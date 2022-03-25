Под Новосибирском возвели 11 мостов — вдоль каналов здесь построят 880 коттеджей и первый в России триатлон-парк

Один из факторов, который может смутить покупателей, — это категория земли. Переводить ее в участки для индивидуального жилищного строительства Алексей Кузнецов не стал, и формально она дачная. Решение девелопер объяснил нежеланием властей брать на себя ответственность: ИЖС означает необходимость строить новые детсады и школы. При этом вся эта инфраструктура, заверил он, будет доступна будущим жителям в «Пригородном просторе».



Еще один фактор — соседство. Формально «Белая база» сегодня — не просто коттеджный поселок, а территория комплексного развития. Она включает в себя одноименные бизнес-парк и ритейл-парк, который открыли в 2020 году. Бизнес-парк сегодня пока только развивается, и, как признался Алексей Кузнецов, фактически он пока сам себе резидент.



— 1 марта я получил технические условия на первую в Сибири частную газораспределительную станцию. Я 6 лет этого добивался, и «Газпром» наконец нам выдал техусловия на 10 тысяч кубов часовой нагрузки, — рассказал он. — Приобретаем асфальтобетонное оборудование, будем строить асфальтовый завод и делать асфальт — у нас много благоустройства, нужен асфальт. Делаем большую площадку для транспорта, потому что у нас стоит много фур, им нужно делать ТО, ремзоны, офисы для компаний. Логисты стоят в очереди — это компании, которые занимаются грузоперевозками и имеют свой парк грузовых автомобилей. Здесь им удобно: федеральная трасса, в город не надо заезжать, в пробках толкаться. Сейчас заканчиваем бытовой комплекс для водителей, где они могут и поесть, и отдохнуть, и в душ сходить, просто посидеть в чистом, приятно пахнущем помещении.

