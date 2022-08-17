«Дочь взяли, сына — нет»: сибирячка не смогла устроить в одну школу двоих детей — отказы получили еще 118 семей
В этой школе вместо 1100 детей учатся более 3400
Ситуация со школами в некоторых районах Новосибирска накалилась до предела: классы переполнены, дети получают отказы в приеме. Так случилось в школе
Отказали в приеме в школу, где 14 первых классов
Анна (имя изменено по просьбе героини. — Прим. авт.) переехала в Новосибирск этим летом на Плющихинский жилмассив. Прописки у ее семьи пока нет, квартира в аренде, но это не препятствие для получения места в школе. Заявление она подала в ближайшую к дому школу
— Школа — через дорогу. Дочь в третий класс приняли, а сына в девятый класс — нет. Сказали, нет мест. Дочь — отличница, сын — хорошист, — недоумевает женщина.
Теперь семья ищет квартиру в другом районе, где с местами в школах нет такой острой проблемы.
Школа
— МАОУ СОШ № 216 работает с существенным превышением контингента обучающихся. При проектной наполняемости 1100 учащихся в школе обучается свыше 3400 учащихся в 2 смены, сформировано 96 классов, — поделились цифрами в департаменте образования мэрии города Новосибирска. — На сегодня в школе открыто 14 первых классов.
В этом году, по информации департамента, школа отказала в приеме 118 детям.
Почему не приняли брата, хотя зачислили сестру
С прошлого года к льготной категории поступающих стали относиться сёстры и братья тех, кто уже учится в школе. Им должны обеспечить место обязательно. Но в законе, как всегда, оказались пробелы.
— Как установлено 3.1. ст. 67 закона об образовании ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. Право преимущественного приема на уровне основного общего образования не установлено, — подчеркнули в департаменте образования мэрии города Новосибирска.
Школа вправе отказать в приеме всем, начиная с пятого класса даже при наличии младших братьев или сестер, если нет мест.
Что делать, если отказали
За помощью и с вопросами родители могут обратиться в департамент образования Новосибирска или в отдел образования конкретного района. В случае со школой
Его адрес: ул. Сакко и Ванцетти, д. 33, тел.
— Дополнительно информируем, что в течение летнего периода возможно движение обучающихся в сторону уменьшения. Информация о наличии свободных мест размещается на официальных сайтах образовательных организаций, — добавили в
Можно ли оспорить решение об отказе
Юрист Сергей Егоров подтвердил, что единственный правомерный отказ не принять ребенка в школу — это отсутствие мест.
— Нужно понимать, что заявлений школа может принять сколько угодно, но есть определенное количество мест. Единственные, кому не может отказать школа, — это льготники. Их обязаны взять в любом случае. Льготники — дети сотрудников полиции, прокуратуры, судей и военнослужащих, — объяснил юрист.
Если у родителей есть сомнения в законности отказа, то они могут обратиться с заявлением в прокуратуру, а помощи в устройстве школьников можно попросить в управлении образования.
— Ведомство обязано оказать содействие в устройстве детей в другие школы, которые находятся поблизости. Если и там не будет мест, то вопрос становится глобальнее, и чиновникам в любом случае придется его решать, — добавил специалист.
Как решают проблему с нехваткой мест
Новые школы в Новосибирске будут строить по различным программам, в том числе по ГЧП (государственно-частного партнерства) с участием Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». На первом этапе построят 6 зданий на 5775 мест. К работам планируют приступить в этом году.
В списке есть и новая школа на улице Татьяны Снежиной. Она рассчитана на 550 мест.
— Планируемый срок ввода в эксплуатацию объектов — 2023–2024 годы, — добавили в департаменте.
Школы, которые планируют начать строить в этом году по программе ГЧП:
- здание школы по Виктора Шевелева, 27 в Кировском районе на 1100 мест;
- здание школы по ул. Николая Сотникова, 30 в Кировском районе на 1100 мест;
- здание школы по ул. Спортивная в Ленинском районе на 1100 мест;
- здание школы по ул. Большая в Ленинском районе на 825 мест;
- здание школы по ул. Татьяны Снежиной в Октябрьском районе на 550 мест;
- здание школы по ул. Пролетарская, 257 в Октябрьском районе на 1100 мест.
По данным Министерства образования Новосибирской области, по всем программам планируется в ближайшие годы строительство в регионе 18 школ на
В Новосибирске на декабрь прошлого года насчитывалось 18 общеобразовательных школ, которые были серьезно переполнены — в их числе и школа
Недавно в школе № 32 разгорелся скандал. За несколько месяцев уволились до 9 учителей, сообщают родители. Они жалуются на тараканов, отсутствие ремонта и заплесневелую еду. И, как добавляют родители, сейчас многие школьники остались без классных руководителей.