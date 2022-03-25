Под Новосибирском возвели 11 мостов — вдоль каналов здесь построят 880 коттеджей и первый в России триатлон-парк

Весной 2022 года в Толмачёвском сельсовете фактически в поле появились железобетонные мосты. Их перекинули через длинный петлеобразный канал, и мосты стали «точкой невозврата» для нового проекта девелопера микрорайона «Пригородный простор» Алексея Кузнецова. На территории в несколько сотен гектаров появится необычный коттеджный поселок, центром которого должен стать первый в России открытый триатлон-парк. Подробности узнала Лиза Пичугина.
В конце февраля за селом Толмачёво и недалеко от проданного недавно долгостроя ТЭЦ-6 начали строить мосты. Необычную стройку затеял девелопер расположенного относительно недалеко микрорайона «Пригородный простор» Алексей Кузнецов. Мосты он называет точкой невозврата: их возведение фактически означает, что амбициозный проект, задуманный много лет назад и получивший название «Белая база», всё-таки будет реализован полностью.
Строительство мостов откладывали несколько раз — слишком много переменных должно было сойтись: выходные со свободными дорогами, морозы (а зима в этом году как назло была теплой), доступная техника. Сам монтаж занял две недели. За это время над бывшим болотом с вырытым практически в его центре длинным каналом появилось 11 мостовых пролетов: 9 автомобильных и 2 пешеходных.
Канал выполняет две важные функции. Первая — техническая. «Белая база» — это около 300 га обводненных грунтов, фактически болота, которые Алексей Кузнецов, по его словам, «собирал» с 2013 года и с которых нужно увести лишнюю воду.
— По моим многолетним наблюдениям, 5 апреля со стороны поселка Речник идет залповый сброс воды, и долина наполняется водой. Это прямо Голландия, весной здесь очень красиво, — рассказал девелопер. — Канал предназначен для того, чтобы ловить эту воду. У нас уже стоят здесь насосы дренажные, и если уровень воды высокий, то мы ее перекачиваем в наши же озера — их мы почистим.
Другая функция — спортивная, она стала основой концепции проекта: здесь должен появиться открытый триатлон-парк. Канал сочетает три дистанции для одной из дисциплин триатлона — плавания: большая петля соответствует мужской дистанции, два моста перекинуты через петли поменьше — женскую и детскую. Глубина канала — около 6 м, под мостами можно будет легко проплыть даже на лодке, говорит Алексей Кузнецов. Внутри его петли — остров, на котором хотят построить спортивный центр.
— Основные идеи — дети и спорт, что у нас еще есть. В «Пригородном просторе» у нас дети: садики мы построили, теперь школу строим. Поэтому здесь — спорт, — объясняет девелопер логику концепции. — Чего у нас нет? В России нет ни одного открытого триатлон-парка, ближайший — в Астане. Наш будет первым в России.
Алексей Кузнецов рассказал, что плотно общается с двумя федерациями триатлона — российской и региональной. В ближайшее время должна пройти встреча с их представителями: окончательно проект спортцентра и сроки еще не установлены.
Член правления Федерации триатлона Новосибирской области Егор Вострухов рассказал журналисту НГС, что организация участвует в проекте консультационно, и подтвердил, что намерения — серьезные.
— Проект уникален, и он точно будет: есть вероятность, что его либо уже в этом году запустят, по крайней мере какую-то часть, либо в следующем, — сказал он.
Сейчас новосибирские триатлонисты зимой проводят тренировки в краснообской «Армаде», где в одном здании есть и бассейн, и тренажерный зал, и велотренажеры. Но «Белую базу» в федерации рассматривают не только для тренировок и сборов, но и для проведения соревнований.
— В Новосибирске нет подходящего места, полноценные соревнования по триатлону мы не можем провести: нужны водоем, хороший асфальт и дорога, которую не нужно перекрывать, — полиция не очень охотно идет навстречу, чтобы перекрывать улицы, — объяснил Егор Вострухов. — Если говорить про полноценный триатлон, то регионов [с такой возможностью] не так много. И любительские или детские соревнования — это одно, а крупные профессиональные — другое.
Алексей Кузнецов отметил, что триатлон-парк сможет привлечь не только триатлонистов: его инфраструктура подойдет отдельно для пловцов, бегунов, велосипедистов, лыжников, гребцов. И не обязательно профессиональных. Парк ориентируют в том числе на тех, кто в «Белой базе» будет жить.
— Сейчас триатлон — это современный гольф: все богатые и продвинутые не играют в гольф, они занимаются чем-то таким, что ближе к экстриму, к путешествиям; грязь, пот, камни — я сам такой же, — смеется он. — Есть огромное количество людей, которые занимаются каждый день, им нужно каждый день плавать, бегать, кататься на велике. При этом есть какой-то бизнес, какая-то активность: кто-то при должности, кто-то чиновник — у них вся жизнь по секундам расписана и нет возможности уйти с совещания спортом заниматься. Они больше ездят: поплавал в одном месте, побегал — в другом, покатался — в третьем, и ещё плюс дети, семья, работа. А здесь вы в 6 утра встали, потренировались, к 8 уже привезли детей в школу или садик — и у вас день свободен.
Всего в проекте запланировано 880 участков для индивидуальных домов, в первой очереди — десятая часть, 88: это участки по 5–10 соток на левой стороне центрального канала. Участки сейчас обеспечивают коммуникациями, их ведут под землей — бурением. Помимо электросетей, участки обеспечивают газом, водопроводом (его тянут из «Пригородного простора», а там — вдвое увеличивают мощность очистных сооружений), центральной канализацией, для которой построят очистные сооружения, как в «Пригородном просторе». В продаже, согласно сайту проекта, сегодня 32 участка стоимостью от 1 до 1,5 млн рублей.
Часть участков будут продавать для строительства, на части — строить сами. Алексей Кузнецов рассказал, что для проекта пока разработали один вариант типового дома — дом-конструктор с площадью от 150 до 220 кв. м — в зависимости от того, будет ли к нему пристроен гараж или хозблок. Но будут и другие варианты. Несколько домов уже заложены, их планировали строить параллельно со спортивной инфраструктурой и благоустройством, но будет ли строительство массовым, непонятно — из-за санкций.
— Дома были спроектированы в сотрудничестве с фирмой Velux, датским производителем светопрозрачных кровельных конструкций, а их планы пока непонятны. Основная фишка была в том, что мы будем использовать новинки, которых пока нет в России. И сейчас архитектура под большим вопросом, — отметил девелопер. — Мы сейчас строим первый дом, набиваем руку, но что делать со вторым, пока непонятно. У нас нет ни одного завода по производству мансардных окон.
Сколько будут стоить готовые дома, пока тоже неясно, но Алексей Кузнецов уже пообещал, что дешевыми они не будут. Но в том, что покупатели найдутся, он не сомневается: он рассчитывает на тех, у кого уже есть свой дом, но в другом месте, и на тех, кто, возможно, хотел жить в собственном доме, но не хотел связываться с возможными трудностями, в том числе строительством и проблемами канализации.
По мнению управляющего партнера компании «Макромир» Игоря Зеленского, спортивная концепция проекта может привлечь покупателей.
— Общество сейчас в целом в сторону здорового образа жизни движется, такая тенденция есть. Триатлон, забеги и другие соревнования — среди моих знакомых было много людей, которые там участвовали, и много тех, кто ездил болеть за своих знакомых. Запрос есть, — заверил он.
Цену продажи земли в проекте он оценил как «хорошую», но сказать, насколько она сегодня в рынке, затруднился — слишком нестабилен рынок. При этом, по мнению Зеленского, сейчас загородное жилье будет развиваться — на это есть установка «сверху».
Один из факторов, который может смутить покупателей, — это категория земли. Переводить ее в участки для индивидуального жилищного строительства Алексей Кузнецов не стал, и формально она дачная. Решение девелопер объяснил нежеланием властей брать на себя ответственность: ИЖС означает необходимость строить новые детсады и школы. При этом вся эта инфраструктура, заверил он, будет доступна будущим жителям в «Пригородном просторе».
Еще один фактор — соседство. Формально «Белая база» сегодня — не просто коттеджный поселок, а территория комплексного развития. Она включает в себя одноименные бизнес-парк и ритейл-парк, который открыли в 2020 году. Бизнес-парк сегодня пока только развивается, и, как признался Алексей Кузнецов, фактически он пока сам себе резидент.
— 1 марта я получил технические условия на первую в Сибири частную газораспределительную станцию. Я 6 лет этого добивался, и «Газпром» наконец нам выдал техусловия на 10 тысяч кубов часовой нагрузки, — рассказал он. — Приобретаем асфальтобетонное оборудование, будем строить асфальтовый завод и делать асфальт — у нас много благоустройства, нужен асфальт. Делаем большую площадку для транспорта, потому что у нас стоит много фур, им нужно делать ТО, ремзоны, офисы для компаний. Логисты стоят в очереди — это компании, которые занимаются грузоперевозками и имеют свой парк грузовых автомобилей. Здесь им удобно: федеральная трасса, в город не надо заезжать, в пробках толкаться. Сейчас заканчиваем бытовой комплекс для водителей, где они могут и поесть, и отдохнуть, и в душ сходить, просто посидеть в чистом, приятно пахнущем помещении.
Формально земля «Белой базы», согласно выборочным выпискам из ЕГРН, оформлена на ПК «Рост» — потребительский кооператив по созданию условий для развития малого и среднего бизнеса. Им, согласно данным «Контур.Фокуса», руководит Евгений Тушков, и формально они с Алексеем Кузнецовым не связаны, а члены кооператива в документах не указаны. На компанию оформлен товарный знак «Культурно торговать — почетный труд!» — под ним работает ритейл-парк. Выручка ПК «Рост» за 2020 год составила 27,4 млн рублей, чистая прибыль — 10,4 млн рублей. На балансе компании к концу 2020 года было 126 млн рублей.
Сам Алексей Кузнецов — депутат Совета депутатов Толмачёвского сельсовета и является участником и/или руководителем около 20 компаний. Среди них множество строительных и компаний-техзаказчиков, «ПромСтройСклад», которая занимается выращиванием зерновых культур, некоммерческий «Спортивный клуб "Пригородный простор"», частный детский сад «Кубики», ресторан «Ферма». Почти все они работают в главном детище Кузнецова — микрорайоне «Пригородный простор». В прошлом году девелопер построил и открыл рядом с ним железнодорожную станцию, которая, впрочем, рассчитана не только на жителей сельского микрорайона, но и на соседнюю «Чистую Слободу».