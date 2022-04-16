Юрий Дудь и Екатерина Шульман признаны иноагентами
Новый список опубликовал Минюст
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В реестр СМИ-иноагентов Минюст внес еще девять человек. Это журналист Юрий Дудь, политолог Екатерина Шульман, карикатурист и художник Сергей Елкин, журналист Роман Доброхотов, а также журналисты Карен Шаинян, Мария Сабунаева, Алексей Семенов, Кирилл Кругликов и Регина Дзугкоева.
Таким образом на сегодня в список иноагентов входят 142 человека.
Известно, что Юрий Дудь и Екатерина Шульман сейчас находятся за границей.