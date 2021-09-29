«Был нормальный пацан»: штаб при министерстве проверил слова Славы Марлоу о грубом отношении к нему в школе

Штаб при Минобре заступился за школу, где учился Слава Марлоу
В Новосибирске штаб при Министерстве образования НСО заинтересовался школой
В штаб поступили вопросы после того, как Слава рассказал в интервью Юрию Дудю, что с ним грубо обращалась директор этой школы:
— У меня прикольная школа: были учителя, которые меня поддерживали, с которыми мне было комфортно, и друзья. Но в целом школу я не любил никогда — это какой-то прикол большой: 11 лет жизни у тебя по расписанию проходят. Многие вещи мне с трудом удалось простить. У меня была история, как меня хотели вышвырнуть из школы за покрашенные волосы. Перед всеми одноклассниками директриса дергала меня за волосы на линейке, — рассказал Слава Марлоу в интервью Юрию Дудю.
Также он рассказал, что в школе на выпускной собирали по 18 тысяч рублей. Слава Марлоу рассчитал, сколько учителя получат на подарки со всех, и решил не идти на выпускной. Вместо этого они вдвоем с мамой ели пиццу, пили вино и смотрели «Суперсемейку-2».
Руководитель штаба при Министерстве образования НСО Оксана Василенко связалась со школой и узнала их версию событий.
— В обращении мне рассказали, что в школе якобы было насилие, его таскали за волосы. А еще были поборы на выпускной 18 тысяч, и половина пошла в карманы учителям. Я, конечно, об этом не знала, была вынуждена погрузиться. Меня волнует тема ответственности за всё то, что пишут блогеры. И какие последствия бывают, когда мы даем непроверенную информацию. Я решила всю эту информацию проверить. На самом деле, учителя относятся к нему положительно, — рассказала Оксана Василенко.
Она говорит, что резонанс, который вызвали слова музыканта, удивил всех.
— Он сам, наверное, не подумал о том, как это заденет и обидит учителей, которые вкладывали в него душу одиннадцать лет. И там сейчас работает тот учитель, который сделал ему замечание по поводу его внешнего вида, но его никто за волосы не таскал, никакого насилия не было. Он даже с черными ногтями в школу не ходил, был совершенно нормальный пацан, нормально учился, контактировал со сверстниками, — сообщила Оксана Василенко.
Руководитель штаба также вспомнила, что 13 сентября Слава приезжал в свою школу и общался там с учителями и школьниками. Она также напомнила, что после его приезда его обвинили в ложном минировании школы.
— По поводу выпускного я тоже получила все комментарии. Родителям надо было заказывать менее пафосный ресторан, не тратить 3 тысячи на фотоальбомы, не заказывать меню и автомобили. Никаких 50% в карманы учителей не было. И тут я хочу вступиться за учителей, в отношении которых были сказаны такие слова, — подвела итог Оксана Василенко.
В школе в разговоре с корреспондентом НГС комментировать ситуацию отказались.
Штаб при Министерстве образования был создан в 2020 году. Он нужен, чтобы снизить социальную напряженность, своевременно оказывать информационную, методическую, консультативную помощь. Штаб также занимается уменьшением рисков распространения коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях, сообщается в приказе Министерства образования Новосибирской области о создании штаба.
В мае 2021 года 21-летний битмейкер из Новосибирска Слава Марлоу возглавил рейтинг самых перспективных музыкантов моложе 30 лет в России в списке Forbes.