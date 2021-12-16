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В СПЧ оценили законопроект о принципах местного самоуправления

По мнению экспертов, документ разграничит зоны ответственности между губернаторами и местными властями

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Документ приведет законодательство в соответствие с обновленной Конституцией, заявляет эксперт СПЧ

Документ приведет законодательство в соответствие с обновленной Конституцией, заявляет эксперт СПЧ

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В Госдуму внесен законопроект о принципах местного самоуправления. Предполагается, что он устранит путаницу с распределением полномочий между субъектами РФ и муниципалитетами. За городскими и муниципальными округами закрепляются полномочия для решения местных задач, однако у регионов есть право забрать некоторые полномочия, если за ними стоит интерес населения.

— Общая структура органов местного самоуправления при этом остается неизменной. Она будет состоять из представительного органа, главы муниципального образования и местной администрации при возможности создания контрольно-счетного органа, — указывается в сообщении пресс-службы думского комитета по госстроительству и законодательству.

Для всех должностях лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий — пять лет. Кроме того, усиливается ответственность глав муниципалитетов перед губернаторами: последние вправе отправить в отставку из-за систематических недостижений показателей, объявлять выговоры и предупреждения.

Новый законопроект уже обсудили в Совете по правам человека. Ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов отметил, что документ приведет законодательство в соответствие с обновленной Конституцией.

— В одном из определений гражданского общества местное самоуправление называется его составной частью. Мы для себя избираем власть, контролируем ее и власть работает на нас, — цитирует Точенова РАПСИ. — Все приводится в соответствие, происходит разграничение полномочий. Сегодня граждане, которые сталкиваются с местной властью, иногда путаются, кто за что отвечает, и к кому они могут обратиться с жалобой или заявлением.

Точенов также отметил, что четкие разграничения зон ответственности помогут быстрее реагировать на проблемы граждан и решать их.

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ГосдумаКонституция РФСПЧСовет по правам человека
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