«Замучила нас уже». Мама ученицы отправила 17 жалоб на поборы в известной школе Новосибирска. Помогло ли?

Мама одной из бывших учениц новосибирской школы № 99 начала борьбу против денежных поборов. Ее дочь, уверяет женщина, чуть не довели до самоубийства. Осенью 2021 года мама девочки начала писать жалобы на происходящее во все инстанции и продолжает делать это до сих пор. Правда, различные проверки нарушений не выявили. В мэрии тоже не замечают проблемы, хотя признались, что федеральный закон в известной школе был нарушен. Корреспондент НГС Илья Калинин разбирался в истории с поборами и выяснил, что на областном уровне в настоящий момент запускается специальная программа, направленная против подобного.
С чего всё началось
Наталья — бывшая ученица школы № 99. Тут же учились почти все ее родственники. В эту же школу пошла и ее дочь Дарья. (Имена дочери и ее мамы изменены.) Как рассказывает Наталья, дочь с удовольствием ходила в школу с 1-го по 4-й класс. Несмотря на некоторые проблемы по математике — девочка тяготела к гуманитарным наукам, — учиться Даше нравилось.
— Я сама бывшая ученица этой школы, и вся моя семья училась тут же: моя мама, ее сестра, дядя, бывшая свекровь. И дочь проучилась в этой школе до 10-го класса. В августе 2021 года мы вынуждены были забрать документы. Хотя она планировала учиться там до конца, — рассказывает корреспонденту НГС Наталья.
Первые четыре года Наталья сдавала по 2000 рублей в фонд школы. Родительский комитет объяснял, что эти деньги собираются на срочный ремонт школы, интернет, заправку картриджей копировальных аппаратов и так далее. Плюс к этому, ежемесячно родители сдавали по 250 рублей: 200 рублей якобы на охрану, 50 — на уборщицу. Позднее, рассказывает Наталья, у нее случился разговор с охранниками, которые якобы рассказали, что не получают всех денег, какие ежемесячно собирают с каждого из примерно 600 учащихся в школе.
В 2015 году у Натальи начались серьезные материальные проблемы. В этот год серьезно заболел, а потом и ушел из жизни отец Натальи, а сама она осталась без работы. При этом жила женщина с дочерью без мужа.
— И я отказалась тогда платить 2000 рублей ежегодно, но продолжала платить по 250 рублей ежемесячно. Я тогда еще наивно полагала, что эти деньги идут на нужды школы, — поясняет Наталья.
И вот тогда, уверяет Наталья, начались проблемы со школой: у дочери стали ухудшаться оценки даже по гуманитарным предметам, а ее саму отчитывали на родительских собраниях и в классном WhatsApp-чате как «должницу». При этом разговоры с администрацией учебного заведения и с классным руководителем, преподавателем по математике Татьяной Клубникиной ни к чему не приводили. К девочке, уверяет ее мать, продолжали придираться, некоторые учителя даже позволяли себе грубить, а Дарья от этого замыкалась и училась хуже и хуже. Например, учитель труда назвала девочку дурой: этот случай разбирался у директора, которая пообещала попросить преподавателя так больше не хамить. Корреспондент НГС дозвонился до этого учителя, чтобы выяснить ее версию, но женщина, когда узнала, кто и зачем ей звонит, положила трубку и больше на звонки не ответила.
— Еще Даша мне рассказала, как на одном уроке одноклассник попросил другую учительницу помочь разобраться в теме, так как что-то не понял, а та наорала на класс и сказала: «Это ваши проблемы, если не поняли, мне некогда», — описывает обстановку в классе дочери Наталья.
Кстати, о грубом отношении к нему учителей школы № 99 и денежных поборах рассказал Юрию Дудю* в эфире его авторского YouTube-канала «ВДудь»* известный музыкант Слава Марлоу (Артем Готлиб), который тоже учился в этом заведении. По этому высказыванию даже была проведена специальная проверка, которая ничего не подтвердила. В самой школе комментировать эту ситуацию тогда отказались.
Мама Дарьи предоставила корреспонденту НГС несколько аудиозаписей разговоров с руководством школы и классным руководителем: в записях обсуждаются существующие поборы и возникающее давление на тех, кто деньги не сдал.
В одном из аудиофайлов Наталья, как она сама объяснила корреспонденту НГС, спорит с классным руководителем дочери Татьяной Клубникиной по поводу постоянного давления на родительских собраниях из-за несданных денег.
— А фамилии нормально называть? Кто сдал, кто не сдал? При всех родителях? — спрашивает Наталья.
— Нормально. Ну и что? Во всех классах так делают. И что? Я училась, я сдавала, всё нормально, — отвечает Наталье ее собеседница.
В другом аудиофайле тот же голос объясняет законность выросших с 250 до 350 рублей ежемесячных сборов:
— Попечительский совет так решил. Было решение в классе… Это не только в нашем классе, это во всех классах. 350 [рублей ежемесячно] — это на какие-то принадлежности класса. Вот сейчас нужно ручки купить. <…> Хорошо, я этот вопрос решу, вас удалят из списка [должников], — завершает разговор собеседница Натальи.
Война со школой
Несмотря на активное сопротивление Натальи, различное давление, как рассказывает сама женщина, продолжалось, а успеваемость дочери снижалась. В какой-то момент у девочки, признается ее мать, даже появились суицидальные мысли. А сама Наталья, ко всему прочему, еще и серьезно заболела: на некоторое время была парализована. Болела тогда и пожилая мама Натальи.
— В ноябре 2018 годя я записала фрагмент родительского собрания. Там Татьяна Клубникина обращается к представителю родительского комитета, которая собирала деньги, и спрашивает: что с финансами и кто не сдал в фонд школы? И первой фамилией звучит наша. И тогда Клубникина обращается ко мне и спрашивает, мол, всё ли у нас нормально с финансами? А потом объясняет, что не принуждает нас к спонсорской помощи, но эти взносы (ежегодные 2000 рублей. — Прим. ред.) обязательные, от которых уклониться нельзя. Я тогда начала с ней спорить и задавать неудобные вопросы про сбор денег на зарплату двум охранникам и уборщице. Нам объясняли, что она одна бедная на всю школу. Хотя позже мне пришел официальный ответ из мэрии, что уборщиц в школе несколько, — рассказывает Наталья.
Среди документов, копии которых Наталья предоставила в редакцию НГС, есть ответ мэрии, где сказано: в школе № 99 на период 2018–2021 годов предусмотрено семь штатных единиц по должности «уборщик служебных помещений», по факту работает шестеро.
В итоге к концу лета 2021 года Наталья с дочерью принимают решение сменить школу. Последний, 2021–2022 учебный год Дарья доучивается в другом месте. С успеваемостью у девочки всё нормально, уверяет мама.
Осенью 2021 года, после того как Дарья перешла в другую школу, Наталья начала активную борьбу с денежными поборами в школе. Были написаны жалобы с приложенными аудиофайлами и скриншотами переписок в департамент образования мэрии, в прокуратуру, уполномоченному по правам ребенка и в полицию по факту предполагаемой коррупции в учебном заведении. Отовсюду, замечает женщина, пришли отписки.
Например, в мэрии не смогли принять во внимание предоставленные доказательства, потому что, пояснили чиновники, невозможно установить личности. Хотя, например, в скриншотах WhatsApp-чата видны телефонные номера участников переписки. В полиции несколько раз выносился отказ в возбуждении дела, который потом опротестовывала прокуратура — и всё начиналось снова. Последний отказ в возбуждении уголовного дела Наталья получила из центрального отдела полиции 6 мая 2022 года. В документе ей предлагали снова обжаловать отказ в прокуратуре или суде. Наталья уже написала очередную жалобу в прокуратуру и также ждет ответ на жалобу из Следственного комитета.
Корреспондент НГС пообщался с мамой братьев-одноклассников Дарьи, которые учились с ней до 9-го класса. Женщина подтвердила, что и поборы были, и определенный прессинг тех, кто не сдавал деньги или затягивал со сдачей.
— Да, такие моменты были… Но в любой другой школе это в не меньшем объеме есть. <…> Вопросы постоянно стояли [по своевременной оплате], и не только ко мне. Были списки, которые пересылались с вопросами: когда донесете, когда донесете? Это всё было… Можно было сразу за год сдать, можно было частями: раз в квартал, раз в месяц сдавать — как удобно. В принципе, нам выбор этот предоставлялся. Понятно, что весь этот сбор контролировался, чтобы все сдали. Нас перед фактом ставили, сколько нужно собрать. Просто озвучивалось, что вот столько надо собрать, и всё. Суммы всегда были фиксированные, равные для всех... Но я уже выкинула это из головы раз и навсегда. Мы ушли из школы, и я как страшный сон забыла это место, — заметила мама одноклассников Дарьи.
Эта женщина добавила, что ее дети пришли в 99-ю школу не с первого класса, а ушли из нее в девятом. До прихода в эту школу и после перехода в колледж ее дети, уверяет женщина, учились лучше. И в двух колледжах, которые ее дети сейчас заканчивают, никакие деньги с родителей не собирались ни разу.
Что говорят в школе
За период обучения Дарьи в школе № 99 сменилось несколько директоров. С конца 1980-х по 2020-й директором была Людмила Косьяненко. Потом ее сменила Марина Тулупова. Новый директор проработала недолго — до середины февраля 2022 года. На увольнение нового директора, уверена Наталья, повлияли многочисленные скандалы, жалобы в мэрию и другие инстанции, но официально директор уволилась по собственному желанию. С апреля 2022 года и по настоящее время директором школы № 99 является Екатерина Плетнева — она стала возглавлять эту школу уже после всех описанных Натальей событий.
Корреспондент НГС разыскал нескольких участников этой истории. Правда, хоть как-то поговорить удалось только с бывшим классным руководителем Даши Татьяной Клубникиной. Женщина удивилась, что мама Дарьи до сих пор продолжает разбирательства.
— Ее дочери 18 лет: школа закончилась, и дочь имеет право [отвечать] только сама за себя… А ее мама замучила нас уже. Это всё уже рассмотрено, нас на десять раз проверили, всё это недостоверно. Этот человек немножко, как вам сказать поаккуратнее… В общем, не знаю, чем она руководствуется: всё уже закончилось, ребенок окончил школу успешно и что ей (Наталье. — Прим. ред.) нужно, я не знаю, — прокомментировала ситуацию Татьяна Клубникина.
Преподаватель в разговоре с журналистом подтвердила, что взносы по 2000 рублей действительно собирали, но прокуратура после жалоб Натальи проверила попечительский совет и никаких нарушений не обнаружила.
— Не было по четыре тысячи, всегда было по две, но это было давно. <…> Знаете, как получилось? Собирают же эти взносы родители. И одна родительница на собрании озвучила, что надо сдать это… Ну, и назвала фамилии, кто не сдал, в том числе и ее (Наталью. — Прим. ред.). А она была признана у нас, хотя нет документов, была признана малоимущей. И вот она разобиделась, что ее так назвали, и начала вот эту вот писанину. <…> Да у нас половина родителей воспитывает в одиночку детей. И никому не обидно было, что их фамилию назвали, если они не сдали [деньги]. Причем знаете, как администрация делала: тысячу — до Нового года и тысячу — после, чтобы не тяжело было родителям. Ну, я не думаю, что это прям непосильная сумма. <…> Сейчас, по-моему, ничего не собирают, — пояснила корреспонденту НГС Клубникина.
Однако, когда корреспондент в конце апреля 2022 года опрашивал родителей на выходе из школы № 99 для статьи про объединение этого учебного заведения с лицеем № 22, многие рассказывали, что сдают в фонд школы 4000 рублей в год. Это подтверждает и переписка в школьном WhatsApp-чате от 9 сентября 2021 года, где родителям озвучивается именно эта сумма. Скриншоты переписки предоставила Наталья, которую в тот период забыли удалить из чата.
Бывший классный руководитель согласилась с тем, что взносы в фонд школы являются благотворительными и родители могут не сдавать их. По мнению преподавателя, публичное объявление Натальи в числе должников было единичным инцидентом, который ее и обидел. О том, что такое происходило регулярно, как и о ежемесячных сборах, дополнительных к ежегодному, бывший классный руководитель Дарьи уверяет, что вспомнить не может.
— Да вам зачем это? Не связывайтесь с ней (с Натальей. — Прим. ред.). Она потом развернется и на вас… Она уже и на прокурора жалобу писала, что он плохо расследует. Это человек, который любит писать. Мне кажется, вам лучше с ней просто переговорить, сказать, что поняли и разберетесь, и всё, — дала совет журналисту Татьяна Клубникина.
Остальные участники этой истории, в том числе и родители, которые собирали деньги, или пояснили, что сказать по данному делу им нечего, или совсем отказались разговаривать с корреспондентом.
Комментарии мэрии
В ответ на журналистский запрос в мэрии пояснили, что Наталья отправила им 17 жалоб по поборам в школе, но на каждую получила «исчерпывающие ответы по существу поставленных в обращениях вопросов».
На вопрос, подтвердились ли случаи поборов в школе, в мэрии сообщили, что в этом учебном заведении действует некоммерческий Фонд МОУ СОШ № 99, с которым «родители самостоятельно на добровольной основе заключают индивидуальные договоры».
— Вместе с тем в ходе изучения скриншотов переписки посредством WhatsApp было установлено нарушение Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», выраженное в установлении фиксированных сумм для благотворительной помощи, а также сроков оказания такой помощи. Директору МБОУ СОШ № 99 Марине Тулуповой было рекомендовано довести до сведения председателя Фонда указанную информацию в рамках заключенного соглашения о взаимном сотрудничестве, — признали факт нарушения закона в мэрии.
В официальном ответе мэрии также пояснялось, что работа уборщиков и охранников этой школы оплачивается из муниципального бюджета. Так же оплачивается и ряд других позиций, которые фигурировали в ежегодных отчетах Фонда МОУ СОШ № 99 и якобы покрывались из родительских взносов.
— Из средств бюджета города Новосибирска предусматриваются средства на оплату коммунальных услуг, услуг связи, налогов на землю и имущество, на содержание имущества (на техническое обслуживание противопожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации и приборов учета, на вывоз твердых и жидких бытовых отходов, очистку кровель от снега, дератизацию и дезинсекцию, утилизацию ламп дневного света), на проведение текущего ремонта по подготовке к отопительному сезону, пополнение аптечек, на хозяйственные нужды и приобретение мягкого инвентаря, — перечисляется в ответе мэрии.
Однако из копий отчетов Фонда видно, что ежегодно значительные суммы тратились на те позиции, которые, как уточняют в мэрии, и так покрывал бюджет города. Например, в отчете за период с 1 сентября по 31 декабря 2016 года на содержание охранной системы ушло 160 тысяч рублей из собранных за это время 735 тысяч рублей. А в отчете за 2019–2020 учебный год из чуть более 1,2 миллиона рублей, собранных за год, на охранную систему ушло 540 тысяч 350 рублей. Копии отчетов Фонда в распоряжении НГС имеются.
«Стоп Снежане Денисовне»
В Министерстве образования Новосибирской области и Центре управления регионом в конце 2021 года разработали программу по изучению и профилактике незаконных поборов в школах.
— Мы знаем, что такое существует. Но у нас есть намерение сделать проект, который будет называться «Стоп незаконным поборам». Условно говоря, деньги-то собирать можно, закон не запрещает <…>, но это делается топорно, пошло. Я бы даже условно назвала этот проект «Стоп Снежане Денисовне». Подобное роняет авторитет учительства как такового. (Снежана Денисовна — персонаж из телепередачи «Наша Russia», учитель, которая собирает с учеников деньги на личные нужды. — Прим. ред.). У нас очень много нарушений в этой сфере. Поэтому мы будем вести широкую разъяснительную работу и для учителей, и для родителей. Хотим даже подготовить четкие инструкции для школ: как правильно оформить фонды, основные постулаты и так далее. Вот буквально сейчас мы начинаем эту кампанию, — рассказала корреспонденту НГС руководитель оперативного штаба при Министерстве образования НСО Оксана Василенко.
Василенко пояснила: изначально оперативный штаб создан в 2020 году для быстрого реагирования на вопросы, которые возникали при переходе школ на дистанционное образование в период пандемии. За это время в штаб поступило порядка 17 тысяч обращений, среди которых было 300 жалоб на незаконные поборы. Руководитель штаба отметила, что у таких жалоб есть даже сезонный график: всплеск происходит в начале осени, в период Нового года и в конце учебного года — весной.
— В большинстве случаев бюджет школы тотально недофинансирован: типичная школа, особенно где-нибудь на окраине, имеет долги в миллионы рублей перед какими-нибудь работниками, кто им делал ремонты, перед какими-нибудь поставщиками, например теплоэнергии… Вот недавно рассказывала директор одной муниципальной школы, что у них на все ремонты в год на школу заложено 100 тысяч рублей. Как вы думаете, можно школу отремонтировать на эту сумму даже в текущем ремонте? Причем она говорит, что из этой суммы отдается 20 тысяч на подготовку к отопительному сезону. И остается 80 тысяч на двенадцать месяцев. Это по семь тысяч в месяц: типа можно пару банок краски купить и что-нибудь еще. К сожалению, директора школ правда поставлены в такую ситуацию, когда у них нет достаточного количества [средств]. Надо просто понять: школы тотально недофинансированы, но с другой стороны, эти поборы, конечно, незаконны, — пояснил член общественного совета при Министерстве образования НСО и директор «Новоколледжа» Сергей Чернышов.
Рассуждая о том, как можно решить проблему с недофинансированием, Чернышов предложил заняться изучением, куда уходят деньги.
— Бюджет по статье «Образование» в Новосибирске — это порядка двух третей от всего муниципального бюджета. Если общий бюджет города — около 50 миллиардов рублей, по крайней мере, такой был ранее, то на образование из этого уходит где-то 28 миллиардов. Это самая большая отрасль. Однако если мы разберемся, куда уходят эти миллиарды, то с удивлением узнаем, например, что один миллиард уходит на какие-нибудь подведомственные учреждения департамента образования. И это — не школы, а какой-нибудь там институт мониторинга, где методисты что-то делают, какой-нибудь там центр информатизации чего-нибудь… То есть организации, которые [если убрать] — отряд не заметит потери бойца. Бюджет отрасли образования в Новосибирске — это бюджет проедания. Если бы у меня был такой бюджет, я бы оптимизировал лишние расходы. Даже тот же миллиард, если по-коммунистически поделить на 220 с чем-то школ, уже полмиллиона в год сразу будет, — заметил Сергей Чернышов.
27 апреля НГС рассказал про объединение с нового учебного года школы № 99 и лицея № 22 «Надежда Сибири». Родители учеников школы в разговоре с журналистом высказали опасение, что при переходе под вывеску лицея ежегодные денежные поборы для них вырастут очень сильно. В мэрии заметили, что такое произойти не должно, так как все взносы добровольные и не должны быть фиксированными.
*В апреле 2022 года признан Минюстом СМИ-иноагентом.