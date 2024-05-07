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Город эксклюзив Почему директору Новосибирского зоопарка повысили зарплату — ответ мэрии

Почему директору Новосибирского зоопарка повысили зарплату — ответ мэрии

Зарплата Андрея Шило в прошлом году была больше 200 тысяч рублей

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Зарплата Андрея Шило увеличилась почти на 25 тысяч рублей

В мэрии Новосибирска объяснили, почему в 2023 году выросла заработная плата директора Новосибирского зоопарка Андрея Шило.

— Увеличение заработной платы руководителя предприятия в 2023 году относительно 2022 года обусловлено проведением ежегодной индексации на уровень инфляции, — сообщили в ответ на запрос НГС в пресс-центре мэрии.

Зарплата Андрея Шило в 2023 году составила 214 тысяч в месяц, до этого директор новосибирского зоопарка получал чуть больше 190 тысяч рублей.

— Заработная плата руководителя муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило» (далее — предприятие) состоит из должностного оклада и премиальных выплат за календарный период, — уточнили в администрации.

Повышение коснулось и матери директора Ольги Шило, которая занимает должность заместителя директора зоопарка по науке. Ее зарплата к в 2022 году составляла почти 158 тысяч рублей, в 2023 году - уже 179 тысяч.

Ранее НГС обозревал зарплаты директоров новосибирских школ за прошлый год. В мэрии объяснили, почему руководитель «Горностая» получает больше всех.

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