Антитеррористическая комиссия НСО прокомментировала сообщения о «минировании» торговых центров

Антитеррористическая комиссия НСО рассказала о сообщениях о «минировании» ТЦ
В Новосибирске несколько торговых центров сегодня утром получили сообщения о минированиях. В антитеррористической комиссии НСО рассказали, что все здания были проверены.
— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования при поступлении таких сообщений реализуются регламентированные мероприятия. Специальными службами проведено обследование зданий на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время объекты работают в обычном режиме, — рассказали корреспонденту НГС в АТК. — Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщения. В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.
Какие именно ТРЦ получили сообщения, в АТК не уточнили. Читатели НГС сообщали об эвакуации «МЕГИ», «Ауры» и «Галереи».
Утром 16 сентября в Новосибирске эвакуировали Октябрьский и Железнодорожный суды из-за угрозы минирования.