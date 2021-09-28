«Перед всеми директриса дергала меня за волосы на линейке»: Слава Марлоу рассказал Дудю о жизни в Новосибирске

Слава Марлоу рассказал Юрию Дудю о жизни в Новосибирске
На канале Юрия Дудя на YouTube вышло новое интервью с музыкантом из Новосибирска Славой Марлоу (Артем Готлиб) под названием «Суперуспех и депрессия в 21 год».
Разговор Юрия Дудя и Славы Марлоу начался с обсуждения новостей за год: музыкант купил недавно трусы Tom Ford за 20 тысяч рублей, съездил первый раз в Дубай, выпустил успешный альбом «Артем», два больших трека («Снова я напиваюсь» и «Ты горишь как огонь»), снял клип и завел собаку.
О премии «Муз ТВ» и
Forbеs
Слава Марлоу ответил, почему он не стал петь свою песню на премии «Муз ТВ», а просто станцевал под фонограмму песни «Ты горишь как огонь»:
— Я, на самом деле, надеялся, что что-нибудь у меня будет. Я очень хотел сделать фотографию, где я из этой тарелочке гречку ем. Мне показалось это прикольным. И я правда подумал, что было бы логично назвать открытием года меня. Просто потому, что, блин, обалдеть, сколько я за год успел сделать! Было бы приятно (премию получила группа Dabro. — Прим. ред.).
Музыкант признался, что чувствовал себя «главной злюкой», когда просто танцевал на сцене.
Юрий Дудь спросил Марлоу о том, правда ли, что он заработал 2 миллиона долларов за год, как указано в рейтинге Forbs, вышедшем летом.
— Я не знаю, я не считал. Первая ассоциация у меня — это Скрудж МакДак, который сидит такой и считает монеты золотые. Когда это всё появилось в сети, через какое-то время я понял, что я бы хотел, чтобы это всё оттуда убрали, потому что это как-то вообще не очень прикольно. Я хочу жить нормальной жизнью, ходить по улицам. Я не хочу, чтобы ко мне в дом вломились. Это какой-то бред. Мне и так бывает периодически тяжело поддерживать связи с людьми, с которыми я давно знаком, просто из-за количества подписчиков на YouTube и в Instagram, а здесь к этому еще добавляется публичное афиширование заработков. Для чего это?! — не понимает Марлоу.
О жизни в Новосибирске
— Я вообще в Новосибе по экстриму угарал, — заметил Слава Марлоу и пояснил это тем, что первый маникюр сделал задолго до переезда в Москву — в 16 лет в Новосибирске. С этим ему помогла мама.
Слава Марлоу также рассказал, что не пошел на школьный выпускной, потому что нужно было сдавать 18 тысяч, из которых половина шла на подарки учителям:
— У меня прикольная школа: были учителя, которые меня поддерживали, с которыми мне было комфортно, и друзья. Но в целом школу я не любил никогда — это какой-то прикол большой: 11 лет жизни у тебя по расписанию проходят. Многие вещи мне с трудом удалось простить. У меня была история, как меня хотели вышвырнуть из школы за покрашенные волосы. Перед всеми одноклассниками директриса дергала меня за волосы на линейке.
Поэтому Слава Марлоу рассчитал, сколько учителя получат на подарки со всех, и решил не идти на выпускной. Вместо этого они вдвоем с мамой ели пиццу, пили вино и смотрели «Суперсемейку 2».
Слава Марлоу рассказал, что хотел поступать в Барнаул на заочное отделение на звукорежиссуру, потому что в Новосибирске не было подходящего направления. Но в итоге поступил в Санкт-Петербургский институт кино и телевидения, откуда после его отчислили.
О новом альбоме и депрессии
Песню «Человек» Марлоу написал в «разгар депрессии». В ней есть такие слова: «Лейблы (звукозаписывающие компании. — Прим. ред.) хотят мою задницу — 300 тысяч долларов. Парень из Сиба не останется больше голодным». Тогда, в октябре-ноябре 2020 года, признался Слава Марлоу Дудю, лейблы начали предлагать ему большие авансы — более 500 тысяч долларов, но он боится попасть в кабалу.
По словам Марлоу, депрессия началась в октябре 2020 года, а в стране мало говорят про важность ментального здоровья:
— Никому не объяснишь, что с тобой такое. Ты просыпаешься с утра и не можешь с кровати встать, не можешь до туалета дойти, не можешь приготовить себе кашу. И тогда мне показалось, что это временный период моей жизни, и периодически становилось лучше, как-то я забывался. Но в итоге, чем больше я тянул, тем сильнее это било по башке со временем.
В итоге музыкант выбрал медикаментозное лечение и психотерапевта, но не советует никому пить антидепрессанты самостоятельно, а рекомендует обратиться к специалисту.
Музыкант считает, что у многих бывают проблемы с ментальным здоровьем, но часто нежелание что-то делать объясняют ленью. Во многом выбраться из этого состояния ему помогла мама, которая является психотерапевтом. Она прилетела в Москву к сыну, помогла с выбором психотерапевта и таблеток. Недавно улетела обратно в Новосибирск.
Недавняя поездка в Новосибирск тоже помогла Славе Марлоу в избавлении от депрессии, по его словам:
— Так весело и задорно давно не проводил время! Я был рад увидеть всех своих друзей. А еще мы по приколу купили старенький Bentley Continental GT 2006 года в Новосибирске. Я не знаю, что там с ним не так, но он продавался очень дешево.
На нем они поехали по проселочным дорогам в Искитим и хотели сделать что-то глупое. В итоге их автомобиль вытаскивал эвакуатор.
Об отношениях
Во время разговора Слава Марлоу признался, что любит Карину Карамбейби, которая снялась в клипе на песню «Ты горишь как огонь». Они признались друг другу в том, что нравятся, перед концертом группы «Френдзоны». Слава хранит аудиозапись своего признания — возможно, она появится в каком-то его альбоме. Сейчас они встречаются.
Ранее мы рассказывали о том, почему к маме Славы Марлоу в Новосибирске пришли полицейские.