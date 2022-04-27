99-я школа станет частью лицея «Надежда Сибири». Родители ждут повышения взносов, мэрия считает их добровольными
Чего еще ждут родители от слияния
В Новосибирске решили объединить два известных учебных заведения: школу № 99 и лицей № 22 «Надежда Сибири». Проект проходит согласования в структурах городской администрации, но в учреждениях всё представляют как уже принятое решение. Осенью ученики 99-й школы придут учиться в лицей, а их родители со временем будут платить больше «добровольных» взносов на развитие учебного заведения. Корреспондент НГС Илья Калинин выяснил, для чего нужна эта реорганизация и что о ней думают родители учеников 99-й школы.
Слияние и поглощение
В начале апреля стало известно о готовящемся объединении учебных заведений. Проведено уже несколько школьных собраний, а по школьным WhatsApp-чатам разосланы сообщения с их кратким итогом.
В сообщениях говорится, что с 1 сентября школа № 99 в результате объединения также станет называться лицеем № 22. Родителей также предупредили, что школа переходит на обучение триместрами в рамках пятидневной недели. Директором единого учреждения станет директор лицея № 22 Лариса Потеряева, а руководить бывшей школой № 99 будет её заместитель.
Оба учебных заведения в Новосибирске довольно известны. Лицей считается одной из старейших школ города: он ведет свою историю с 1903 года, когда на этом месте в двухэтажном кирпичном здании появилась женская гимназия. Самым известным выпускником является бывший новосибирский мэр и губернатор Виктор Толоконский.
Школа № 99 хоть и моложе (с 1951 года), но тоже в Новосибирске достаточно популярна: находится в самом центре города, здесь проходят углубленное изучение предметов художественно-эстетического цикла. Самым известным учеником 99-й школы стал Слава Марлоу — известный российский битмейкер, продюсер и певец, первую известность получил благодаря работе с Моргенштерном.
Корреспондент НГС попытался получить комментарий у директоров этих заведений. Руководитель 22-го лицея Лариса Потеряева, как сообщали у нее в приемной, постоянно в разъездах или на совещаниях. Журналисту удалось дозвониться до руководителя школы № 99 Екатерины Плетневой, но она не стала ничего комментировать, пояснив, что «не имеет права», так как это «идет от департамента образования». Плетнева даже не пояснила, что будет с ней после того, как она покинет пост директора школы.
Что говорят родители
Некоторую информацию удалось получить от родителей, которых журналист НГС встречал возле школы после очередного собрания по объединению учебных заведений. В разных классах такие собрания проходили в разные дни. В этот раз из школы выходили родители шестых, седьмых, десятых и одиннадцатых классов. По их словам, после объединения в средних и старших классах их школы появятся профильные классы.
— Извините, я на работу опаздываю… Это полный пипец! — бросил на ходу чей-то отец, спешащий из школы к своему автомобилю.
— Я в шоке, в каких-то профильных старших классах вообще не будет, допустим, химии. Например, маркетинговый профильный класс: химии и физики там вообще не будет… В 10-м классе, у меня туда ребенок поступает, будет гуманитарно-маркетинговый класс. Там будет философия, маркетинг, история общества... Будет еще инженерный класс, где есть математика, физика, а химии может не быть. Если вам нужна химия и биология, это будет только в 22-м лицее: пожалуйста, поступайте туда на конкурсной основе. Там много профильных классов, а у нас всего два профиля: в 10-м классе и в 6–7-х, — рассказала мама десятиклассника.
— Для шестиклассников, которые переходят в седьмой класс, будет три класса: один инженерный — это усиленная математика, информатика, скорее всего, физика, а остальные два — обычные. Но в этот профильный класс будет жесткий отсев. Объединение это якобы для улучшения образования, чтоб дети уже знали, куда идти после школы, — пояснила вторая родительница.
— Одна из целей объединения — у 22-го лицея очень хорошая база для дополнительного образования, возможностей больше… Для 9-го класса будет как везде: выпускают, выдают аттестаты и в 10-й класс будут поступать на условиях своего аттестата. В профильные классы детей с тройками по профильным предметам не возьмут, в непрофильные, общеобразовательные, возьмут всех, — объяснила смысл оптимизации еще одна женщина, выходившая с собрания.
Никакие изменения не коснутся и выпускников — одиннадцатиклассников. Некоторых родителей радовало, что изменится питание. Одна женщина высказалась на этот счет очень категорично:
— Будет собственная столовая. Сейчас у нас комбинат питания — и кормят отвратительно! Так и напишите на НГС. А у них (лицея № 22. — Прим. ред.) своя столовая, и говорят, что там кормят намного лучше. Получается, у нас она тоже будет своя.
Другие недовольно замечали, что изменится сумма взносов, которую собирают в школах как бы на добровольных началах, но все понимают: если сдавать не будешь, можешь поставить под удар своего ребенка.
— У нас (в 22-й школе. — Прим. ред.) мы сдавали в попечительский фонд 2000 рублей в полугодие, а там будет, по-моему, 800 рублей в месяц, — заметила одна из женщин.
— Пока что родители до конца не поняли, в какую сторону это обернется. Думаю, для детей это будет всё же больше позитивный момент. А вот для родителей… — многозначительно оборвал фразу другой вышедший из здания школы родитель.
Комментарий авторов реорганизации
В Департаменте образования мэрии Новосибирска прокомментировали происходящее слияние, уточнив, что в настоящее время проект еще проходит процедуру согласования в структурных подразделениях муниципалитета. Объединение двух учебных заведений под вывеской лицея не предполагает изменений их местонахождения или строительства дополнительного здания.
— Целью объединения образовательных учреждений является создание условий по эффективному управлению кадровыми, финансовыми, материально-техническими и информационными ресурсами, расширение образовательного пространства для реализации эффективных проектов, улучшения материально-технического оснащения, повышения доступности качественного образования, расширение контингента обучающихся, — сообщили в ответе на запрос журналиста в пресс-центре мэрии.
В департаменте образования напомнили, что никаких поборов в учебных заведениях быть не должно: взносы — дело исключительно добровольное.
Что касается конкретных структурных изменений, а также изменений в образовательном процессе, в мэрии предпочли не комментировать это до полного согласования проекта и утверждения нового штатного расписания:
— МАОУ «Лицей № 22 "Надежда Сибири"» и МБОУ СОШ № 99 финансируются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, обеспечивают реализацию права граждан на бесплатное качественное образование и осуществляют образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС). Организационно-кадровые мероприятия в общеобразовательных организациях будут проведены после издания нормативного акта и утверждения нового штатного расписания. Образовательная деятельность по реализации ФГОС будет продолжена.
21 апреля НГС рассказал о планах мэрии снести здание лицея № 185 и вырубить там деревья. На этом месте должна появиться новая трехэтажная школа с бассейном: на всё будет потрачен почти миллиард рублей.