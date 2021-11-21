9-летняя девочка из Новосибирска две недели не ходит на уроки: школа отказывается ее принимать

В Новосибирске
— Раньше дочь училась в
После этого бывшая жена Евгения обратилась в мэрию, объяснив ситуацию. Из школы
— В настоящий момент классы в МАОУ СОШ
Корреспондент НГС попыталась получить комментарий по ситуации у директора школы
Со слов Евгения, его экс-жена обратилась в ближайшие школы
— Сходила в
Сейчас семья направила запрос в департамент образования и обратилась в администрацию Ленинского района.
Как уточнила практикующий юрист, руководитель ООО «Ваш Защитник» Анастасия Павленко, отказ школы
— Родителям остается обратиться в администрацию, там обязаны предоставить место в школе. Если не в этой, то в другой, в округе. Должны посодействовать с поиском места. Но в законе есть четкое определение: отказ правомерен лишь в том случае, если отсутствуют фактические места в школе. В отказе школы
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прояснить ситуацию.
Этим летом в наукограде Кольцово под Новосибирском вновь разгорелся скандал из-за новой школы «Технополис». Родители пытались добиться от администрации зачисления детей в