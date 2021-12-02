В Новосибирске нашлось 18 переполненных школ — публикуем список

В Новосибирске насчитывается 18 общеобразовательных школ, которые в настоящее время переполнены. Об этом мэрия города сообщила в ответ на запрос редакции НГС.
Большая часть школ, по информации администрации, расположена в левобережье — это семь учреждений: школы
Еще пять переполненных школ располагаются на территории Октябрьского района:
— С превышением контингента также работают МБОУ СОШ
Там же отметили, что, несмотря на переполненность, все дети школьного возраста Новосибирска «обеспечены местами» в муниципальных школах.
— В 2021/2022 учебном году 168 муниципальных общеобразовательных организаций Новосибирска работают в две смены, в остальных школах образовательная деятельность ведется в одну смену, — сообщили в мэрии.
По данным официального сайта Новосибирска, всего в городе располагается 216 общеобразовательных учреждений. Таким образом, в более 77% школ есть вторая смена.
Сейчас, как пояснили в мэрии, в городе ведется строительство четырех школ. Школу
В ноябре НГС писал о четверокласснице, которой после переезда из центра города на улицу Титова, не нашлось места в ближайшей школе из-за ее переполненности. Затем родителям девочки отказали в приеме в еще двух школах у дома. В результате ребенок две недели не мог посещать уроки. Как оказалось, школа