В мэрии объяснили, почему директор школы на Титова отказывается принимать 9-летнюю девочку

Мэрия Новосибирска назвала число учеников в переполненной школе № 215 на улице Титова, куда отказались зачислять четвероклассницу.

Уже две недели 9-летняя девочка не могла ходить в школу. После развода родителей она с мамой переехала в новую квартиру. Семья подала документы на зачисление в школу № 215 , однако получила отказ. Обращения в другие ближайшие школы — № 191 и № 86 — тоже ничего не дали.

