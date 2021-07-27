Престижный IT-лицей оказался в центре скандала — он не принял в первый класс 86 детей, живущих рядом со школой

В Кольцово в «Технополис» не приняли в первый класс 86 детей по прописке
В наукограде Кольцово под Новосибирском вновь разгорелся скандал из-за новой школы «Технополис». Родители пытаются добиться от администрации зачисления детей в 1-й класс. Дома жителей находятся всего в 200–300 метрах от школы, при этом мест в «Технополисе» для первоклашек не нашлось. Сейчас 86 детям предложили места в других учреждениях, но они в километре и более от домов. Корреспондент НГС Александра Бруня поговорила с обеими сторонами конфликта и узнала, почему в престижной школе не оказалось мест для соседних с ней домов и можно ли при таком раскладе заставить школу принять ребенка в 1-й класс.
Как дети оказались без мест в школе у дома
Отказ от зачисления в первый класс от «Технополиса» получили 86 детей, которые подавали заявления по прописке. Возмущенные родители создали чат в WhatsApp и сейчас коллективно пытаются решить этот вопрос. Многие написали жалобы в администрацию Кольцово и региональный Минобр и даже подготовили иски в суд. Речь идет о домах на улице Молодежной: 3, 4, 7 и 8.
— Нам отказали, хотя наш дом в 3 минутах от «Технополиса» — на улице Молодежной, 3. Абсурдность ситуации в том, что на сайте они писали «очередность подачи заявления на первом этапе не имеет значения» — сейчас эта информация удалена с сайта. При обращении в приемную с вопросом об отказе мне было сказано, что формировали списки в порядке обращений и на 1 апреля 11 ч 57 минут первые классы были уже полностью укомплектованы. А прием заявлений осуществлялся с 11:00! И добавили, что необходимо было обращаться ранее, — рассказал корреспонденту НГС Виталий Лескин, который получил отказ от «Технополиса» в зачислении ребенка.
Мужчина заявил, что несколько родителей располагают информацией о том, что часть детей была зачислена в «Технополис» по купленным пропискам. Но подтвердить эту информацию документально никто из местных жителей не смог.
— Есть информация о том, что первыми подавали заявления те, кто не относится к лицею, с фейковой пропиской, и их взяли. Ранее администрация «Технополиса» говорила о борьбе с заявлениями с фейковыми прописками, но это оказалось лишь пустыми словами. По итогу получается, что администрация Кольцово открепила ранее несколько домов от «Технополиса», а кинули даже тех, кто прикреплен к этой территории.
Многие родители уже получили официальные ответы на свои жалобы. В них администрация Кольцово говорит о том, что отказы принимать детей в первый класс законны, и предлагает им зачислить детей в другие школы. В Кольцовскую школу
Что говорят в администрации
В администрации Кольцово корреспонденту НГС объяснили, что пытаются решить возникший конфликт. А проблема с приемом в первый класс получилась из-за того, что в поселке активно строятся новые дома и именно в зоне новой школы.
Возле «Технополиса» возводится жилье с большим количеством квартир. В итоге именно в этой части Кольцово оказалось очень много детей. А когда «Технополис» только сдали в эксплуатацию в 2019 году, то школьников переводили учиться со всего рабочего поселка без учета прописки. В итоге в школе получилось очень много льготников. По новому закону братьев и сестер обучающихся должны принять в первую очередь. В первый класс в этом году принимали 125 человек.
— Всего поступило 211 заявлений. Льготами при зачислении в первый класс воспользовались: братья/сестры, проживающие в одной семье и имеющие одно место жительства — 80 человек, военнослужащие — 6 человек. В порядке подачи заявлений о приеме в
В ведомстве добавили, что очередность подачи заявлений всё же учитывалась.
— Законность зачисления, учет времени подачи всех заявлений был проверен специалистами отдела образования и молодежной политики после поступления большого количества обращений от родителей, желающих, чтобы их дети обучались именно в новой школе. Нарушений действующего законодательства не выявлено, — рассказали в администрации.
Мэр Кольцово Николай Красников рассказал, что к нему действительно поступала информация, что дети могли быть зачислены по поддельной прописке, но письма были анонимными и без конкретных фактов:
— Сейчас отдел образования, полиция и школа вместе проверяют эту информацию. Сигналы анонимные. Мы просили нам помочь и назвать конкретные факты — информация к нам не поступает. Поэтому мы вынуждены сами на опережение работать со всем массивом информации.
Когда могут отказать в школе по прописке
Юрист Сергей Егоров не смог обнадежить родителей — отказ в приеме в первый класс законен, если в школе закончились места.
— Единственный правомерный отказ не принять ребенка в школу — это отсутствие мест. В Кольцово, судя по всему, так и получилось. И этот отказ законный. Нужно понимать, что заявлений школа может принять сколько угодно, но есть определенное количество мест. Единственные, кому не может отказать школа, — это льготники. Их обязаны взять в любом случае. Льготники — дети сотрудников полиции, прокуратуры, судей и военнослужащих. А также с этого года к этой категории относятся сестры и братья тех, кто уже учится в этой школе, — объяснил юрист.
Но если у родителей есть сомнения в законности зачислений других детей, то можно инициировать проверку школы.
— Если у родителей есть сомнения в законности и прозрачности принятия детей в школу, то нужно обратиться в прокуратуру с просьбой ее проверить. Тем родителям, детей которых не смогли принять в «Технополис», нужно обращаться в управление образования. Им обязаны оказать содействие в устройстве детей в другие школы, которые находятся поблизости. Если и там не будет мест, то вопрос становится глобальнее, и управлению образования в любом случае придется его решать.
Ранее в Кольцово родители школьников воевали с местной администрацией из-за прописок. В конце января чиновники подписали новое постановление, по которому 11 домов открепили от новой школы «Технополис». Жители этих многоэтажек говорят, что специально покупали здесь квартиры, чтобы дети пошли в современный IT-лицей.
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