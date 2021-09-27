К маме Славы Марлоу пришли полицейские — якобы он «заминировал» родную школу в Новосибирске

В новосибирскую школу поступила угроза о минировании якобы от Славы Марлоу
Сегодняшняя эвакуация учеников из школы
Музыкант сам рассказал о визите силовиков в своем Instagram:
— В мою школу от моего лица пришло сообщение о минировании. К маме в Новосибирске только что приходили оперативники, чтобы меня задержать. Я не имею отношения к минированию школ.
Судя по информации, которую выложил Слава Марлоу, письмо пришло в субботу, 25 сентября, но сообщил он о нем только сегодня — и эвакуация из школы также прошла сегодня.
Журналист НГС не смог дозвониться в школу по двум указанным телефонам. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сказали, что пока не могут прокомментировать визит полицейских к матери известного музыканта — «информация уточняется».