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К маме Славы Марлоу пришли полицейские — якобы он «заминировал» родную школу в Новосибирске

Сообщение о минировании было подписано именем музыканта

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Детей из школы эвакуировали около двух часов дня. А через некоторое время полицейские пришли домой к маме музыканта

Детей из школы эвакуировали около двух часов дня. А через некоторое время полицейские пришли домой к маме музыканта

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В новосибирскую школу поступила угроза о минировании якобы от Славы Марлоу

Сегодняшняя эвакуация учеников из школы № 99 в Новосибирске получила неожиданное продолжение — к маме музыканта Славы Марлоу (настоящее имя Артем Готлиб) пришли полицейские. Выяснилось, что сообщение о минировании, поступившее в учебное заведение, было подписано якобы его именем.

Музыкант сам рассказал о визите силовиков в своем Instagram:

— В мою школу от моего лица пришло сообщение о минировании. К маме в Новосибирске только что приходили оперативники, чтобы меня задержать. Я не имею отношения к минированию школ.

Судя по информации, которую выложил Слава Марлоу, письмо пришло в субботу, 25 сентября, но сообщил он о нем только сегодня — и эвакуация из школы также прошла сегодня.

Текст этого письма музыкант выложил в Instagram

Текст этого письма музыкант выложил в Instagram

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Журналист НГС не смог дозвониться в школу по двум указанным телефонам. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сказали, что пока не могут прокомментировать визит полицейских к матери известного музыканта — «информация уточняется».

Музыкант не понимает, зачем кто-то так глупо пошутил

Музыкант не понимает, зачем кто-то так глупо пошутил

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минированиешкола № 99Слава Марлоу
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