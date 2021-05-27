Новосибирский музыкант Слава Марлоу победил в рейтинге Forbes

21-летний битмейкер из Новосибирска Слава Марлоу возглавил рейтинг самых перспективных музыкантов моложе 30 лет в России. Список составил журнал Forbes.

Журнал Forbes выложил третий ежегодный список 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. Рейтинг составлялся по десяти номинациям на основе лонг-листа из 100 претендентов. Среди номинаций: «Предприниматели», «Музыка», «Наука и инвестиции», «Спорт и киберспорт» и другое.

Его сформировали редакторы рейтинга с помощью экспертов — предпринимателей, управленцев, инвесторов, консультантов, имеющих вес в той или иной сфере. Также были приняты во внимание результаты голосования на сайте Forbes. Помимо россиян, в лонг-лист попали несколько уроженцев Беларуси, а также представитель Казахстана.