Слава Мэрлоу заявил, что его отчислили из вуза

После школы парень хотел остаться в Новосибирске, поступить учиться на заочное отделение на звукоинженера в Барнауле и раз в полгода приезжать на экзамены. Но планы поменялись. Битмейкер переехал из Новосибирска в Санкт-Петербург в 2018 году, тогда же он поступил в СпбГИКиТ. Затем он познакомился с Алишером Моргенштерном, и они стали работать вместе. Совместный альбом «Легендарная пыль» принес Мэрлоу известность и первые большие деньги.