В Новосибирске с раннего утра эвакуировали посетителей «МЕГИ»

В Новосибирске эвакуировали всех людей из «МЕГИ». Посетителей и сотрудников выгнали на улицу сегодня, 26 сентября, около 10:00.
— Ничего не объяснили, охранник выгнал прям из туалета. Все сотрудники «Икеи» стоят кучкой возле магазина на улице, — рассказал читатель НГС.
Другая читательница сообщила, что поступило сообщение о возможном минировании здания.
В службу 112 информация о происшествиях в «МЕГЕ» не поступала. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области обещали уточнить информацию позже.
Утром, 16 сентября, в Новосибирске эвакуировали Октябрьский и Железнодорожный суды из-за угрозы минирования.