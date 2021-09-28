«Перед всеми директриса дергала меня за волосы на линейке»: Слава Марлоу рассказал Дудю о жизни в Новосибирске

— Я, на самом деле, надеялся, что что-нибудь у меня будет. Я очень хотел сделать фотографию, где я из этой тарелочке гречку ем. Мне показалось это прикольным. И я правда подумал, что было бы логично назвать открытием года меня. Просто потому, что, блин, обалдеть, сколько я за год успел сделать! Было бы приятно (премию получила группа Dabro. — Прим. ред.).



Музыкант признался, что чувствовал себя «главной злюкой», когда просто танцевал на сцене.



Юрий Дудь спросил Марлоу о том, правда ли, что он заработал 2 миллиона долларов за год, как указано в рейтинге Forbs, вышедшем летом.



— Я не знаю, я не считал. Первая ассоциация у меня — это Скрудж МакДак, который сидит такой и считает монеты золотые. Когда это всё появилось в сети, через какое-то время я понял, что я бы хотел, чтобы это всё оттуда убрали, потому что это как-то вообще не очень прикольно. Я хочу жить нормальной жизнью, ходить по улицам. Я не хочу, чтобы ко мне в дом вломились. Это какой-то бред. Мне и так бывает периодически тяжело поддерживать связи с людьми, с которыми я давно знаком, просто из-за количества подписчиков на YouTube и в Instagram, а здесь к этому еще добавляется публичное афиширование заработков. Для чего это?! — не понимает Марлоу.

