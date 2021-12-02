В Новосибирске нашлось 18 переполненных школ — публикуем список

В Новосибирске насчитывается 18 общеобразовательных школ, которые в настоящее время переполнены. Об этом мэрия города сообщила в ответ на запрос редакции НГС.

Большая часть школ, по информации администрации, расположена в левобережье — это семь учреждений: школы № 182 в Затулинском жилмассиве, № 217 в Южно-Чемском жилмассиве, № 215 в Чистой Слободе, № 86 и № 48 в Западном микрорайоне, а также № 92 и № 45 в Троллейном жилмассиве.

