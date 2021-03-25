Скандал в престижном IT-лицее. От него открепили 11 домов, а родители специально покупали в них квартиры

«Много строим и рожаем». Что еще говорят чиновники



Глава поселка Николай Красников подтверждает, что конфликт действительно есть, и администрация была вынуждена открепить часть домов от школы.



— Мы построили новую школу, когда две другие у нас уже были переполнены. И всем хотелось попасть в нее. У нас напряженная демография — много строим и рожаем, но мы вынуждены реагировать на ситуацию с учетом того, что нужно переходить на новые стандарты и уходить от второй смены на дополнительное образование, которое нужно организовывать при школах. Для первоклашек уже в прошлом году мы вынуждены были регулировать набор. Две школы у нас пустуют, а эта переполненная. Мы вынуждены действовать в рамках своих полномочий, — объясняет глава поселка. — Самые отдаленные от «Технополиса» районы мы направили в лицей № 21 , при этом сделали новый пешеходный переход. Мы не вводим вторую смену и при этом сохраняем возможность, чтобы дети получали бесплатное дополнительное образование. Под ликвидацию второй смены нам и выделили деньги на «Технополис».

Он заверил, что дома, которые сейчас открепили от «Технополиса», будут в приоритете на новую, четвертую школу (администрация рабочего поселка сейчас «выбивает» на нее финансирование). Только в 2020 году в Кольцово стало на 500 школьников больше, поэтому строительство образовательного учреждения в 5-ом микрорайне, по его словам, — практически решенный вопрос. Сейчас готовится площадка и дорабатывается проект.

Начальник отдела образования администрации наукограда Кольцово Оксана Грегул рассказала корреспонденту НГС, что в курсе претензии в свой адрес из-за дома, где она живет (он остался прикреплен к «Технополису»). По словам чиновницы, ее старший ребенок ходит в другую школу, в которую пойдет и младший, поэтому никаких личных интересов она не преследовала.



В администрации подтвердили, что изначально в «Технополис» зачислялись дети не только по прописке, но и по желанию. И добавили, что в школе в ближайшие три года не будет выпускных классов, и если оставлять все ранее прикрепленные дома, то придется вводить вторую смену.

— В то время не было первоочередного права на зачисление братьев и сестер. А вот прием в первый класс в новую школу летом 2020 года проводился с учетом закрепления территории (проживания на ней) и с учетом новой нормы — зачисление братьев, сестер в одну образовательную организацию. Принять всех желающих школа не имеет возможности, — рассказали в администрации. — Сейчас только в первые классы, по предварительному прогнозу, будут зачислены не менее 500 детей. Именно поэтому при подготовке постановления о закреплении территорий на 2021–2022 учебный год с учетом проектной наполняемости новой школы, имеющихся свободных местах в двух других школах, имеющегося оборудования, кадрового состава, учета безопасных маршрутов передвижения по всей территории рабочего поселка Кольцово было принято решение о закреплении части домов на улице Рассветная за МБОУ «Биотехнологический лицей № 21 ».

В администрации подтверждают, что постановление о распределении домов по школам может меняться, так что покупка квартиры в другом доме — не гарантия того, что ребенок пойдет именно в «Технополис».

Что предлагают недовольным жителям

Николай Красников рассказал, что уже принято решение — для того чтобы нивелировать конфликт, на базе нового детского сада «Золотой ключик» администрация откроет первый класс для детей из домов, которые откреплены от «Технополиса», а также ЖК «Спектр». Занятия будут вести преподаватели лицея № 21 . Но жители не верят в успех этой инициативы. По их словам, такой вариант маловероятен, потому что детсаду самому нужны помещения для воспитанников.

Проблема переполненных школ давно и остро стоит в Новосибирске. В декабре НГС рассказал, в каких стесненных условиях учатся дети в школе № 36. Вместо парт перед учениками поставили стулья, так как из-за нехватки кабинетов и мебели уроки приходится проводить в классе хореографии. Позже журналист НГС побывала в нескольких переполненных школах города — подробнее в этом репортаже.



10 февраля в Южно-Чемском жилмассиве открыли большую школу с тремя спортзалами. Посмотрите в нашем фоторепортаже, какими получаются современные школы.

