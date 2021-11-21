21 ноября воскресенье
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 2/10
usd 72.76
eur 82.58
Все новости
Все новости

9-летняя девочка из Новосибирска две недели не ходит на уроки: школа отказывается ее принимать

Семья столкнулась с отказом после переезда в новый район. Директор учебного заведения ссылается на переполненность школы

1 389
26Обсудить

Поделиться

В школе <nobr class="_">№ 215</nobr> заявляют, что у них нет свободных мест

В школе № 215 заявляют, что у них нет свободных мест

Поделиться

9-летнюю сибирячку отказались принимать в школу из-за переполненности

В Новосибирске 9-летней девочке отказали в зачислении в школу № 215 на улице Титова. Школьница вместе с матерью переехала на новое место жительства во время осенних каникул. Отказ, как говорит папа девочки Евгений Набоков, в учреждении объяснили переполненностью. В результате ребенок уже две недели не посещает учебное заведение.

— Раньше дочь училась в 82-й школе (улица Гоголя, Дзержинский район), в конце октября мы с супругой развелись, она с дочерью переехала в Ленинский район. Специально квартиру искали так, чтобы рядом была школа. Купили квартиру, в 10 минутах — школа № 215. Из 82-й школы забрали документы, прописку оформили, как раз закончились осенние каникулы. Всё, бывшая жена и дочь пошли в школу, а там: «Мы не можем вас принять, школа переполнена, можем только поставить вас в очередь на ожидание». И сказали, чтобы посмотрели другие школы, — сообщил Евгений Набоков.

После этого бывшая жена Евгения обратилась в мэрию, объяснив ситуацию. Из школы № 215 она получила документальный отказ (копия отказа есть в распоряжении редакции).

— В настоящий момент классы в МАОУ СОШ № 215 укомплектованы в количестве, превышающем нормативы, закрепленные в СанПиН, количество учеников превышает количество учебных мест в несколько раз, — говорится в документе.

Корреспондент НГС попыталась получить комментарий по ситуации у директора школы № 215 Александра Шульги, но тот от комментариев отказался и бросил трубку.

Со слов Евгения, его экс-жена обратилась в ближайшие школы № 191 и 86, расположенные в трех-четырех остановках от их дома.

— Сходила в 191-ю школу, хотя по телефону департамента образования вроде как сказали, что «да-да, мы вас примем», но там ей уже сказали: «Нет, мы вас не будем брать и всё». Тоже говорят, переполнено всё. А в 86-й школе сказали, что вы по прописке к нам не относитесь, мы вас не берем, — добавил Евгений.

Сейчас семья направила запрос в департамент образования и обратилась в администрацию Ленинского района.

Как уточнила практикующий юрист, руководитель ООО «Ваш Защитник» Анастасия Павленко, отказ школы № 215 правомерен.

— Родителям остается обратиться в администрацию, там обязаны предоставить место в школе. Если не в этой, то в другой, в округе. Должны посодействовать с поиском места. Но в законе есть четкое определение: отказ правомерен лишь в том случае, если отсутствуют фактические места в школе. В отказе школы № 215 это и упоминается. Я посмотрела практику: многие родители доходят до суда и даже оспаривают законность этих положений, но суды занимают позицию всё-таки школ. Если нет мест, то отказ правомерен, — пояснила юрист.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прояснить ситуацию.

Этим летом в наукограде Кольцово под Новосибирском вновь разгорелся скандал из-за новой школы «Технополис». Родители пытались добиться от администрации зачисления детей в 1-й класс. Дома жителей находятся всего в 200–300 метрах от школы, при этом мест в «Технополисе» для первоклашек не нашлось. 86 детям предложили места в других учреждениях, но они — в километре и более от домов.

По теме (6)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

детишколамэрия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...