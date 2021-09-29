«Был нормальный пацан»: штаб при министерстве проверил слова Славы Марлоу о грубом отношении к нему в школе

В Новосибирске штаб при Министерстве образования НСО заинтересовался школой № 99 , где учился музыкант Слава Марлоу.

В штаб поступили вопросы после того, как Слава рассказал в интервью Юрию Дудю, что с ним грубо обращалась директор этой школы:

— У меня прикольная школа: были учителя, которые меня поддерживали, с которыми мне было комфортно, и друзья. Но в целом школу я не любил никогда — это какой-то прикол большой: 11 лет жизни у тебя по расписанию проходят. Многие вещи мне с трудом удалось простить. У меня была история, как меня хотели вышвырнуть из школы за покрашенные волосы. Перед всеми одноклассниками директриса дергала меня за волосы на линейке, — рассказал Слава Марлоу в интервью Юрию Дудю.