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Антитеррористическая комиссия НСО прокомментировала сообщения о «минировании» торговых центров

Все здания были проверены

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Читатели НГС сообщали об эвакуации «МЕГИ», «Ауры» и «Галереи»

Читатели НГС сообщали об эвакуации «МЕГИ», «Ауры» и «Галереи»

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Антитеррористическая комиссия НСО рассказала о сообщениях о «минировании» ТЦ

В Новосибирске несколько торговых центров сегодня утром получили сообщения о минированиях. В антитеррористической комиссии НСО рассказали, что все здания были проверены.

— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования при поступлении таких сообщений реализуются регламентированные мероприятия. Специальными службами проведено обследование зданий на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время объекты работают в обычном режиме, — рассказали корреспонденту НГС в АТК. — Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщения. В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.

Какие именно ТРЦ получили сообщения, в АТК не уточнили. Читатели НГС сообщали об эвакуации «МЕГИ», «Ауры» и «Галереи».

Утром 16 сентября в Новосибирске эвакуировали Октябрьский и Железнодорожный суды из-за угрозы минирования.

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ТРЦминированиятелефонные террористы
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