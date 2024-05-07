«В зоне СВО его нет»: адвокат Шамсутдинова, который расстрелял 8 солдат, назвал фейками сообщения о новом массовом убийстве на передовой

В пабликах пишут, что парень снова расстрелял сослуживцев Источник: 72.RU











В Сети появилась информация о том, что Рамиль Шамсутдинов, который в 2019 году расстрелял восьмерых сослуживцев, отправился на СВО и снова совершил массовое убийство военнослужащих. Ранее Рамиль действительно пытался попасть в ЧВК «Вагнер», но, как утверждает адвокат, Шамсутдинову так и не удалось отправиться на спецоперацию.



— В СМИ сообщают, что Рамиль в очередной раз рассорился с приятелями и, направив оружие в упор, расстрелял неугодных. Выживший солдат снимал происходящее на телефон, — такое сообщение появилось в пабликах и телеграм-каналах.



Адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев в разговоре с нашими коллегами из 72.RU назвал эти сообщения фейками и заявил, что сейчас Рамиль находится в исправительной колонии.

— Как адвокат Шамсутдинова, официально заявляю, что Рамиль находится во 2-й колонии г. Тюмени, работает, регулярно видится с родственниками. В зоне СВО его нет. Никаких убийств и других преступлений он не совершал, — рассказывает Руслан Нагиев.

По словам адвоката, в начале июня у Рамиля будет день рождения, его отец и братья собираются к нему на длительное свидание в колонию.

Напомним, 25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. В результате погибли восемь человек и двое получили ранения. Одним из пострадавших оказался житель Аромашевского района Евгений Графов, он несколько лет восстанавливается после тяжелого ранения в голову. Екатеринбургский бизнесмен оплатил ему курс реабилитации.

В января 2021 года суд вынес приговор Рамилю Шамсутдинову. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 24 с половиной года с компенсацией семьям погибших на сумму 10 миллионов рублей.