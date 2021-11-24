В мэрии объяснили, почему директор школы на Титова отказывается принимать 9-летнюю девочку

В новосибирской школе учится почти 3000 человек вместо допустимых 1100
Мэрия Новосибирска назвала число учеников в переполненной школе
Уже две недели 9-летняя девочка не могла ходить в школу. После развода родителей она с мамой переехала в новую квартиру. Семья подала документы на зачисление в школу
— В настоящее время МАОУ СОШ
Там же объяснили, что в случае отказа в приеме в школе
— На сегодняшний день численность обучающихся МБОУ СОШ
По словам отца девочки Евгения Набокова, его дочь всё-таки получила место в школе — это школа
— В пятницу нам пришли документы из администрации, а в понедельник она уже пошла в школу. Это примерно три остановки на трамвае. Пошла в первую смену, всем довольна, — отметил он.
В Новосибирске в школе