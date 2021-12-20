Крыша бежит, не хватает досок, уроки ведут студенты: как выживает школа в Нижней Ельцовке — репортаж НГС

Почему в школу

№ 102

приехала комиссия

В общеобразовательную школу № 102 на улице Экваторной, 5 — это в Нижней Ельцовке — нагрянула комиссия из мэрии. Сработали жалобы, которые родители школьников разослали в разные инстанции, по поводу протекающей крыши над школьным спортзалом. Ремонт же этой крыши был проведен еще летом. Судя по видео, появившемуся в соцсетях, масштаб проблемы довольно серьезный: вода льется с потолка спортзала в подставленный ряд ведер.



— Мы даже и не в курсе были. Просто в какой-то момент создали общий чат 102-й школы и начали информацию собирать по крупицам: одна мамочка что-то узнала, вторая что-то узнала. Ведь с прошлого года школа закрыта для посещения родителями из-за коронавируса. Чтобы попасть в школу с каким-то вопросом, надо заранее записаться, потом тебе назначат встречу, и тогда можно будет в школу зайти. <…>

Вообще в школе крыша течет каждый год: то в одном месте, то в другом. Постоянно делают такой «дырочный» ремонт. Лет шесть, наверное, бежит… А директор школы все наши претензии просто не принимает. Когда было общее собрание, директор сделала всё, чтобы в руки не взять эти документы. Поэтому наш юрист разослал претензии по всем инстанциям, — рассказала корреспонденту НГС родительница, пожелавшая остаться неназванной из-за опасения, что ее ребенка будут потом преследовать учителя.

