27 сентября понедельник
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 4/10
usd 73.01
eur 85.68
Тема дняКак экс-депутат построил в лесу роскошный дом
Все новости
Все новости

Из школы в центре Новосибирска эвакуировали учеников — на месте МЧС и полиция

На улицу вывели все классы

451
1Обсудить

Поделиться

К школе приехали МЧС, полиция и медицина катастроф

К школе приехали МЧС, полиция и медицина катастроф

Поделиться

Из школы в центре Новосибирска эвакуировали учеников

Днем в понедельник, 27 сентября, эвакуировали учеников СОШ №99 на Чаплыгина, 59. На место приехали сотрудники МЧС, полиции и медицины катастроф.

Как передает с места корреспондент НГС, на улицу вывели все классы

— Школьники говорят, что заминировали, — сказал журналист.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области обещали уточнить информацию по инциденту позже. В службу 112 сообщений о минировании не поступало. Телефон школы на момент написания новости не отвечал.

В экстренные службы сигналов о минировании не поступало

В экстренные службы сигналов о минировании не поступало

Поделиться

На территории школы работают пожарные и полицейские

На территории школы работают пожарные и полицейские

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

безопасностьдетиэвакуация
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...