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Тема дняИстория сибирячки, которая сделала ЭКО в 48 лет

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Слава Мэрлоу заявил, что его отчислили из вуза

Музыкант из Новосибирска поступил в питерский вуз в 2018 году

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Сейчас сибиряк активно занимается своей карьерой. А вот времени на учебу, видимо, не остается

Сейчас сибиряк активно занимается своей карьерой. А вот времени на учебу, видимо, не остается

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21-летний музыкант Слава Мэрлоу (настоящее имя Артем Готлиб) заявил, что его отчислили из вуза. С 2018 года он учился в Институте кино и телевидения (СпбГИКиТ) на факультете экранных искусств по специальности «Продюсер кино и телевидения».

Такую публикацию Мэрлоу сделал несколько часов назад

Такую публикацию Мэрлоу сделал несколько часов назад

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После школы парень хотел остаться в Новосибирске, поступить учиться на заочное отделение на звукоинженера в Барнауле и раз в полгода приезжать на экзамены. Но планы поменялись. Битмейкер переехал из Новосибирска в Санкт-Петербург в 2018 году, тогда же он поступил в СпбГИКиТ. Затем он познакомился с Алишером Моргенштерном, и они стали работать вместе. Совместный альбом «Легендарная пыль» принес Мэрлоу известность и первые большие деньги.

На днях у Мэрлоу вышло видео на песню «Ты горишь, как огонь» о любви к необычной девушке. В том, как юный новосибирец стал звездой шоу-бизнеса и заработал миллионы — мы разбирались ранее.

В интервью Юрию Дудю Мэрлоу рассказывал, как он познакомился с Моргенштерном.

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МоргенштернСлава Мэрлоу
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