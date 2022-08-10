«У нас по всей школе ходят тараканы»: родители пожаловались на массовые увольнения учителей и антисанитарию
В школе на улице Никитина разгорелся большой конфликт
В Новосибирске в школе № 32 за несколько месяцев уволились до 9 учителей, сообщают родители. Они жалуются на тараканов, отсутствие ремонта и заплесневелую еду. И, как добавляют родители, сейчас многие школьники остались без классных руководителей. В свою очередь, учителя жалуются, что за дополнительную нагрузку им не платят денег. Родители и общественники винят во всём директора школы. Почему отсюда бегут учителя и ученики, разбиралась корреспондент НГС.
Одна учительница математики на среднюю школу
Дарья, мама трех детей, перевела своего сына в школу № 32 три года назад. Во время обучения сына Дарья столкнулась со множеством проблем, одной из главных стала проблема с учителями и их массовым увольнением.
— Мы посчитали: это 8 или 9 учителей, которые ушли за последние четыре месяца. Это и профильные учителя по истории, географии, физкультуре, и трое учителей младших классов. У нас начальная школа на 9 классов, осталось 4 учителя всего. И те, которые запуганные сидят. На всю среднюю и младшую школу одна учительница по математике и одна учительница русского языка остались. У нас вообще было много студентов, которые пришли на три-четыре месяца и ушли диплом писать, — поделилась Дарья.
Дарья и многие другие родители обвиняют во всём директора школы — Людмилу Ширинскую. Как поделилась Дарья, сами родители сталкиваются со странным поведением директора: жалующихся родителей добавляют в черный список и игнорируют проблемы школы.
— Учителя несколько лет назад писали жалобу на Людмилу Михайловну. Директор с главным бухгалтером собрали комиссию, и каждого учителя, кто подписал жалобу, индивидуально по одному запускали в кабинет и заставляли подписывать отказ от жалобы, — передает слова учителей Дарья.
По словам мамы троих детей, текучка в школе началась около трех лет назад. Первыми из школы ушли опытные и любимые учениками учителя, которые пытались осветить проблему.
— Были угрозы учителям. Родители, которые пытались заступаться, она им говорила: «Забирайте документы и валите отсюда, вас никто не держит». Собственно, что большинство родителей и сделали. Я ей писала сама лично два года назад, но ответа так нигде и не получила, — отметила Дарья.
Кроме проблемы с учителями родители столкнулись с антисанитарией и тараканами. Фотографии с тараканами Дарья прислала НГС. Дети Дарьи, как и многие ученики, не ходят в школьный туалет. Как объясняет мама троих детей, в туалете не убираются. В обращении в мэрию (есть в распоряжении редакции) родители написали, что в туалетах сломаны двери.
— Как какие-то проверки может пройти школа, если у нас по всей школе ходят тараканы? У нас дети имена им дают. У меня дети перестали есть в столовой. В апреле месяце обе дочки, которые периодически ели в столовой, с кишечной инфекцией пролежали. И булочки с плесенью в старших классах ребятишки фотографировали, домой приносили. Начали есть, переворачивают, а там плесень зеленая, — поделилась Дарья.
В четвертом классе, по словам Дарьи, за год ушли четыре ребенка. Дети при переходе в пятый класс остались без классного руководителя. Как рассказал отец пятиклассника Дмитрий (имя изменено), сейчас их ребенок идет в среднюю школу, и им неизвестно, будет ли у них классный руководитель.
— Когда мы поступали в школу, директриса пела как соловей. Она говорила, что не будет таких-то вещей в школе. Потом было классное собрание, где родители спросили, почему такие-то вещи в школе есть. Она прямым текстом заявила, что мы можем собирать свои документы и уходить в другую школу, — объяснил Дмитрий.
Как вспомнил отец пятиклассника, в школе возникла проблема с сырыми котлетами. Когда детям несколько раз выдали сырые котлеты в школе, родители пришли к директору, чтобы эту проблему обсудить. Людмила Ширинская ответила, что у нее в столовой питается сын и он с таким не сталкивался.
«Ко мне родители толпой идут»
В мае этого года школой заинтересовалась председательница ТОС «Добролюбовский» Валентина Чудеса, которая собрала всю информацию и жалобы родителей и учителей. Валентина Чудеса решила заняться школой после того, как ее пригласили на патриотическое мероприятие «Вахта памяти». И, как она рассказала, дети не могли даже построиться на мероприятии. После разговора с детьми Валентина Чудеса опубликовала пост в группу ТОС «Добролюбовский», и к ней начали приходить с жалобами родители, дети и бывшие учителя.
— Я не могла понять, почему не хватает учителей. Просто пишут заявление и со слезами на глазах уходят. Начала разговаривать с учителями. Я разыскала людей, которые там работали, сделала опрос, и всё, что написано в обращении, — проверенные факты. И по документам я увидела несоответствия, — поделилась Валентина Чудеса.
Председательница ТОС проанализировала расписание 8 класса за май 2022 года. Она собрала всю полученную информацию и оформила ее в таблицу. Она выявила, что по английскому языку и математике занятий меньше, чем нужно. При этом обществознания и географии одну неделю не было в расписании. Скриншоты с расписанием Валентина Чудеса предоставила в редакцию НГС.
— Ко мне родители толпой идут и говорят: что мы будем делать? Последний год был провал, а в этом году будет еще хуже, потому что у нас последние учителя просто не выдерживают, пишут заявления и сбегают. Стараются подальше уйти. Но при этом учителя говорят, что они готовы вернуться в школу, когда сменится руководство, — отметила Валентина Чудеса.
Валентина Чудеса отправила обращения в департамент образования и в Министерство образования, обращение в Госдуму. Женсовет Октябрьского района также подключился к работе, но получить комментарий у корреспондента НГС в женсовете не получилось.
Мне сказали, что хорошее место
Мы связались с одной из учительниц, которая уволилась в этом году. Она попросила соблюсти полную анонимность, так что мы не будем упоминать специализацию учительницы, ее имя и фамилию. Как объяснила уволившаяся, когда она уходила, ей угрожали.
— Я больше за ребенка переживаю. Я наслышана, что директор искала детей учителей, потому побаиваюсь. Когда я устраивалась, мне сказали, что хорошее место. Текучка началась после того, как я устроилась, — пояснила учительница.
Педагог объяснила, что общую жалобу подавали учителя до ее прихода, так что подтвердить это она не может. Первый год учительница работала хорошо и с Людмилой Ширинской в конфликты не вступала. Позже педагогу предложили взять дополнительный класс под руководство.
— Первый месяц отработала на два класса и получила маленькую зарплату. Коллеги говорили, что до этого они работали на два класса и получали 50–60 тысяч, а я получила 32 тысячи, плюс президентская десятка за два класса — 42 тысячи. Когда я пришла к директору с этим вопросом, была неприятно удивлена. Поведение было абсолютно другое. На мой вопрос, что я работаю практически 12 часов и домой работу беру, мне ответили, что если вы хотите зарабатывать больше, то идите заниматься бизнесом, — отметила учительница.
После этого случая отношения с Людмилой Ширинской у учительницы ухудшилось и продолжили становиться хуже. Директор с учительницей не здоровалась, а коллеги говорили, что за глаза Людмила Ширинская неприятно высказывается о педагоге.
— Текучка влияет, конечно. Потому что дети не успевают привыкать. Для меня бы как для ребенка это было очень тяжело. Особенно в среднем звене. В начальной школе еще более или менее спокойно. Это в этом году одна учительница начальных классов решила уволиться, и все остальные тоже подумали, что так лучше будет, — рассказала педагог.
Как отметила уволившаяся учительница, если бы не плохие отношения с директором, она бы из школы не увольнялась. Коллектив ее устраивал, и по детям она будет скучать.
Директор школы Людмила Ширинская не стала разговаривать с журналистом НГС, заявив, что не может комментировать без разрешения департамента образования.
В группе «Октябрьский район. Новосибирск» после публикации информации о проблемах в школе № 32 появилось сообщение от Евгения Николаева, который представляется как официальный представитель мэрии Новосибирска. В пресс-центре мэрии Новосибирска нам подтвердили эту информацию и то, что страничка официальная.
— Ваш вопрос передан в департамент образования. Специалисты постараются ответить до 12 августа. Однако в связи с высокой занятостью и большим количеством поступающих сообщений для подготовки ответа может понадобиться чуть больше времени. С уважением, мэрия города Новосибирска, — написано в группе «ВКонтакте».
Начатую проверку подтвердила и председательница ТОС Валентина Чудеса. Корреспондент НГС обратилась с запросами в мэрию Новосибирска и в Министерство образования Новосибирской области. На момент публикации ответов не было.
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