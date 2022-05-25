«Замучила нас уже». Мама ученицы отправила 17 жалоб на поборы в известной школе Новосибирска. Помогло ли?

Василенко пояснила: изначально оперативный штаб создан в 2020 году для быстрого реагирования на вопросы, которые возникали при переходе школ на дистанционное образование в период пандемии. За это время в штаб поступило порядка 17 тысяч обращений, среди которых было 300 жалоб на незаконные поборы. Руководитель штаба отметила, что у таких жалоб есть даже сезонный график: всплеск происходит в начале осени, в период Нового года и в конце учебного года — весной.



— В большинстве случаев бюджет школы тотально недофинансирован: типичная школа, особенно где-нибудь на окраине, имеет долги в миллионы рублей перед какими-нибудь работниками, кто им делал ремонты, перед какими-нибудь поставщиками, например теплоэнергии… Вот недавно рассказывала директор одной муниципальной школы, что у них на все ремонты в год на школу заложено 100 тысяч рублей. Как вы думаете, можно школу отремонтировать на эту сумму даже в текущем ремонте? Причем она говорит, что из этой суммы отдается 20 тысяч на подготовку к отопительному сезону. И остается 80 тысяч на двенадцать месяцев. Это по семь тысяч в месяц: типа можно пару банок краски купить и что-нибудь еще. К сожалению, директора школ правда поставлены в такую ситуацию, когда у них нет достаточного количества [средств]. Надо просто понять: школы тотально недофинансированы, но с другой стороны, эти поборы, конечно, незаконны, — пояснил член общественного совета при Министерстве образования НСО и директор «Новоколледжа» Сергей Чернышов.

