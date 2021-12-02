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В Новосибирске нашлось 18 переполненных школ — публикуем список

При этом более 77% городских школ работают в две смены

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Школа <nobr class="_">№ 217</nobr> на Виктора Шевелёва попала в число переполненных

Школа № 217 на Виктора Шевелёва попала в число переполненных

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В Новосибирске насчитывается 18 общеобразовательных школ, которые в настоящее время переполнены. Об этом мэрия города сообщила в ответ на запрос редакции НГС.

Большая часть школ, по информации администрации, расположена в левобережье — это семь учреждений: школы № 182 в Затулинском жилмассиве, № 217 в Южно-Чемском жилмассиве, № 215 в Чистой Слободе, № 86 и № 48 в Западном микрорайоне, а также № 92 и № 45 в Троллейном жилмассиве.

Еще пять переполненных школ располагаются на территории Октябрьского района: № 155 (Ключ-Камышенское плато), № 199 (МЖК), № 76 (ул. Большевистская), № 19 (ул. Бориса Богаткова) и № 216 (Плющихинский жилмассив). На жилмассиве Родники заполненных школ две: № 207 (ул. Свечникова) и № 211 (ул. Тюленина), так же, как и на Первомайке — № 140 (ул. Физкультурная) и № 213 (КСМ).

— С превышением контингента также работают МБОУ СОШ № 120 (Заельцовский район) и МБОУ Экономический лицей (Центральный), — отметили в Департаменте образования мэрии Новосибирска.

Там же отметили, что, несмотря на переполненность, все дети школьного возраста Новосибирска «обеспечены местами» в муниципальных школах.

— В 2021/2022 учебном году 168 муниципальных общеобразовательных организаций Новосибирска работают в две смены, в остальных школах образовательная деятельность ведется в одну смену, — сообщили в мэрии.

По данным официального сайта Новосибирска, всего в городе располагается 216 общеобразовательных учреждений. Таким образом, в более 77% школ есть вторая смена.

Сейчас, как пояснили в мэрии, в городе ведется строительство четырех школ. Школу № 219 в Калининском районе, рассчитанную на 1100 мест, планируется сдать в эксплуатацию в этом году. Две школы — № 220 (Октябрьский район) на 825 мест и гимназия № 3 (Академгородок) на 1100 мест — сдадут в следующем году, а школу № 54 (Центральный округ) на 249 мест — в 2023 году.

В ноябре НГС писал о четверокласснице, которой после переезда из центра города на улицу Титова, не нашлось места в ближайшей школе из-за ее переполненности. Затем родителям девочки отказали в приеме в еще двух школах у дома. В результате ребенок две недели не мог посещать уроки. Как оказалось, школа № 215, куда и планировала попасть девочка, серьезно переполнена: вместо 1110 учеников в ней обучаются 2836 человек.

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