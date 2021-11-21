9-летняя девочка из Новосибирска две недели не ходит на уроки: школа отказывается ее принимать

В Новосибирске 9-летней девочке отказали в зачислении в школу № 215 на улице Титова. Школьница вместе с матерью переехала на новое место жительства во время осенних каникул. Отказ, как говорит папа девочки Евгений Набоков, в учреждении объяснили переполненностью. В результате ребенок уже две недели не посещает учебное заведение.



— Раньше дочь училась в 82-й школе (улица Гоголя, Дзержинский район), в конце октября мы с супругой развелись, она с дочерью переехала в Ленинский район. Специально квартиру искали так, чтобы рядом была школа. Купили квартиру, в 10 минутах — школа № 215 . Из 82-й школы забрали документы, прописку оформили, как раз закончились осенние каникулы. Всё, бывшая жена и дочь пошли в школу, а там: «Мы не можем вас принять, школа переполнена, можем только поставить вас в очередь на ожидание». И сказали, чтобы посмотрели другие школы, — сообщил Евгений Набоков.

