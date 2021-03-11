Слава Мэрлоу заявил, что его отчислили из вуза

21-летний музыкант Слава Мэрлоу (настоящее имя Артем Готлиб) заявил, что его отчислили из вуза. С 2018 года он учился в Институте кино и телевидения (СпбГИКиТ) на факультете экранных искусств по специальности «Продюсер кино и телевидения».
После школы парень хотел остаться в Новосибирске, поступить учиться на заочное отделение на звукоинженера в Барнауле и раз в полгода приезжать на экзамены. Но планы поменялись. Битмейкер переехал из Новосибирска в Санкт-Петербург в 2018 году, тогда же он поступил в СпбГИКиТ. Затем он познакомился с Алишером Моргенштерном, и они стали работать вместе. Совместный альбом «Легендарная пыль» принес Мэрлоу известность и первые большие деньги.
На днях у Мэрлоу вышло видео на песню «Ты горишь, как огонь» о любви к необычной девушке. В том, как юный новосибирец стал звездой шоу-бизнеса и заработал миллионы — мы разбирались ранее.
В интервью Юрию Дудю Мэрлоу рассказывал, как он познакомился с Моргенштерном.