27 мая четверг
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 73.47
eur 89.94
Тема дняКому дадут пособия на детей от 8 до 17 лет?

Все новости

Все новости

Новосибирский музыкант Слава Марлоу победил в рейтинге Forbes

Музыкант выиграл в номинации «Музыка» — жюри отметили его конкурентоспособность и признание в сообществе

777
11Обсудить

Поделиться

Славу Марлоу также приглашал на интервью Юрий Дудь

Славу Марлоу также приглашал на интервью Юрий Дудь

Поделиться

Слава Марлоу вошел в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет

21-летний битмейкер из Новосибирска Слава Марлоу возглавил рейтинг самых перспективных музыкантов моложе 30 лет в России. Список составил журнал Forbes.

Журнал Forbes выложил третий ежегодный список 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. Рейтинг составлялся по десяти номинациям на основе лонг-листа из 100 претендентов. Среди номинаций: «Предприниматели», «Музыка», «Наука и инвестиции», «Спорт и киберспорт» и другое.

Его сформировали редакторы рейтинга с помощью экспертов — предпринимателей, управленцев, инвесторов, консультантов, имеющих вес в той или иной сфере. Также были приняты во внимание результаты голосования на сайте Forbes. Помимо россиян, в лонг-лист попали несколько уроженцев Беларуси, а также представитель Казахстана.

— При формировании списка номинантов учитывались следующие критерии: возраст (не старше 30 лет), признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровне. Критерии сформированы при участии аналитиков McKinsey. Для оценки медийности героев использованы данные «Яндекса», «Facebook Россия» и «Скан-Интерфакс», — сообщили составители рейтинга.

Слава Марлоу победил в номинации «Музыка», вместе с ним там были Клава Кока, группа Cream Soda, рэпер Хаски, исполнитель Lovanda, дуэт IC3PEAK, певец Niletto, дуэт HammAli & Navai, певица Дора и диджей Imanbek. Всего в этой номинации оказалось три победителя, кроме Славы Марлоу: Cream Soda и Imanbek.

— Мне кажется, я слишком экспрессивный для бизнеса. Я очень отдален от него. Несмотря на то, что я зарабатываю какие-то деньги на производстве музыки, это не совсем бизнес, это скорее какой-то хендмейд, — приводит цитату Славы журнал Forbes.

Слава Марлоу (Артем Готлиб) — 21-летний музыкант из Новосибирска. Он начал набирать популярность осенью 2019 года, когда выпустил видеоклип, в котором предложил Моргенштерну записать совместный трек. Тот ему ответил, и с тех пор они стали работать вместе.

Позже Слава стал развивать сольное творчество, выпустил хиты «Снова я напиваюсь», «Ты горишь, как огонь» и лирическую песню «По глазам», в которой есть отсылки к страшной аварии, случившейся на площади Калинина в 2011 году. Музыканта отметили и на Первом канале — его пригласили на передачу «Вечерний Ургант».

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

музыкарейтингуспехбизнес
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (11)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...