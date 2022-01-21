Крест на селе: новосибирский депутат внезапно поддержал законопроект, который лишит его власти

16 декабря 2021 года сенатор от Красноярского края Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников (оба представляют партию «Единая Россия») внесли законопроект, который должен изменить систему муниципальной власти. Они предложили фактически избавиться от сельских властей и урезать полномочия муниципальных. Законопроект уже вызвал возмущение у муниципальных депутатов в разных регионах России. Алексей Кузнецов — руководитель проекта «Пригородный простор» в Новосибирском районе и заместитель председателя Совета депутатов Толмачёвского сельсовета, где он также возглавляет комиссию по бюджету, налогам и вопросам местного самоуправления и соблюдения законности. Он рассказал, почему сельсоветам закон может принести пользу.
26 января будет первое чтение законопроекта Клишаса и Крашенинникова о публичной власти. Они фактически предложили вернуться к советской системе: упразднить местное самоуправление, отменить 131 федеральный закон. Почему я поддерживаю такое нововведение?
В Новосибирской области порядка 420 сельсоветов. Новосибирский район — это около 150 тысяч жителей, которые живут в 18 сельсоветах. Везде есть выбранные главы и советы депутатов.
99% сельсоветов Новосибирской области — мертвые с точки зрения доходов, какой-то политической жизни. Есть сельсоветы, в которых живет несколько тысяч человек, и они абсолютно дотационные. В них бесплатные сельхозземли, нет никаких предприятий, и все доходы бюджета сельсовета — это субсидии и дотации, которые приходят из района или бюджетов более высоких уровней на какие-то целевые вещи.
Деятельность большинства муниципалитетов бессмысленна. Депутатов многих днем с огнем не найдешь, а если нашел — ну он пришел раз в три месяца, лапку поднял и ушел, смысла от него никакого нет. Это всё создает огромное социально-политическое напряжение во время выборной кампании и никому не нужные издержки между избирательными циклами.
У них полноценные бюджеты и собственные доходы — это в первую очередь налог на доходы физлиц и земельный налог. Если на территории сельсовета есть предприятия и их земли оформлены как земли промышленности, у которых высокая кадастровая стоимость, — будет и НДФЛ, и налог на землю.
Толмачёвский сельсовет — это уникальное в области муниципальное образование с бюджетной обеспеченностью на душу населения больше чем в 2 раза, чем в Новосибирске. В Новосибирске причем есть огромная нагрузка — социальная (сюда входят, например, детские сады), это съедает порядка 70% бюджета. У сельсовета таких полномочий нет. У нас полномочия — это дороги чистить, благоустройство делать, асфальт катать. Все остальные функции — на бюджетах выше.
Дотационные сельсоветы как орган власти абсолютно неэффективны. У них нет никакой организационной, кадровой, финансовой базы. Хорошо, когда есть глава администрации сельсовета, который тебя на месте покрестит, распишет или адрес тебе присвоит — вопросов нет, но ведь изначально 131-й закон был про другое. Он был про местное самоуправление. Мол, сейчас — хлоп! — и возникнет земство, самоуправление. А с чего оно возникнет, если его никогда не было?
Все эти права и свободы, которые падают на головы людям сверху, какие бы правильные идеи ни были, никогда не будут работать на благо жителей. Самоуправление должно идти снизу. Демократия хороша тогда, когда уже созданы институты. Когда есть вода, дороги, газ, школы, создана и работает налогооблагаемая база. А когда этого нет, бросать людей в демократию жестоко. Это примерно так же, как сравнивать налаженную работу ТСЖ хорошо построенного дома и толпу обманутых дольщиков, стоящих на краю заброшенного котлована. Первые получают максимум пользы, самостоятельно распределяя целевые взносы членов товарищества собственников, вторым, мягко говоря, до этого далеко. Им бы с голоду не подохнуть и зимой насмерть не замерзнуть.
Но я считаю, что справедливость — это не манна небесная. Когда она падает на голову, это равно тюремной похлебке, которую вам каждый день кто-то наливает. Это не свобода и не имеет к ней никакого отношения.
Свобода и справедливость — это когда у тебя есть возможность отстаивать свои законные интересы и законно добиваться, чтобы их учитывали. Это заработает, когда люди будут готовы морально и материально за это бороться, когда они будут юридически подкованы.
Должно многое случиться, чтобы это стало возможным. Можно, конечно, бегать и орать, как у нас некоторые делают, но жизнь конкретных людей вокруг, живущих здесь и сейчас, это не улучшит — система давным-давно научилась с такими крикунами бороться.
Ни один революционер не добился в итоге того, за что он боролся, — ни Столыпин, ни Троцкий, ни Сахаров. Здесь другой должен быть подход. Во всём должен быть здравый смысл, логика и старание сделать существующую систему управления страной чуть более эффективной. Людей надо образовывать, рассказывать и показывать, что нужно делать, чтобы что-то в их жизни улучшилось. Это долгий, тяжелый, кропотливый, нудный и часто неблагодарный труд.
Нет никакой прекрасной России будущего — есть прекрасная Россия настоящего, и именно ее надо стараться делать еще лучше и комфортнее каждый день. Из этого надо исходить, всё остальное — гапонщина какая-то.
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