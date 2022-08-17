«Дочь взяли, сына — нет»: сибирячка не смогла устроить в одну школу двоих детей — отказы получили еще 118 семей

— Школа — через дорогу. Дочь в третий класс приняли, а сына в девятый класс — нет. Сказали, нет мест. Дочь — отличница, сын — хорошист, — недоумевает женщина.

Теперь семья ищет квартиру в другом районе, где с местами в школах нет такой острой проблемы.