Почему директору Новосибирского зоопарка повысили зарплату — ответ мэрии

В мэрии Новосибирска объяснили, почему в 2023 году выросла заработная плата директора Новосибирского зоопарка Андрея Шило.
— Увеличение заработной платы руководителя предприятия в 2023 году относительно 2022 года обусловлено проведением ежегодной индексации на уровень инфляции, — сообщили в ответ на запрос НГС в пресс-центре мэрии.
Зарплата Андрея Шило в 2023 году составила 214 тысяч в месяц, до этого директор новосибирского зоопарка получал чуть больше 190 тысяч рублей.
— Заработная плата руководителя муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило» (далее — предприятие) состоит из должностного оклада и премиальных выплат за календарный период, — уточнили в администрации.
Повышение коснулось и матери директора Ольги Шило, которая занимает должность заместителя директора зоопарка по науке. Ее зарплата к в 2022 году составляла почти 158 тысяч рублей, в 2023 году - уже 179 тысяч.
Ранее НГС обозревал зарплаты директоров новосибирских школ за прошлый год. В мэрии объяснили, почему руководитель «Горностая» получает больше всех.
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