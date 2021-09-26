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В Новосибирске с раннего утра эвакуировали посетителей «МЕГИ»

Всех людей вывели на улицу

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Одна из читательниц сообщила, что поступило сообщение о возможном минировании здания

Одна из читательниц сообщила, что поступило сообщение о возможном минировании здания

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В Новосибирске эвакуировали всех людей из «МЕГИ». Посетителей и сотрудников выгнали на улицу сегодня, 26 сентября, около 10:00.

— Ничего не объяснили, охранник выгнал прям из туалета. Все сотрудники «Икеи» стоят кучкой возле магазина на улице, — рассказал читатель НГС.

Другая читательница сообщила, что поступило сообщение о возможном минировании здания.

В службу 112 информация о происшествиях в «МЕГЕ» не поступала. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области обещали уточнить информацию позже.

Утром, 16 сентября, в Новосибирске эвакуировали Октябрьский и Железнодорожный суды из-за угрозы минирования.

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эвакуацияМЕГА
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