Под Новосибирском строят ж/д станцию — 10 000 жителей двух жилмассивов смогут доезжать до центра в 3 раза быстрее

— Платформы должны быть капитальные, с освещением, подходами, но пока невозможно это всё осуществить на прямом участке — для этого нужно строить целую инфраструктуру, — пояснил Алексей Кузнецов журналисту НГС. — В перспективе постоянная платформа будет, но пока мы пассажиров не покажем, пока не покажем востребованность электрички, никто серьезно в эту сторону смотреть не будет, потому что затраты там сумасшедшие.



Сам застройщик взял на себя обустройство подходов к новой станции: перехватывающей парковки, подъездной дороги, тротуаров, освещения. Автоматы для приобретения билетов установят в автобусном остановочном пункте — там же можно будет в тепле дождаться электрички.

