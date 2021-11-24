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«Там тирания»: в Новосибирске из школы уволились 14 учителей за полгода — родители винят директора

Руководитель школы отвечает, что у всех учителей были свои причины, а обстановка в школе благоприятная

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Школа находится на улице Народной

Школа находится на улице Народной

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Из новосибирской школы № 158 уволились 14 учителей за полгода

В Новосибирске в школе № 158 на улице Народной за последние полгода уволились 14 учителей. Родители учеников из-за этого написали коллективную жалобу в Министерство образования Новосибирской области и обвинили директора Татьяну Сундрунову в слишком большой нагрузке на учителей и в тирании. Что по этому поводу думает директор и чиновники, а также куда делись учителя, выясняла корреспондент НГС.

«До утверждения она была помягче»

О конфликтах в школе редакции НГС сообщила мать одного из пятиклассников Екатерина Коняева. Ей и другим родителям о проблемах стало известно в сентябре.

— Мы начали разговаривать с учителями. Спрашивали, почему они недовольные ходят, и они нам потихоньку начали рассказывать, что творится в школе. Грубо сказать, там тирания. Директор ведет себя так, что все должны делать, что она хочет. До утверждения она помягче была, а как утвердили, совсем прямо жестче стала с коллективом, — рассказала Екатерина.

В октябре 2021 года классный руководитель 5-го «В» класса уволился по собственному желанию, утверждает Екатерина. Родителей увольнение учителя обеспокоило. Они считают, что он прекрасно справлялся с детьми и был хорошим учителем.

— Загружают по полной программе учителей, и наш учитель, он до 10 вечера мог работать. Сейчас началось из-за нехватки, что один учитель ведет по два-три предмета. По статистике всё хорошо в школе. Против учителей мы ничего против не имеем. Учителя хорошие, но вот они не по своей специальности работают. Библиотекарь вела литературу, например, — рассказала Екатерина.

Вместе с другими родителями 5-го «В» класса они направили жалобу в Министерство образования Новосибирской области. Под жалобой подписались 25 родителей, которые просят проверить работу директора школы (копия жалобы есть в редакции НГС).

Они заявляют в жалобе, что женщина неуважительно относится учителям.

— Работой и поведением директора недовольны, просим принять меры и не оставлять безнаказанно, так как школа — это то место, где учатся дети, где должна быть создана обстановка, располагающая для комфортной учебы и пребывания детей там. Школа, по нашему мнению, не место, где директор делает то, что хочет, из ее поведения следует, что ей все равно на учеников и учителей, ей важны только свои амбиции, — говорится в жалобе.

Что говорит директор


Директор школы Татьяна Сундрунова занимает должность директора с 2 октября 2020 года. Как сообщили в Министерстве образования Новосибирской области, управленческий стаж Татьяны Сундруновой составляет 9 лет, педагогический же — более 23 лет. В 2021 году директор СОШ № 158 аттестована на соответствие занимаемой должности.

Как рассказала НГС директор Татьяна Сундрунова, в школе, как и во всех школах города, есть дефицит учителей, но образовательная программа выполняется в полной мере. За последние полгода, по словам директора, на работу приняли около 10 учителей. Точное количество принятых она назвать не смогла.

— Конечно бы хотелось в нашем штате видеть большее количество учителей, но нагрузка перераспределена, все учебные занятия проходят. Учителя иностранного языка ушли работать в частную школу. Кто-то ушел не пенсию, — рассказала директор.

Как утверждает Татьяна Сундрунова, в прошлом году из школы уволилось примерно столько же людей.

— В основном это молодежь, которая приходит после института, отрабатывает год — некоторые даже года не отрабатывают — и увольняется. Предыдущий год так было. В этом году многие приняли решение уйти на пенсию, — поделилась сибирячка.

По словам директора школы, условия труда в школе хорошие и атмосфера благоприятная.

— У нас школа состоит из двух корпусов, которые не находятся рядом друг с другом. В каждом из корпусов, если говорить, благоприятная обстановка. Но между собой конкуренция идет у коллективов. Считайте это два педагогических коллектива, — сообщила директор.

Татьяна Сундрунова в разговоре с НГС сказала, что не может назвать причину, почему уволился классный руководитель 5-го «В» класса. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить, сколько учителей приняли на работу в школу № 158 за последнее время.

Причины увольнения учителей

В Министерстве образования Новосибирской области рассказали, по каким причинам уволились 13 учителей за лето 2021 года.

— По информации, имеющейся в СОШ № 158, в летний период из СОШ № 158 уволились 13 педагогов в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, из них: 3 — уволились в связи с выходом на пенсию по старости; 3 — в связи с переходом на работу в частные школы, в том числе по изучению иностранных языков; 3 — из числа внешних совместителей, в связи с изменением графика работы, увеличением нагрузки по основному месту работы; 2 — по причине смены места жительства; 1 — в связи с переходом в колледж; 1 — в связи с переездом в другой регион, — объяснили в пресс-службе Министерства образования.

Так как классный руководитель 5-го «В» класса уволился в октябре 2021 года, то он в отчет Министерства не попал и причина его увольнения неизвестна.

— В июле 2021 года с руководителем СОШ № 158 Сундруновой Т. В. проведена беседа, в ходе которой руководителю указано на необходимость усиления работы по обеспечению общеобразовательного учреждения квалифицированными кадрами, организации информирования и эффективного взаимодействия коллектива школы с родителями (законными представителями) обучающихся с целью обеспечения удовлетворенности всех участников образовательных отношений качеством деятельности образовательной организации, — сообщили в департаменте образования мэрии Новосибирска.

В Новосибирске 9-летней девочке отказали в зачислении в школу № 215 на улице Титова. Школьница вместе с матерью переехала на новое место жительства во время осенних каникул. Отказ, как говорит папа девочки Евгений Набоков, в учреждении объяснили переполненностью.

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