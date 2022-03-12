У недостроенной Новосибирской ТЭЦ-6 сменился владелец — она должна была стать самой мощной в городе

У территории недостроенной ТЭЦ-6 в Толмачевском сельсовете под Новосибирском сменился владелец — согласно выписке из ЕГРН, договор купли-продажи был заключен 27 января 2022 года.



Ранее территория площадью почти 360 гектаров принадлежала СГК, но 4 февраля Росреестр зарегистрировал право собственности на землю за компанией «Инженерные сети трейд». В СГК рассказали, что сделка была закрыта в марте.

«Инженерные сети трейд» входит в группу «Инженерные сети» и принадлежит Андрею Алексееву. Компания занимается поставками оборудования, изделий и материалов для инженерных систем, в частности, водопроводов, систем отопления и газоснабжения. Помимо Новосибирска, она также работает в Барнауле, а в прошлом — в Томске. Выручка компании за 2020 год составила миллион рублей, чистый убыток — 200 тысяч.