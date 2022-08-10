«У нас по всей школе ходят тараканы»: родители пожаловались на массовые увольнения учителей и антисанитарию

Дарья, мама трех детей, перевела своего сына в школу № 32 три года назад. Во время обучения сына Дарья столкнулась со множеством проблем, одной из главных стала проблема с учителями и их массовым увольнением.

— Мы посчитали: это 8 или 9 учителей, которые ушли за последние четыре месяца. Это и профильные учителя по истории, географии, физкультуре, и трое учителей младших классов. У нас начальная школа на 9 классов, осталось 4 учителя всего. И те, которые запуганные сидят. На всю среднюю и младшую школу одна учительница по математике и одна учительница русского языка остались. У нас вообще было много студентов, которые пришли на три-четыре месяца и ушли диплом писать, — поделилась Дарья.