99-я школа станет частью лицея «Надежда Сибири». Родители ждут повышения взносов, мэрия считает их добровольными

Слияние и поглощение

В начале апреля стало известно о готовящемся объединении учебных заведений. Проведено уже несколько школьных собраний, а по школьным WhatsApp-чатам разосланы сообщения с их кратким итогом.



В сообщениях говорится, что с 1 сентября школа № 99 в результате объединения также станет называться лицеем № 22. Родителей также предупредили, что школа переходит на обучение триместрами в рамках пятидневной недели. Директором единого учреждения станет директор лицея № 22 Лариса Потеряева, а руководить бывшей школой № 99 будет её заместитель.



Оба учебных заведения в Новосибирске довольно известны. Лицей считается одной из старейших школ города: он ведет свою историю с 1903 года, когда на этом месте в двухэтажном кирпичном здании появилась женская гимназия. Самым известным выпускником является бывший новосибирский мэр и губернатор Виктор Толоконский.

Школа № 99 хоть и моложе (с 1951 года), но тоже в Новосибирске достаточно популярна: находится в самом центре города, здесь проходят углубленное изучение предметов художественно-эстетического цикла. Самым известным учеником 99-й школы стал Слава Марлоу — известный российский битмейкер, продюсер и певец, первую известность получил благодаря работе с Моргенштерном.