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Тема дняСкандал в школе: за полгода уволились 14 человек
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В мэрии объяснили, почему директор школы на Титова отказывается принимать 9-летнюю девочку

Ребенок переехал с мамой в прошлом месяце, но попасть на учебу сразу не смогла

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Школа <nobr class="_">№ 215</nobr> оказалась переполнена в более чем полтора раза

Школа № 215 оказалась переполнена в более чем полтора раза

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В новосибирской школе учится почти 3000 человек вместо допустимых 1100

Мэрия Новосибирска назвала число учеников в переполненной школе № 215 на улице Титова, куда отказались зачислять четвероклассницу.

Уже две недели 9-летняя девочка не могла ходить в школу. После развода родителей она с мамой переехала в новую квартиру. Семья подала документы на зачисление в школу № 215, однако получила отказ. Обращения в другие ближайшие школы — № 191 и № 86 — тоже ничего не дали.

— В настоящее время МАОУ СОШ № 215 действительно работает с превышением контингента. В текущем учебном году в образовательной организации обучается 2836 детей при проектной наполняемости здания 1100 человек. Перевод обучающихся из одной общеобразовательной организации в другую возможен при наличии свободных мест в принимающей организации, — ответили в мэрии на запрос корреспондента НГС.

Там же объяснили, что в случае отказа в приеме в школе № 215 родители вправе самостоятельно выбрать любую другую школу или обратиться в администрацию Ленинского района.

— На сегодняшний день численность обучающихся МБОУ СОШ № 191 составляет 1408 человек, МБОУ СОШ № 86 — 1327 человек. В данных общеобразовательных организациях имеются свободные места для приема на обучение, — отметили в мэрии.

По словам отца девочки Евгения Набокова, его дочь всё-таки получила место в школе — это школа № 48 (улица Титова).

— В пятницу нам пришли документы из администрации, а в понедельник она уже пошла в школу. Это примерно три остановки на трамвае. Пошла в первую смену, всем довольна, — отметил он.

В Новосибирске в школе № 158 на улице Народной за последние полгода уволились 14 учителей. Родители учеников из-за этого написали коллективную жалобу в Министерство образования Новосибирской области и обвинили директора Татьяну Сундрунову в слишком большой нагрузке на учителей и в тирании. Что по этому поводу думает директор и чиновники, а также куда делись учителя, выясняла корреспондент НГС.

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Чистая Слободашколымэрия
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