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«Дочь взяли, сына — нет»: сибирячка не смогла устроить в одну школу двоих детей — отказы получили еще 118 семей

В этой школе вместо 1100 детей учатся более 3400

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Школа № 216 была открыта в 2019 году, а уже трещит по швам

Школа № 216 была открыта в 2019 году, а уже трещит по швам

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Ситуация со школами в некоторых районах Новосибирска накалилась до предела: классы переполнены, дети получают отказы в приеме. Так случилось в школе № 216: из одной семьи девочку спокойно приняли в третий класс, а вот ее старшему брату в девятом классе места не досталось. В итоге в приеме в этом году отказали 118 детям. Кому могут отказать в месте, что делать родителям и когда ситуация разрешится — в нашем материале.

Отказали в приеме в школу, где 14 первых классов

Анна (имя изменено по просьбе героини. — Прим. авт.) переехала в Новосибирск этим летом на Плющихинский жилмассив. Прописки у ее семьи пока нет, квартира в аренде, но это не препятствие для получения места в школе. Заявление она подала в ближайшую к дому школу № 216.

— Школа — через дорогу. Дочь в третий класс приняли, а сына в девятый класс — нет. Сказали, нет мест. Дочь — отличница, сын — хорошист, — недоумевает женщина.

Теперь семья ищет квартиру в другом районе, где с местами в школах нет такой острой проблемы.

Школа № 216 была открыта в 2019 году, а уже трещит по швам.

— МАОУ СОШ № 216 работает с существенным превышением контингента обучающихся. При проектной наполняемости 1100 учащихся в школе обучается свыше 3400 учащихся в 2 смены, сформировано 96 классов, — поделились цифрами в департаменте образования мэрии города Новосибирска. — На сегодня в школе открыто 14 первых классов.

В этом году, по информации департамента, школа отказала в приеме 118 детям.

Почему не приняли брата, хотя зачислили сестру

Льготникам отказать в приеме школа не может

Льготникам отказать в приеме школа не может

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С прошлого года к льготной категории поступающих стали относиться сёстры и братья тех, кто уже учится в школе. Им должны обеспечить место обязательно. Но в законе, как всегда, оказались пробелы.

— Как установлено 3.1. ст. 67 закона об образовании ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. Право преимущественного приема на уровне основного общего образования не установлено, — подчеркнули в департаменте образования мэрии города Новосибирска.

Школа вправе отказать в приеме всем, начиная с пятого класса даже при наличии младших братьев или сестер, если нет мест.

Что делать, если отказали

За помощью и с вопросами родители могут обратиться в департамент образования Новосибирска или в отдел образования конкретного района. В случае со школой № 216 и Октябрьским районом нужно идти в отдел образования Октябрьского района управления общего и дополнительного образования мэрии города Новосибирска.

Его адрес: ул. Сакко и Ванцетти, д. 33, тел. 228-82-55.

— Дополнительно информируем, что в течение летнего периода возможно движение обучающихся в сторону уменьшения. Информация о наличии свободных мест размещается на официальных сайтах образовательных организаций, — добавили в

Можно ли оспорить решение об отказе

Во многих районах Новосибирска остро не хватает мест в школах

Во многих районах Новосибирска остро не хватает мест в школах

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Юрист Сергей Егоров подтвердил, что единственный правомерный отказ не принять ребенка в школу — это отсутствие мест.

— Нужно понимать, что заявлений школа может принять сколько угодно, но есть определенное количество мест. Единственные, кому не может отказать школа, — это льготники. Их обязаны взять в любом случае. Льготники — дети сотрудников полиции, прокуратуры, судей и военнослужащих, — объяснил юрист.

Если у родителей есть сомнения в законности отказа, то они могут обратиться с заявлением в прокуратуру, а помощи в устройстве школьников можно попросить в управлении образования.

— Ведомство обязано оказать содействие в устройстве детей в другие школы, которые находятся поблизости. Если и там не будет мест, то вопрос становится глобальнее, и чиновникам в любом случае придется его решать, — добавил специалист.

Как решают проблему с нехваткой мест

Новые школы в Новосибирске будут строить по различным программам, в том числе по ГЧП (государственно-частного партнерства) с участием Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». На первом этапе построят 6 зданий на 5775 мест. К работам планируют приступить в этом году.

В списке есть и новая школа на улице Татьяны Снежиной. Она рассчитана на 550 мест.

— Планируемый срок ввода в эксплуатацию объектов — 2023–2024 годы, — добавили в департаменте.

Школы, которые планируют начать строить в этом году по программе ГЧП:

  • здание школы по Виктора Шевелева, 27 в Кировском районе на 1100 мест;
  • здание школы по ул. Николая Сотникова, 30 в Кировском районе на 1100 мест;
  • здание школы по ул. Спортивная в Ленинском районе на 1100 мест;
  • здание школы по ул. Большая в Ленинском районе на 825 мест;
  • здание школы по ул. Татьяны Снежиной в Октябрьском районе на 550 мест;
  • здание школы по ул. Пролетарская, 257 в Октябрьском районе на 1100 мест.

По данным Министерства образования Новосибирской области, по всем программам планируется в ближайшие годы строительство в регионе 18 школ на 13 636 мест.

В Новосибирске на декабрь прошлого года насчитывалось 18 общеобразовательных школ, которые были серьезно переполнены — в их числе и школа № 216.

Недавно в школе № 32 разгорелся скандал. За несколько месяцев уволились до 9 учителей, сообщают родители. Они жалуются на тараканов, отсутствие ремонта и заплесневелую еду. И, как добавляют родители, сейчас многие школьники остались без классных руководителей.

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