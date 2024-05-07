Россияне просят Первый канал осветить исчезновение 22-летней студентки из Ростова

До этого советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова в официальном заявлении пообещала анонимность за информацию об Анне Источник: Диана Цомартова











Жители России составили обращение на имя руководства Первого канала и попросили осветить в новостном выпуске историю пропавшей в Каспийске ростовской студентки Анны Цомартовой. Правозащитный центр «Сорок сороков» высветлил новое видео с девушкой, когда она попала на разворотную камеру санатория ФСБ.



Почти три месяца родители 22-летней Анны Цомартовой ищут свою дочь, которая пропала в Каспийске на территории санатория ФСБ после соревнований по тайскому боксу. Спортсменка пошла гулять по набережной после боя и исчезла. С 10 февраля у следователей и силовиков Дагестана нет ни одной зацепки о том, куда могла исчезнуть девушка. Версия о суициде, которую изначально продвигали силовики, сошла на нет. Тела девушки в воде не нашли. Аня объявлена в розыск.



«Нужна федеральная огласка»

С момента пропажи спасатели прочесали сотни километров в воде и на суше. Искали Аню и с воздуха, но не нашли ничего, даже личных вещей или одежды. Родные и близкие девушки уверены, что Аню похитили или удерживают где-то насильно, так как девушка могла невольно оказаться свидетелем какого-либо правонарушения.



Мать девушки Диана Цомартова и тысячи людей по всей России обратились за помощью во всевозможные инстанции и даже к президенту, чтобы дело Анны передали в столицу и началось объективное расследование. Видеообращение к нему записали даже военнослужащие в зоне СВО.



Сейчас в телеграм-канале, созданном для поисков Ани, собралось почти 20 тысяч человек. Там же опубликовано обращение к Первому каналу. Люди просят руководство телеканала осветить исчезновение девушки на федеральном уровне.

На каждой листовке написано, что Анна может находиться в любом городе Источник: t.me / anntsomartova











— От имени народа России просим вас о новостном выпуске по делу Цомартовой Анны.<...> Уже более двух месяцев семья не видит своего ребенка. Нам очень нужна огласка. Просим вас. Помогите! Мы все просим огласить о нашей беде в эфире Первого канала. Нужна федеральная огласка. <...> У родителей нет объективной информации о ходе расследования. В правовом государстве такая ситуация недопустима. Мы — жители России, хотим верить в наши права и защиту государства. Затянувшееся расследование просим забрать в СК Москвы, — говорится в обращении.



К обращению прикреплен QR-код с хештегом #Где_Анна. Люди от Владивостока до Ставрополя расклеивают в своих городах листовки с фото и информацией об Ане.



По словам одной из жительниц Махачкалы, которая расклеивала листовки, многие горожане впервые слышали о том, что Аня пропала и ее ищут почти три месяца. Об этом она написала в телеграм-канале о поисках девушки.



«Силовики связаны между собой»

На крик о помощи откликнулся и правозащитный центр «Сорок сороков». Его сотрудники опубликовали новое видео, которое удалось получить с одной из камер санатория ФСБ. На нем видно, что Аня находится на пирсе и не покидает его длительное время. Родные предполагают, что девушка, зайдя нечаянно на охраняемую территорию могла чего-то испугаться и боялась выйти. Силуэт Ани теряется в темноте, но сотрудники центра после посекундной раскадровки видео тоже пришли к выводу, что девушка не прыгает в воду и не выходит из территории санатория. В темноте больше не видно, что происходит на пирсе.

Источник: t.me / pravcentersoroksorokov

— Нас очень попросили помочь с делом по поиску пропавшей 2,5 месяца назад молодой девушки Анны Цомартовой, — написали в своем телеграм-канале правозащитного центра «Сорок сороков» сотрудники канала. — <...> «Благодаря» пресс-службе местного МВД еще при отсутствии видеозаписей, сразу начала транслироваться версия самоубийства. Но она несостоятельна. Камеры на домах вдоль побережья показали, что Аня через дырку в заборе зашла на территорию санатория. Версия об утоплении исключается опытными спасателями: во-первых, до глубины от пирса примерно 30–40 метров, во-вторых, море в эти дни было спокойным, в-третьих, если бы она утонула, давно бы было или тело, или предметы одежды. В-четвертых, Аня не из тех, кто может пойти на такой шаг, плюс соревнования ничего не решали: она уже проходила на чемпионат России.



Видео с Анной также активно распространяют в соцсетях неравнодушные люди Источник: t.me / anntsomartova

После тщательной обработки видео эксперты центра утверждают, что Аня не заходила в воду: она сидела на камнях. Провести такое длительное время в холодной воде в феврале девушка просто не смогла бы. Когда камера переходит в ночной режим, Аню, к сожалению, больше не видно.



— Мы еще раз пересмотрели видео с разворотной камеры санатория ФСБ. Видно плохо, но это силуэт Ани — мы непрерывно смотрели. Довод о том, что она зашла в воду, потому что бьют волны, не доказан, — написали сотрудники правозащитного центра.

Источник: t.me / pravcentersoroksorokov

В вечернее время пляжная камера перестает фиксировать силуэт Ани на пирсе. Но есть запись с другой камеры частного дома, которая также захватывает этот пирс. На ней есть момент, когда на расстоянии около 30 метров от пирса со стороны санатория появляется человек, который машет Ане, видимо, что-то кричит и уходит за кадр в сторону санатория.

На предыдущем видео эксперты обнаружили вдалеке нескольких человек. Предположительно это охрана санатория ФСБ Источник: t.me / anntsomartova

Обратной дорогой Аня не возвращалась. Мама девочки опубликовала видеокадры с выходами из территории санатория. Ни на одном из них девушки нет. Есть еще одна дорога с выходом — через КПП санатория, но видео оттуда близким не предоставили. Родные предполагают, что девушку могли вывести на машине именно этим путем.



Обратной дорогой Аня не возвращалась. Мама девочки опубликовала видеокадры с выходами из территории санатория. Ни на одном из них девушки нет. Есть еще одна дорога с выходом — через КПП санатория, но видео оттуда близким не предоставили. Родные предполагают, что девушку могли вывести на машине именно этим путем.



— Мы знаем, как часто между собой связаны силовики разных структур между собой в регионах, особенно в кавказских. Поэтому исходя из фактов выше не верим, что региональный СК сможет провести нормальную работу по делу, — сообщается в правозащитном центре. — Направляем от [правозащитного] центра обращение Александру Ивановичу Бастрыкину с просьбой передать дело следователям центрального аппарата и взять дело под личный контроль и просим вас поддержать наше прошение.



«Я люблю в тебе всё. Вернись!»

Диана Цомартова сообщила накануне, что видеообращение к президенту записали еще два военнослужащих из зоны СВО. Пока с семьей никто не связывался из Следственного комитета Москвы.

Почти три месяца Цомартовы пытаются добиться, чтобы дело Ани передали в Москву и его расследовали столичные силовики Источник: Диана Цомартова











После того как Бастрыкин потребовал доклад о ходе следствия, силовики в Дагестане впервые дали небольшой отчет о работе. Но родные девушки считают, что это капля в море, потому что нет конкретных действий с их стороны.



В телеграм-канале о поисках Ани сообщается, что ее матери постоянно пишут эзотерики, гадалки и всякого рода экстрасенсы — предлагают свою помощь. Женщина официально заявила, что отказывается от такой помощи, так как она верующий человек и не верит в это. Диана попросила не беспокоить ее такими сообщениями, звонками и письмами.

Источник: Диана Цомартова