельцовке — репортаж НГС

В средней общеобразовательной школе
Почему в школу
№ 102
приехала комиссия
В общеобразовательную школу
— Мы даже и не в курсе были. Просто в какой-то момент создали общий чат
Вообще в школе крыша течет каждый год: то в одном месте, то в другом. Постоянно делают такой «дырочный» ремонт. Лет шесть, наверное, бежит… А директор школы все наши претензии просто не принимает. Когда было общее собрание, директор сделала всё, чтобы в руки не взять эти документы. Поэтому наш юрист разослал претензии по всем инстанциям, — рассказала корреспонденту НГС родительница, пожелавшая остаться неназванной из-за опасения, что ее ребенка будут потом преследовать учителя.
Комиссия из мэрии в школу приехала рано утром. Корреспондент НГС с фотографом ждали муниципальных чиновников возле школы и просто присоединились к ним по пути в здание. Раскрыли сотрудников НГС только в учебном заведении, но выгонять не рискнули, лишь не пустили в кабинет директора на обсуждение ЧП с активистами из числа родителей.
Сам спортзал, как заметили в разговоре с корреспондентом НГС родители и учителя, использовался под физкультуру до самого последнего момента, а опечатан был незадолго до появления в школе комиссии.
Какие еще проблемы есть в школе
Вообще проблем в школе много — об этом корреспонденту НГС рассказали как родители, так и учителя. И почти везде: туалетные кабинки с отваливающимися дверями и разбитыми перегородками, отдельные классы с разнокалиберными партами и стульями, не хватает компьютеров на занятиях по информатике, отчего часть класса занимается по тетрадям, у преподавателей нет технической возможности вести электронные дневники из всех кабинетов. Оборудование в школьной столовой старое и не соответствует количеству учеников. Практически нет так называемых «умных досок» — в школе она единственная. Да и обычных досок на все кабинеты не хватает, как рассказывают в учебном заведении.
— У нас учится 900 человек, а духовой шкаф в столовой — на тридцать пять котлет. Как построили школу, так, наверное, это оборудование и стоит. Нет карточек на вход через терминалы — они просто установлены, и все могут так заходить. Нет карточной системы для безналичного расчета и в столовой, — перечисляет проблемы мама одного из учеников.
Различные школьные проблемы описал корреспонденту НГС и один из преподавателей. Он тоже попросил не называть его имени.
— Весной [2020 года] потекла крыша над библиотекой, дети не могли также попасть в раздевалки спортзала. В самом спортзале еще можно в какой-то части находиться, а в раздевалках просто нет света, видимо, проводка от того, что мокнет, не срабатывает, или отключили. Занятия в большом зале шли буквально до прихода комиссии. <…> Сейчас занимаются все в другом спортзале. Но он маленький. Его и для одного класса мало, а тут же с увеличением часов на физкультуру иногда в залах проходят занятия сразу для двух классов. <…>
Родители еще жалуются на столовую. Там работает хамоватая тетка, которая на всех орет. Вот если я крикну на ребенка, я вылечу с работы, а она это может делать даже в присутствии директора. Видите ли, в чем дело, эти работники — не сотрудники школы, школа заключила договор с организацией, которая занимается приготовлением еды.
Я, конечно, не могу сказать, что Вера Алексеевна [Кузнецова] — плохой человек… Она не сволочная… Но она не может руководить школой: у нее нет стратегического видения, во что школа должна превратиться. И на все замечания говорится: потерпите, подождите, всё будет. Только непонятно когда. Директор уверяет, что денег школе выделяется мало, — рассказал корреспонденту НГС преподаватель.
Еще одна очень серьезная проблема, добавил учитель, — отсутствие преподавателей по математике. Преподавательскую дыру в учебном заведении заткнули тремя студентами-второкурсниками из НГУ. Они преподают в свободное от учебы время, а им за это, заметил преподаватель, якобы платят по 15 тысяч рублей.
— В коллективе есть люди, которые считают, что если Вера Алексеевна уйдет, то будет лучше. Но я не верю, что это что-то изменит: мне кажется, проблемы тут общего характера. Вот в прошлом году у
Другой работник школы рассказал журналисту, что капитального ремонта в школе не было с момента постройки здания в 1984 году. А строилось здание с отклонениями от параметров.
— Строили ее тогда быстро-быстро-быстро, день и ночь работали, чтобы сдать к сентябрю. У меня муж как раз работал на этом деле… Трубы там не соответствовали, поэтому туалет заливало первое время. Потом, правда, туалеты сделали — теперь они нормальные. А вот крышу никак не могут… То есть это тянется давно: сначала построили некачественно, потом начали недоделки исправлять, — объяснила работница школы.
Что говорит директор
Директор школы Вера Кузнецова в день работы комиссии ничего не стала комментировать корреспонденту НГС о протекающем спортзале, лишь уточнив, что ремонт действительно был и был достаточно сложным из-за двухъярусной крыши.
— Мы не можем установить, откуда течет. С верхней крыши сливается еще на ту крышу, которую мы делали. Мы ее сделали полностью. Но где-то по стене заходит под кровлю, — предположила Кузнецова, пока провожала корреспондента НГС до выхода из школы.
Подробно рассказать о ситуации и прокомментировать проблемы директор пообещала позже. Однако потом она лишь заметила, что чиновники из мэрии пообещали организовать капитальный ремонт крыши весной, как только сойдет снег. Больше ничего рассказывать Вера Алексеевна не стала, а предложила журналисту обратиться за комментарием в пресс-службу мэрии.
Что рассказывают о ремонте крыши подрядчики
Чтобы разузнать подробности ремонта, который привел к потопу в спортзале, корреспондент НГС разыскал компанию, которая занималась крышей школы. Это была компания из Академгородка ООО «Оксид». Компания работает с февраля 2015 года.
Директор и единственный учредитель «Оксида» Олег Римский пояснил: в июле 2021 года они восстановили бетонные отверстия вокруг сливных воронок и поменяли перекрытие всей нижней крыши здания — около 500 квадратных метров. Это то, что и было заложено в объем работ.
Как утверждают специалисты из «Оксида», проблема во второй крыше — верхней, откуда вода просачивалась по пустотам и протекала уже над спортзалом. Руководитель строительных работ Максим Осинцев уточнил, что в один из выходных дней они изучили часть верхней крыши, которая не входила в обозначенные работы, и обнаружили дефекты, которые могли являться причиной протечки. Но вторую крышу, утверждают в «Оксиде», директор не дала им отремонтировать даже бесплатно.
— К нам обычно обращаются, когда возникают критичные очаговые повреждения по бетону. В этой школе самым главным было разрушение вокруг сливных воронок на крыше под мембраной. Надо было укрепить старый бетон и к нему привязать новый, выполнив геометрию по уклонам. Это можно было сделать только нашим материалом. Еще такой материал выпускает Москва и в Красноярске есть такое предприятие. Это крайне узкая специализация. Обычно мы работаем с крупными промышленными объектами. <…>
Когда всё было сделано [на нижней крыше], большая проблема оказалось в том, что директор не является специалистом, но она и не должна знать подобные вещи — про движение воды [по пустотам]. Поэтому она видит у себя протечку внизу и уверена, что дыры где-то над протечкой, — пояснил непосредственный руководитель строительных работ Максим Осинцев.
— Приехал технадзор, всю [нижнюю] крышу пролил водой, которую мы делали: лил, лил… Всё улили. Там, где мы делали, ничего не протекло. Мы проверили стоки: специального мастера заказывали с видеокамерой. Там, где мы делали, проблем нет. Мы предложили директору самим найти, где протекает. И технадзор уговаривал ее… Мы объясняли, что течет с верхней крыши, которая не входила в объем наших работ. Даже уже за свой счет предлагали ее вскрыть и отремонтировать, чтобы не было имиджевых потерь. Но у директора аргумент: вот тут протечка, значит, виновата эта (нижняя. — Прим. ред.) крыша, — рассказал директор компании, выполнявшей ремонт.
Римский уточнил, что деньги им до сих пор не выплатили, но судиться со школой они не собираются. Сумма, замечает директор ООО «Оксид», для них небольшая — около 600 тысяч рублей, да и затевать тяжбу со школой им просто не хочется.
— Для нас это не те деньги… Мы такой мелочью обычно не занимаемся, а ведем серьезную работу на крупных комбинатах. Для нас это общественная нагрузка, которую мы делаем в интересах города. Нам это работа за три копейки, но в плане социальном, когда мы видим, что там всё течет, там дети, мы готовы выполнять такую работу, — пояснил свою позицию директор компании «Оксид».
Римский признался, что их компания выполнила работу без какого-либо тендера — по просьбе чиновников. Правда, уточнять, от кого именно исходила просьба, глава «Оксида» не стал.
— Я не знаю, как там эта процедура проходит… Но нас попросили. Мы, конечно, могли отказаться. <…> Нас еще это интересует как исследовательская работа: мы исследуем различные полимерные композитные материалы: как они себя ведут… Мы ведем работы, чтобы вы понимали, на «Никеле» («Норильский никель». — Прим. ред.), на «Северстали», где серьезные нагрузки. Грубо говоря, делаем там полы, на которые заезжают трактора на цепях, и вот эти полы должны выдерживать. Какая-то химия там льется, какая-нибудь соляная кислота горячая… Вот основной наш профиль. А это вот некая социальная нагрузка, — заметил Римский.
На сайте госзакупок, как выяснил корреспондент НГС, тендера на ремонт крыши школы
Комментарии мэрии
В мэрии пояснили корреспонденту НГС, что побывавшая в школе комиссия изучила ситуацию и приняла решение о необходимости проведения капитального ремонта крыши весной 2022 года.
— Ориентировочная стоимость работ по капитальному ремонту кровли составляет более 4 миллионов рублей. Департаментом образования мэрии города Новосибирска запланировано выполнение данных ремонтных работ в весенний период 2022 года из средств бюджета города. <…> В настоящее время спортивный зал закрыт, принимаются меры по локальному устранению протекания кровли с отведением воды с потолка в целях возобновления образовательного процесса. <…> Ремонт кровли летом 2021 года выполнялся подрядной организацией ООО «Оксид». В связи с тем, что проблема протечек не была устранена, данные работы не были приняты и оплачены, — прокомментировали в пресс-службе мэрии.
Как пояснили в пресс-службе, организация ремонтных работ на крыше летом 2021 года была проведена по пункту 5 части 1 статьи 93 ФЗ
По нехватке электронного оборудования в мэрии заметили, что школа «включена в перечень общеобразовательных организаций, в которых проводятся мероприятия по оснащению средствами вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования» в период с 2020 по 2022 годы в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». Электронные карточки школьника, заверили в мэрии, находятся у администрации школы и будут выданы конца 2021 года.
По ситуации с учителями математики в департаменте образования мэрии Новосибирска пояснили, что «директору МБОУ СОШ
После журналистского запроса в мэрию и перед самой публикацией статьи один из учителей школы
В феврале 2020 года НГС рассказал, как в школе