«Там тирания»: в Новосибирске из школы уволились 14 учителей за полгода — родители винят директора

— Мы начали разговаривать с учителями. Спрашивали, почему они недовольные ходят, и они нам потихоньку начали рассказывать, что творится в школе. Грубо сказать, там тирания. Директор ведет себя так, что все должны делать, что она хочет. До утверждения она помягче была, а как утвердили, совсем прямо жестче стала с коллективом, — рассказала Екатерина.

В октябре 2021 года классный руководитель 5-го «В» класса уволился по собственному желанию, утверждает Екатерина. Родителей увольнение учителя обеспокоило. Они считают, что он прекрасно справлялся с детьми и был хорошим учителем.

— Загружают по полной программе учителей, и наш учитель, он до 10 вечера мог работать. Сейчас началось из-за нехватки, что один учитель ведет по два-три предмета. По статистике всё хорошо в школе. Против учителей мы ничего против не имеем. Учителя хорошие, но вот они не по своей специальности работают. Библиотекарь вела литературу, например, — рассказала Екатерина.

Вместе с другими родителями 5-го «В» класса они направили жалобу в Министерство образования Новосибирской области. Под жалобой подписались 25 родителей, которые просят проверить работу директора школы (копия жалобы есть в редакции НГС).