В СПЧ оценили законопроект о принципах местного самоуправления

В Госдуму внесен законопроект о принципах местного самоуправления. Предполагается, что он устранит путаницу с распределением полномочий между субъектами РФ и муниципалитетами. За городскими и муниципальными округами закрепляются полномочия для решения местных задач, однако у регионов есть право забрать некоторые полномочия, если за ними стоит интерес населения.
— Общая структура органов местного самоуправления при этом остается неизменной. Она будет состоять из представительного органа, главы муниципального образования и местной администрации при возможности создания контрольно-счетного органа, — указывается в сообщении пресс-службы думского комитета по госстроительству и законодательству.
Для всех должностях лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий — пять лет. Кроме того, усиливается ответственность глав муниципалитетов перед губернаторами: последние вправе отправить в отставку из-за систематических недостижений показателей, объявлять выговоры и предупреждения.
Новый законопроект уже обсудили в Совете по правам человека. Ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов отметил, что документ приведет законодательство в соответствие с обновленной Конституцией.
— В одном из определений гражданского общества местное самоуправление называется его составной частью. Мы для себя избираем власть, контролируем ее и власть работает на нас, — цитирует Точенова РАПСИ. — Все приводится в соответствие, происходит разграничение полномочий. Сегодня граждане, которые сталкиваются с местной властью, иногда путаются, кто за что отвечает, и к кому они могут обратиться с жалобой или заявлением.
Точенов также отметил, что четкие разграничения зон ответственности помогут быстрее реагировать на проблемы граждан и решать их.