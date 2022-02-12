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Имущество новосибирского «Сибмоста» повторно выставили на торги за 79 миллионов рублей

Конкурсный управляющий выставляет также пять пешеходных мостов

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Торги начнутся 14 февраля

Торги начнутся 14 февраля

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Имущество новосибирского АО «Сибмост» выставили на торги. Информация об этом появилась на «Федресурсе» 11 февраля. Сами торги пройдут с 14 февраля по 23 марта 2022 года. Конкурсный управляющий компании Сергей Богданов объявил торги на имущество на сумму 78,8 миллиона. Помимо этого объявлено еще 7 торгов на общую сумму 31,6 миллиона.

На продажу выставлены офисная техника, электрооборудование, инструменты, прицепы, фургоны, автомобили и многое другое. Помимо этого торг объявлен на пять пешеходных переходов в Томске. Это повторный аукцион. Прошлый был признан несостоятельным из-за отсутствия заявок.

В апреле прошлого года субподрядчик Восточного обхода, которому задолжали 6 миллионов рублей, обвинил «Сибмост» в создании фирм-прокладок и написал жалобы президенту и следователям. Новосибирскую компанию «Сибмост» признали банкротом в мае 2020 года. Дело о признании компании несостоятельной открыли в 2016 году, а в мае 2019 года в компании ввели процедуру наблюдения.

В конце прошлого года бывшие работники новосибирской компании «Сибмост» обратились в редакцию НГС и рассказали, что им отказываются выплачивать положенную при сокращении компенсацию.

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«Сибмост»банкротторги
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