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Под Новосибирском строят ж/д станцию — 10 000 жителей двух жилмассивов смогут доезжать до центра в 3 раза быстрее

В строительство новой платформы около микрорайона Пригородный простор вложился застройщик

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Инициатором строительства платформы стал застройщик микрорайона Пригородный <nobr class="_">простор —</nobr> сегодня в нём уже живут больше 5 тысяч человек

Инициатором строительства платформы стал застройщик микрорайона Пригородный простор — сегодня в нём уже живут больше 5 тысяч человек

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Возле микрорайона Пригородный простор строят платформу для электрички

Кроме новой станции метро в «большом Новосибирске» скоро откроют и новую платформу городской электрички: ее сегодня оборудуют возле микрорайона Пригородный простор в селе Толмачёво. Платформа станет первым этапом в проекте «Городская железная дорога», и ей еще предстоит доказать свою востребованность — от этого будет зависеть развитие всей сети пригородных электричек, которое требует огромных вложений. Как микрорайону под Новосибирском удалось добиться собственной станции на железной дороге, сколько это стоит и где еще смогут останавливаться электрички в ближайшие годы, узнала Лиза Пичугина.

Вместо забитых маршруток и медленных автобусов

Возле микрорайона Пригородный простор готовят к открытию новую железнодорожную платформу. Ее строительством занимаются совместно региональный Минтранс, РЖД и застройщик микрорайона — компания «ПромГражданСтрой».

Пригородный простор станет конечной станцией на принципиально новом маршруте: он будет проходить по западной линии электропоездов через станции Правая Обь и Новосибирск-Главный и дальше следовать к станции Новосибирск-Восточный. Платформу возле микрорайона строит Западно-Сибирская железная дорога (ЗСЖД) — филиал ОАО «РЖД»: по словам директора компании-застройщика Алексея Кузнецова, она экспериментальная, металлическая с резиновым покрытием.

Платформу строят на железнодорожной дуге, которая соединяет две линии: в сторону Клещихи и в сторону Ипподрома

Платформу строят на железнодорожной дуге, которая соединяет две линии: в сторону Клещихи и в сторону Ипподрома

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Проект платформы разрабатывали на случай, к примеру, капитального ремонта существующих платформ: ее легко собрать, а затем разобрать и перевезти на новое место. И это скорее временный вариант: она находится в дуге между двумя железнодорожными линиями, одна ведёт к станции Ипподром, другая — к Клещихе.

— Платформы должны быть капитальные, с освещением, подходами, но пока невозможно это всё осуществить на прямом участке — для этого нужно строить целую инфраструктуру, — пояснил Алексей Кузнецов журналисту НГС. — В перспективе постоянная платформа будет, но пока мы пассажиров не покажем, пока не покажем востребованность электрички, никто серьезно в эту сторону смотреть не будет, потому что затраты там сумасшедшие.

Сам застройщик взял на себя обустройство подходов к новой станции: перехватывающей парковки, подъездной дороги, тротуаров, освещения. Автоматы для приобретения билетов установят в автобусном остановочном пункте — там же можно будет в тепле дождаться электрички.

Расписание новой электрички еще обсуждают с Минтрансом и ЗСЖД. По словам Алексея Кузнецова, пока планируются два рейса, утром и вечером. Утренний будет привозить новосибирцев (среди них много сотрудников застройщика) из города в микрорайон примерно к 07:20 утра, в 07:30 забирать местных жителей — к 8 утра они уже будут на вокзале Новосибирск-Главный, а состав поедет дальше — к станции Новосибирск-Восточный.

Вечерняя электричка будет отправляться с Новосибирска-Восточного, около 18:30 забирать пассажиров на Новосибирске-Главном, к 19:00 привозить их в Пригородный простор и через 15 минут отправляться обратно. По оценке регионального Минтранса, в первый месяц по новому маршруту будут возить по 500 пассажиров в день с последующим увеличением.

Чтобы дойти до электрички из микрорайона, нужно будет перейти Толмачёвское шоссе и пройти под железной <nobr class="_">дорогой —</nobr> этот проход застройщик обустраивает совместно с ЗСЖД

Чтобы дойти до электрички из микрорайона, нужно будет перейти Толмачёвское шоссе и пройти под железной дорогой — этот проход застройщик обустраивает совместно с ЗСЖД

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Строительная готовность новой станции — 15 июня, запуск электрички планируют ориентировочно на 1 июля. Тариф пока не утвержден: по информации Алексея Кузнецова, сегодня его рассматривают в ФАС, но при себестоимости в 65 рублей он рассчитывает на стоимость проезда в 26 рублей — всего на рубль дороже автобуса, который едет в три раза дольше.

Остановка по требованию

Алексей Кузнецов рассказал, что новой платформы застройщик добивался несколько лет. Для микрорайона этот вопрос стоит уже достаточно остро: сегодня в Пригородном просторе живут около 5,5 тысячи человек. В июне здесь планируют сдать еще 20 таунхаусов и 3 многоквартирных дома по 24 квартиры в каждом — это примерно 100 семей или около 350 новых жителей. Вокруг микрорайона тоже немало жителей: в селе Толмачёво и в Чистой слободе, которая расположена с другой стороны железнодорожной линии.

В микрорайоне построили конечный остановочный пункт, до которого продлили 28-й автобусный маршрут, но этого недостаточно. Попасть в маршрутку, которая идет мимо Пригородного простора из Оби, почти невозможно.

— Когда услышал про городскую электричку, тут же начал связываться с Минтрансом, мэрией, железной дорогой, писать письма, обоснования, делать расчеты, приводить аргументы, что надо делать платформу и напротив нас тоже, — рассказал Алексей Кузнецов.

Платформа — разборная и временная. Предполагается, что со временем ее заменит капитальная, но зависеть это будет от популярности электрички у местных жителей

Платформа — разборная и временная. Предполагается, что со временем ее заменит капитальная, но зависеть это будет от популярности электрички у местных жителей

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Сперва, говорит он, власти вместе с ЗСЖД планировали более масштабный проект. По нему новая станция должна была появиться на другой железнодорожной ветке. Электрички к ней должны были пойти со станции Чемской, возле которой уже вырос огромный жилмассив, мимо Клещихи. В планах станция называлась Чистая слобода — по названию еще одного соседнего микрорайона, и от нее электричка отправлялась бы также по дуге в сторону Новосибирска-Восточного.

Жительница Чистой слободы Ангелина говорит, что местные жители рассчитывали именно на такое расположение платформы. По плану к ней должны были продлить улицу Титова и сделать автомобильное кольцо, на котором можно было бы повернуть к «Радуге Сибири» или к железной дороге. Сейчас платформу строят дальше: от последних построенных домов микрорайона до нее около 15 минут ходьбы. Путь этот не благоустроен, но, говорит девушка, там есть накатанная грунтовка и тропы.

— Отмеченное место, конечно, дальше, чем мы думали, — признала Ангелина. — Но всё равно, если это у нас, то люди, конечно, заинтересованы и хотели бы, чтобы была остановка электрички.

Новая платформа может обслуживать жителей двух крупных <nobr class="_">микрорайонов —</nobr> Пригородный простор и Чистая слобода, строящегося жилого комплекса «Радуга Сибири» и села Толмачёво. Вместе это около <nobr class="_">10 тысяч</nobr> человек

Новая платформа может обслуживать жителей двух крупных микрорайонов — Пригородный простор и Чистая слобода, строящегося жилого комплекса «Радуга Сибири» и села Толмачёво. Вместе это около 10 тысяч человек

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От планов строить платформу на нижней ветке пока отказались: они требуют строительства еще одного железнодорожного пути на Транссибе и еще одного моста через Тулу. Но, как сообщили журналисту НГС в региональном Минтрансе, в перспективе реализовать их все-таки хотят. Весь проект «Городская железная дорога», который правительство области реализует вместе с ЗСЖД, включает в себя четыре этапа — в них входят, помимо новых платформ, строительство выделенных железнодорожных путей, еще одного железнодорожного моста через Обь, приобретение дополнительных составов электропоездов. Сейчас ЗСЖД вместе с ведомством готовит технико-экономическое обоснование.

Предполагается, что всю необходимую инфраструктуру ЗСЖД будет строить за счет собственных инвестиционных программ. Благоустраивать прилегающие к ней зоны и организовывать подвозящие маршруты общественного транспорта будут за счет городского бюджета. Правительство Новосибирской области же «готово сформировать дополнительный транспортный заказ маршрутной сети пригородных поездов, предусматривающий фиксирование объемов перевозок, параметры маршрута, возмещение в полном объеме за счет средств регионального бюджета потерь в доходах в рамках проекта «Городская железная дорога».

Подходы и подъезды к новой платформе, а также ее <nobr class="_">благоустройство —</nobr> задача застройщика. Без его готовности вкладываться ничего бы не получилось, считает Алексей Кузнецов

Подходы и подъезды к новой платформе, а также ее благоустройство — задача застройщика. Без его готовности вкладываться ничего бы не получилось, считает Алексей Кузнецов

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— Возможно совместное приобретение подвижного состава путем взноса в уставной капитал АО «Экспресс-пригород» средств областного бюджета Новосибирской области и бюджета ОАО «РЖД» пропорционально долям участия акционеров, — допустили в Минтрансе.

Алексей Кузнецов предположил, что решающим фактором в строительстве новой платформы у Пригородного простора стала готовность застройщика вкладывать в нее собственные силы и средства. По его подсчетам, компания «ПромГражданПроект» потратила на строительство подходов и их благоустройство порядка 8,5 миллиона рублей.

Городская электричка

На вопрос о перспективах развития «Городской железной дороги» в Минтрансе ответили лишь о планах создания транспортно-пересадочного узла на остановочном пункте «Университет» в Академгородке. К новой платформе построят дорогу, продлят автобусные маршруты (возле нее планируют организовать отстойно-разворотную площадку автобусов) и пешеходную инфраструктуру. Конкретных сроков пока нет — их определят в ЗСЖД.

В 2018 году Анатолий Локоть среди перспективных станций электрички, помимо уже указанных Чемской, Клещихи и Чистой Слободы, называл «Нордмолл» возле Северного объезда в поселке Садовый.

Закончить все строительные работы, связанные с запуском электрички, обещают к <nobr class="_">15 июня</nobr>, в течение месяца планируют окончательно утвердить тариф, а с <nobr class="_">1 июля —</nobr> запустить поезда

Закончить все строительные работы, связанные с запуском электрички, обещают к 15 июня, в течение месяца планируют окончательно утвердить тариф, а с 1 июля — запустить поезда

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Тогда мэр оценивал общие затраты на новые платформы примерно в 584 миллиона рублей, причем практически вся эта сумма — 520,5 миллиона рублей — приходилась только на Чистую слободу. На Клещиху на тот момент требовалось 8 миллионов рублей, на Чемскую» — 15,5 миллиона, на «Нордмолл» — 40 миллионов.

Неизвестны пока перспективы строительства новосибирского аэроэкспресса. В аэропорту Толмачёво считают, что проектом целесообразно заниматься, если пассажиропоток доходит до 8–10 миллионов пассажиров в год, дорога до центра города занимает час, а расценки на такси составляют в среднем 1 тысячу рублей. Сейчас новосибирский аэропорт уже близок к этим показателям, но заниматься проектом аэроэкспресса всё равно будет ЗСЖД. В компании на запрос НГС не ответили.

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ЗСЖДРЖДТолмачёвогородская электричкаПригородный простор
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