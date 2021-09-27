Из школы в центре Новосибирска эвакуировали учеников — на месте МЧС и полиция

Из школы в центре Новосибирска эвакуировали учеников
Днем в понедельник, 27 сентября, эвакуировали учеников СОШ №99 на Чаплыгина, 59. На место приехали сотрудники МЧС, полиции и медицины катастроф.
Как передает с места корреспондент НГС, на улицу вывели все классы
— Школьники говорят, что заминировали, — сказал журналист.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области обещали уточнить информацию по инциденту позже. В службу 112 сообщений о минировании не поступало. Телефон школы на момент написания новости не отвечал.
Вчера в Новосибирске эвакуировали всех людей из «МЕГИ».