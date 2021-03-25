Скандал в престижном IT-лицее. От него открепили 11 домов, а родители специально покупали в них квартиры

В Кольцово разгорелся скандал из-за приема в престижную школу
В наукограде Кольцово под Новосибирском родители школьников воюют с местной администрацией. В конце января чиновники подписали новое постановление, по которому 11 домов открепили от новой школы «Технополис». Жители этих многоэтажек говорят, что специально покупали здесь квартиры, чтобы дети пошли в современный
Злополучное постановление
Прошлой зимой в Кольцово открыли долгожданную школу «Технополис». На строительство современного лицея потратили более миллиарда рублей.
Здание лицея состоит из двух блоков и цокольного этажа — в нём предусмотрен спортивный зал, тир, помещение лыжехранилища, санузлы и душевые, пост медсестры, зал ЛФК, раздевалки и бассейн.
В конце января 2021 года местная администрация внезапно выпустила постановление
«Теперь нужно обойти пол-поселка или идти через лес»
Юлия Дортман — одна из активисток и жительница дома на улице Рассветной, который открепили от «Технополиса». Женщина не раз обращалась с жалобами в прокуратуру, Роспотребнадзор, министерство образования Новосибирской области и администрацию поселка, но отмены постановления пока добиться не смогла (ответы ведомств есть в распоряжении редакции).
— Моему ребенку нужно идти в школу через два года, но если не включиться в решение проблемы сейчас, то станет только хуже. Постановление в этом году начали менять плавно: сначала открепляя одних, потом других. И окончательное постановление появилось тогда, когда мы ничего предпринять не можем. С 1 апреля начнется прием в школы. И например, наш дом и соседний, которые были откреплены в январе, начали получать ответы от прокуратуры и Роспотребнадзора только сейчас. Наши соседи, которых открепили в марте, еще на стадии только первого обращения, — говорит Юлия Дортман.
Сейчас в инициативную группу входят 10 человек, но возмущенных, по словам сибирячки, намного больше.
— Поселок изгибается, и в центре есть небольшой лесок, который перетекает в парк Кольцово. Школа, к которой теперь прикрепили наш дом и соседний, находится на северо-востоке поселка. Чтобы туда попасть, надо обойти пол-поселка или пойти через лес. А не так давно было несколько историй с педофилами, которые пытались утащить детей в лес. И понятно, что люди боятся отправлять детей через лес. Но СанПиН не интересует траектория и фактическое расстояние, которое пройдут дети, их интересует только радиус — чтобы было не более 800 метров, — возмущается женщина.
С января 2021 года в силу вступили новые санитарные правила
В итоге по нормативам СанПиНа после нового постановления не проходят только два дома из всех исключенных.
— И так получается, что люди переезжали в Кольцово, рассчитывая, что здесь очень хорошие условия для детей. И во многом это действительно так. Но получилось, что люди переехали и купили достаточно дорогую недвижимость здесь, но непонятно, за что они переплатили. Ребенок пойдет через весь поселок, а в эту новую, красивую школу, на которую все так рассчитывали и ждали, — идут дети из Академгородка и Первомайки, — говорит Юлия Дортман. — И это возмущает очень многих.
Братья и сестры получили преимущество
Жители Кольцово столкнулись еще с одной проблемой. По новым правилам сестры и братья учеников школы могут учиться здесь же — они считаются льготной категорией. То есть школа обязана обеспечить их местом, как и тех, кто к ней прикреплен.
— Когда школа открывалась, то среднее звено и младшие классы переводили из двух других школ, где учились дети с разнообразной пропиской по всему поселку. А с 2019 года изменили законодательство, и теперь братья и сестры учащихся имеют право преимущественного набора в эту школу. Даже перед теми, кто живет на микроучастке. Директор школы на встрече с нами говорил, что первоклассников планировали набрать 100 и около 60 пошли по братско-сестринской льготе. Выходит, остается 40 мест для детей по прописке, и начинаются игрища с продажами прописок. И для честных людей, которые просто купили квартиры и живут в них, места в школе не осталось. И тогда муниципалитет начинает играть в шашечки и отпиливать по дому.
По словам Юлии Дортман, желающих попасть в «Технополис» очень много, но в учреждении отказываются вводить вторую смену.
— Они объясняют это тем, что до 2025 года такое обучение должно быть ликвидировано. Но до этого момента есть четыре года! С другой стороны, они абсолютно не стесняясь говорят, что если вторую смену откроют, то у них будут заняты классы для дополнительного образования. Насколько я понимаю, там проводятся не только секции внутри школы. Кто-то арендует спортзал, поэтому для физкультуры нет мест во вторую смену.
Недовольны местные жители и тем, что от школы не открепили дом на Рассветной, в котором живет начальник отдела образования администрации наукограда Кольцово Оксана Грегул, которая в том числе и принимала решение по «Технополису».
Как теперь дети будут ходить в школу
Мы отметили на карте дома, которые по новому постановлению распределяются по школам (смотрите ниже). При этом документ о том, что ЖК «Спектр» теперь не относится к «Технополису», не выложен на сайте администрации.
Также мы посчитали примерное расстояние, которое должны будут пройти школьники, которых открепили от «Технополиса».
Красным отмечен путь, который предлагает администрация. Он идет через лес, что вдвойне возмущает родителей. Примерное расстояние — 870 метров.
Голубой — путь, который дети должны были пройти до «Технополиса». Это примерно 580 метров.
Фиолетовым на карте изображен путь, по которому, скорее всего, и будут ходить школьники в лицей
Сколько свободных мест в школах Кольцово
В администрации рабочего поселка предоставили актуальную информацию о наполняемости местных школ. Кольцовская школа
Максимальная мощность работы в одну смену у школы
«Много строим и рожаем». Что еще говорят чиновники
Глава поселка Николай Красников подтверждает, что конфликт действительно есть, и администрация была вынуждена открепить часть домов от школы.
— Мы построили новую школу, когда две другие у нас уже были переполнены. И всем хотелось попасть в нее. У нас напряженная демография — много строим и рожаем, но мы вынуждены реагировать на ситуацию с учетом того, что нужно переходить на новые стандарты и уходить от второй смены на дополнительное образование, которое нужно организовывать при школах. Для первоклашек уже в прошлом году мы вынуждены были регулировать набор. Две школы у нас пустуют, а эта переполненная. Мы вынуждены действовать в рамках своих полномочий, — объясняет глава поселка. — Самые отдаленные от «Технополиса» районы мы направили в лицей
Он заверил, что дома, которые сейчас открепили от «Технополиса», будут в приоритете на новую, четвертую школу (администрация рабочего поселка сейчас «выбивает» на нее финансирование). Только в 2020 году в Кольцово стало на 500 школьников больше, поэтому строительство образовательного учреждения в
Начальник отдела образования администрации наукограда Кольцово Оксана Грегул рассказала корреспонденту НГС, что в курсе претензии в свой адрес из-за дома, где она живет (он остался прикреплен к «Технополису»). По словам чиновницы, ее старший ребенок ходит в другую школу, в которую пойдет и младший, поэтому никаких личных интересов она не преследовала.
В администрации подтвердили, что изначально в «Технополис» зачислялись дети не только по прописке, но и по желанию. И добавили, что в школе в ближайшие три года не будет выпускных классов, и если оставлять все ранее прикрепленные дома, то придется вводить вторую смену.
— В то время не было первоочередного права на зачисление братьев и сестер. А вот прием в первый класс в новую школу летом 2020 года проводился с учетом закрепления территории (проживания на ней) и с учетом новой нормы — зачисление братьев, сестер в одну образовательную организацию. Принять всех желающих школа не имеет возможности, — рассказали в администрации. — Сейчас только в первые классы, по предварительному прогнозу, будут зачислены не менее 500 детей. Именно поэтому при подготовке постановления о закреплении территорий на 2021–2022 учебный год с учетом проектной наполняемости новой школы, имеющихся свободных местах в двух других школах, имеющегося оборудования, кадрового состава, учета безопасных маршрутов передвижения по всей территории рабочего поселка Кольцово было принято решение о закреплении части домов на улице Рассветная за МБОУ «Биотехнологический лицей
В администрации подтверждают, что постановление о распределении домов по школам может меняться, так что покупка квартиры в другом доме — не гарантия того, что ребенок пойдет именно в «Технополис».
Что предлагают недовольным жителям
Николай Красников рассказал, что уже принято решение — для того чтобы нивелировать конфликт, на базе нового детского сада «Золотой ключик» администрация откроет первый класс для детей из домов, которые откреплены от «Технополиса», а также ЖК «Спектр». Занятия будут вести преподаватели лицея
Проблема переполненных школ давно и остро стоит в Новосибирске. В декабре НГС рассказал, в каких стесненных условиях учатся дети в школе № 36. Вместо парт перед учениками поставили стулья, так как из-за нехватки кабинетов и мебели уроки приходится проводить в классе хореографии. Позже журналист НГС побывала в нескольких переполненных школах города — подробнее в этом репортаже.
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