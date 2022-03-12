У недостроенной Новосибирской ТЭЦ-6 сменился владелец — она должна была стать самой мощной в городе

У территории недостроенной ТЭЦ-6 в Толмачевском сельсовете под Новосибирском сменился владелец — согласно выписке из ЕГРН, договор купли-продажи был заключен 27 января 2022 года.
Ранее территория площадью почти 360 гектаров принадлежала СГК, но 4 февраля Росреестр зарегистрировал право собственности на землю за компанией «Инженерные сети трейд». В СГК рассказали, что сделка была закрыта в марте.
«Инженерные сети трейд» входит в группу «Инженерные сети» и принадлежит Андрею Алексееву. Компания занимается поставками оборудования, изделий и материалов для инженерных систем, в частности, водопроводов, систем отопления и газоснабжения. Помимо Новосибирска, она также работает в Барнауле, а в прошлом — в Томске. Выручка компании за 2020 год составила миллион рублей, чистый убыток — 200 тысяч.
Связаться с Андреем Алексеевым не удалось: предпринимателя не оказалось на месте. По телефону компании заметили, что он часто находится в командировках. Журналист НГС направила письменный запрос новому владельцу участка, но ответа не получила.
Точная сумма сделки неизвестна. В 2019 году стартовая стоимость земли с примерно 20 постройками на торгах составляла около 1,5 миллиарда рублей. В 2021 году объявленная стоимость составила около 1 миллиарда рублей, уточнили в СГК.
— Всего за период с
Когда ТЭЦ-6 оказалась на продаже, в СГК пояснили, что завершение строительства ТЭЦ-6 больше не планируют: в ней больше не было необходимости.
— Площадка, предназначавшаяся для строительства станции, не использовалась в основной производственной деятельности СГК, при этом ее содержание было достаточно затратным, — добавили в компании. — У четырех действующих новосибирских ТЭЦ достаточно мощностей — как для настоящего времени, так и на перспективу, с учетом планов развития города.
На момент начала строительства в начале
В феврале на торги выставили имущество «Сибмоста» — здание офиса строительной компании и несколько пешеходных мостов.