Крест на селе: новосибирский депутат внезапно поддержал законопроект, который лишит его власти

26 января будет первое чтение законопроекта Клишаса и Крашенинникова о публичной власти. Они фактически предложили вернуться к советской системе: упразднить местное самоуправление, отменить 131 федеральный закон. Почему я поддерживаю такое нововведение?



В Новосибирской области порядка 420 сельсоветов. Новосибирский район — это около 150 тысяч жителей, которые живут в 18 сельсоветах. Везде есть выбранные главы и советы депутатов.



99% сельсоветов Новосибирской области — мертвые с точки зрения доходов, какой-то политической жизни. Есть сельсоветы, в которых живет несколько тысяч человек, и они абсолютно дотационные. В них бесплатные сельхозземли, нет никаких предприятий, и все доходы бюджета сельсовета — это субсидии и дотации, которые приходят из района или бюджетов более высоких уровней на какие-то целевые вещи.



Деятельность большинства муниципалитетов бессмысленна. Депутатов многих днем с огнем не найдешь, а если нашел — ну он пришел раз в три месяца, лапку поднял и ушел, смысла от него никакого нет. Это всё создает огромное социально-политическое напряжение во время выборной кампании и никому не нужные издержки между избирательными циклами.