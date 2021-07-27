Престижный IT-лицей оказался в центре скандала — он не принял в первый класс 86 детей, живущих рядом со школой

Мужчина заявил, что несколько родителей располагают информацией о том, что часть детей была зачислена в «Технополис» по купленным пропискам. Но подтвердить эту информацию документально никто из местных жителей не смог.

— Есть информация о том, что первыми подавали заявления те, кто не относится к лицею, с фейковой пропиской, и их взяли. Ранее администрация «Технополиса» говорила о борьбе с заявлениями с фейковыми прописками, но это оказалось лишь пустыми словами. По итогу получается, что администрация Кольцово открепила ранее несколько домов от «Технополиса», а кинули даже тех, кто прикреплен к этой территории.

Многие родители уже получили официальные ответы на свои жалобы. В них администрация Кольцово говорит о том, что отказы принимать детей в первый класс законны, и предлагает им зачислить детей в другие школы. В Кольцовскую школу № 5 и Биотехнологический лицей № 21 , где есть места для первоклассников.

Что говорят в администрации

В администрации Кольцово корреспонденту НГС объяснили, что пытаются решить возникший конфликт. А проблема с приемом в первый класс получилась из-за того, что в поселке активно строятся новые дома и именно в зоне новой школы.