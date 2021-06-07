Под Новосибирском строят ж/д станцию — 10 000 жителей двух жилмассивов смогут доезжать до центра в 3 раза быстрее

Возле микрорайона Пригородный простор строят платформу для электрички
Кроме новой станции метро в «большом Новосибирске» скоро откроют и новую платформу городской электрички: ее сегодня оборудуют возле микрорайона Пригородный простор в селе Толмачёво. Платформа станет первым этапом в проекте «Городская железная дорога», и ей еще предстоит доказать свою
Вместо забитых маршруток и медленных автобусов
Возле микрорайона Пригородный простор готовят к открытию новую железнодорожную платформу. Ее строительством занимаются совместно региональный Минтранс, РЖД и застройщик
Пригородный простор станет конечной станцией на принципиально новом маршруте: он будет проходить по западной линии электропоездов через станции Правая Обь и Новосибирск-Главный и дальше следовать к станции Новосибирск-Восточный. Платформу возле микрорайона строит Западно-Сибирская железная дорога (ЗСЖД) — филиал ОАО «РЖД»: по словам директора компании-застройщика Алексея Кузнецова, она экспериментальная, металлическая с резиновым покрытием.
Проект платформы разрабатывали на случай, к примеру, капитального ремонта существующих платформ: ее легко собрать, а затем разобрать и перевезти на новое место. И это скорее временный вариант: она находится в дуге между двумя железнодорожными линиями, одна ведёт к станции Ипподром, другая — к Клещихе.
— Платформы должны быть капитальные, с освещением, подходами, но пока невозможно это всё осуществить на прямом
Сам застройщик взял на себя обустройство подходов к новой станции: перехватывающей парковки, подъездной дороги, тротуаров, освещения. Автоматы для приобретения билетов установят в автобусном остановочном
Расписание новой электрички еще обсуждают с Минтрансом и ЗСЖД. По словам Алексея Кузнецова, пока планируются два рейса, утром и вечером. Утренний будет привозить новосибирцев (среди них много сотрудников застройщика) из города в микрорайон примерно к 07:20 утра, в 07:30 забирать местных
Вечерняя электричка будет отправляться с Новосибирска-Восточного, около 18:30 забирать пассажиров на Новосибирске-Главном, к 19:00 привозить их в Пригородный простор и через
Строительная готовность новой станции — 15 июня, запуск электрички планируют ориентировочно на
Остановка по требованию
Алексей Кузнецов рассказал, что новой платформы застройщик добивался несколько лет. Для микрорайона этот вопрос стоит уже достаточно остро: сегодня в Пригородном просторе живут около
В микрорайоне построили конечный остановочный пункт, до которого продлили
— Когда услышал про городскую электричку, тут же начал связываться с Минтрансом, мэрией, железной дорогой, писать письма, обоснования, делать расчеты, приводить аргументы, что надо делать платформу и напротив нас тоже, — рассказал Алексей Кузнецов.
Сперва, говорит он, власти вместе с ЗСЖД планировали более масштабный проект. По нему новая станция должна была появиться на другой железнодорожной ветке. Электрички к ней должны были пойти со станции Чемской, возле которой уже вырос огромный жилмассив, мимо Клещихи. В планах станция называлась Чистая
Жительница Чистой слободы Ангелина говорит, что местные жители рассчитывали именно на такое расположение платформы. По плану к ней должны были продлить улицу Титова и сделать автомобильное кольцо, на котором можно было бы повернуть к «Радуге Сибири» или к железной дороге. Сейчас платформу строят дальше: от последних построенных домов микрорайона до нее около
— Отмеченное место, конечно, дальше, чем мы думали, — признала Ангелина. — Но всё равно, если это у нас, то люди, конечно, заинтересованы и хотели бы, чтобы была остановка электрички.
От планов строить платформу на нижней ветке пока отказались: они требуют строительства еще одного железнодорожного пути на Транссибе и еще одного моста через Тулу. Но, как сообщили журналисту НГС в региональном Минтрансе, в перспективе реализовать их все-таки хотят. Весь проект «Городская железная дорога», который правительство области реализует вместе с ЗСЖД, включает в себя четыре
Предполагается, что всю необходимую инфраструктуру ЗСЖД будет строить за счет собственных инвестиционных программ. Благоустраивать прилегающие к ней зоны и организовывать подвозящие маршруты общественного транспорта будут за счет городского бюджета. Правительство Новосибирской области же «готово сформировать дополнительный транспортный заказ маршрутной сети пригородных поездов, предусматривающий фиксирование объемов перевозок, параметры маршрута, возмещение в полном объеме за счет средств регионального бюджета потерь в доходах в рамках проекта «Городская железная дорога».
— Возможно совместное приобретение подвижного состава путем взноса в уставной капитал АО «Экспресс-пригород» средств областного бюджета Новосибирской области и бюджета ОАО «РЖД» пропорционально долям участия акционеров, — допустили в Минтрансе.
Алексей Кузнецов предположил, что решающим фактором в строительстве новой платформы у Пригородного простора стала готовность застройщика вкладывать в нее собственные силы и средства. По его подсчетам, компания «ПромГражданПроект» потратила на строительство подходов и их благоустройство порядка
Городская электричка
На вопрос о перспективах развития «Городской железной дороги» в Минтрансе ответили лишь о планах создания транспортно-пересадочного узла на остановочном пункте «Университет» в Академгородке. К новой платформе построят дорогу, продлят автобусные маршруты (возле нее планируют организовать отстойно-разворотную площадку автобусов) и пешеходную инфраструктуру. Конкретных сроков пока
В 2018 году Анатолий Локоть среди перспективных станций электрички, помимо уже указанных Чемской, Клещихи и Чистой Слободы, называл «Нордмолл» возле Северного объезда в поселке Садовый.
Тогда мэр оценивал общие затраты на новые платформы примерно в 584 миллиона рублей, причем практически вся эта
Неизвестны пока перспективы строительства новосибирского аэроэкспресса. В аэропорту Толмачёво считают, что проектом целесообразно заниматься, если пассажиропоток доходит до 8–10 миллионов пассажиров в год, дорога до центра города занимает час, а расценки на такси составляют в среднем