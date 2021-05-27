Новосибирский музыкант Слава Марлоу победил в рейтинге Forbes

Слава Марлоу вошел в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет
21-летний битмейкер из Новосибирска Слава Марлоу возглавил рейтинг самых перспективных музыкантов моложе 30 лет в России. Список составил журнал Forbes.
Журнал Forbes выложил третий ежегодный список 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. Рейтинг составлялся по десяти номинациям на основе лонг-листа из 100 претендентов. Среди номинаций: «Предприниматели», «Музыка», «Наука и инвестиции», «Спорт и киберспорт» и другое.
Его сформировали редакторы рейтинга с помощью экспертов — предпринимателей, управленцев, инвесторов, консультантов, имеющих вес в той или иной сфере. Также были приняты во внимание результаты голосования на сайте Forbes. Помимо россиян, в лонг-лист попали несколько уроженцев Беларуси, а также представитель Казахстана.
— При формировании списка номинантов учитывались следующие критерии: возраст (не старше 30 лет), признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровне. Критерии сформированы при участии аналитиков McKinsey. Для оценки медийности героев использованы данные «Яндекса», «Facebook Россия» и «Скан-Интерфакс», — сообщили составители рейтинга.
Слава Марлоу победил в номинации «Музыка», вместе с ним там были Клава Кока, группа Cream Soda, рэпер Хаски, исполнитель Lovanda, дуэт IC3PEAK, певец Niletto, дуэт HammAli & Navai, певица Дора и диджей Imanbek. Всего в этой номинации оказалось три победителя, кроме Славы Марлоу: Cream Soda и Imanbek.
— Мне кажется, я слишком экспрессивный для бизнеса. Я очень отдален от него. Несмотря на то, что я зарабатываю какие-то деньги на производстве музыки, это не совсем бизнес, это скорее какой-то хендмейд, — приводит цитату Славы журнал Forbes.
Слава Марлоу (Артем Готлиб) — 21-летний музыкант из Новосибирска. Он начал набирать популярность осенью 2019 года, когда выпустил видеоклип, в котором предложил Моргенштерну записать совместный трек. Тот ему ответил, и с тех пор они стали работать вместе.
Позже Слава стал развивать сольное творчество, выпустил хиты «Снова я напиваюсь», «Ты горишь, как огонь» и лирическую песню «По глазам», в которой есть отсылки к страшной аварии, случившейся на площади Калинина в 2011 году. Музыканта отметили и на Первом канале — его пригласили на передачу «Вечерний Ургант».